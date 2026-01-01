HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Real Madrid đối mặt "ba trận chung kết", ghế nóng HLV Xabi Alonso lung lay

Đông Linh (theo Marca)

(NLĐO) - Ba chiến thắng liên tiếp cuối năm 2025 giúp HLV Xabi Alonso tạm thở phào nhưng vận hội của ông tại Real Madrid sắp bị "soi" ở 3 trận quan trọng sắp tới

Real Madrid bước vào kỳ nghỉ Đông với loạt trận thắng trước Alaves, Sevilla tại La Liga cùng với việc đánh bại đối thủ giải hạng Nhì Tavalera ở vòng 1/16 Cúp Nhà vua. 

Tuy nhiên, năm mới 2026 chào đón đội bóng Hoàng gia bằng loạt trận cực kỳ "xương xẩu" mà ở đó, tương lai của nhà cầm quân Xabi Alonso lại bị "soi" rất kỹ trong bối cảnh ban lãnh đạo Real Madrid bắt đầu cân nhắc các phương án thay thế nếu đội bóng của ông thất thế.

Real Madrid đối mặt "ba trận chung kết", ghế nóng HLV Xabi Alonso lung lay - Ảnh 1.

Khoảng lặng của Xabi Alonso trước loạt trận "giông bão"

Truyền thông Tây Ban Nha đánh giá ba trận đấu sắp tới của Real Madrid chẳng khác nào ba "trận chung kết" với riêng cá nhân Xabi Alonso. 

Kết quả của những trận này nhiều khả năng sẽ quyết định việc cựu tiền vệ tài hoa có tiếp tục tại vị hay phải rời sân Santiago Bernabeu sớm hơn dự kiến.

"Trận chung kết" đầu tiên diễn ra ngay tại La Liga, khi Real Madrid tiếp đón Real Betis trên sân nhà ngày 4-1 trong trận đấu mở màn năm 2026. Đây là thử thách không hề đơn giản bởi Betis luôn là đối thủ khó chịu.

Real Madrid đối mặt "ba trận chung kết", ghế nóng HLV Xabi Alonso lung lay - Ảnh 2.

Real Madrid thắng 3 trận cuối năm nhưng mở màn năm mới bằng loạt "ba trận chung kết"

Một cú sẩy chân có thể khiến Real Madrid tụt lại trong cuộc đua vô địch, đồng thời tạo điều kiện để Barcelona nới rộng khoảng cách - hiện là 4 điểm - ở ngôi đầu bảng. Atletico Madrid, đội đang bám sát phía sau, cũng sẵn sàng tận dụng cơ hội bứt lên nếu "Los Blancos" mất điểm.

Nếu an ổn "vượt ải" Betis, Xabi Alonso sẽ phải đối mặt với "trận chung kết" thứ hai tại Jeddah (Ả Rập Saudi), nơi Real Madrid chạm trán Atletico Madrid ở bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha sau đó 5 ngày. Đây được xem là trận đấu mang tính sống còn với Alonso, bởi ban lãnh đạo Real Madrid đặt kỳ vọng rất lớn vào việc giành danh hiệu đầu tiên dưới thời nhà cầm quân này. Một thất bại trước đại kình địch cùng thành phố có thể khiến chiếc ghế HLV trưởng lung lay dữ dội.

Real Madrid đối mặt "ba trận chung kết", ghế nóng HLV Xabi Alonso lung lay - Ảnh 3.

Real Madrid chơi 67 trận ở 5 giải đấu khác nhau trong năm 2025

Nếu vượt qua Atletico Madrid, Real Madrid sẽ vào chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha và đối đầu đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Barcelona và Athletic Club vào ngày 12-1. 

Đó gần như chắc chắn sẽ là "trận chung kết" thứ ba và cũng là bài kiểm tra lớn nhất với năng lực cầm quân của Xabi Alonso trong giai đoạn nhạy cảm này.

Trong kịch bản lý tưởng, nếu Real Madrid toàn thắng cả ba trận, Xabi Alonso sẽ có cơ hội không nhỏ để giữ được vị trí HLV trưởng. Ngược lại, chỉ một cú vấp, đặc biệt ở Siêu cúp Tây Ban Nha, cũng có thể khiến ông mất ngay ghế HLV trưởng tại sân Bernabeu.

Real Madrid đối mặt "ba trận chung kết", ghế nóng HLV Xabi Alonso lung lay - Ảnh 4.

Real Madrid toát mồ hôi với chấn thương của Mbappe

Mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn khi Real Madrid đang thiếu một hậu vệ phải đúng nghĩa, còn ngôi sao tấn công Kylian Mbappe vừa dính chấn thương, phải nghỉ khoảng 3 tuần lễ. Ba trận đấu phía trước vì thế không chỉ là thử thách về chiến thuật, mà còn là bài toán sinh tồn thực sự với Xabi Alonso.

Kylian Mbappe Siêu Cúp Tây Ban Nha Betis Real Madrid HLV Xabi Alonso ba trận chung kết
