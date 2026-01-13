HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Real Madrid – Xabi Alonso: Cuộc chia tay sau bảy tháng

Đông Linh (theo AS, Marca)

(NLĐO) - Real Madrid và Xabi Alonso đã chia tay chỉ sau 7 tháng, khởi đầu từ FIFA Club World Cup tháng 6-2025 và kết thúc sau chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha.

Giữa hai cột mốc đó là một khởi đầu đầy hứa hẹn của Xabi Alonso trước khi niềm tin dần suy giảm và chạm ngưỡng đổ vỡ tại Jeddah. Nhiều người tin rằng nếu tránh được một trận thua đậm trước Barcelona, Alonso có thể giữ được chiếc ghế của mình, nhưng ở Real Madrid không tồn tại khái niệm "thất bại danh dự".

Áp lực chồng chất

Việc Alonso rời Real Madrid xuất phát từ cả lý do chuyên môn lẫn ngoài chuyên môn, nếu những khái niệm này còn có thể dùng để mô tả cách HLV người xứ Basque quản lý phòng thay đồ. Dù sao, kết quả vẫn là yếu tố quyết định.

Real Madrid – Xabi Alonso: Cuộc chia tay sau bảy tháng - Ảnh 1.

Real Madrid thất bại nặng nề trước PSG ở bán kết FIFA Club World Cup

Bất chấp màn trình diễn không tệ, Real Madrid không thể vô địch Club World Cup, đặc biệt sau trận thua nặng nề trước PSG ở bán kết. Tuy vậy, dự án khi ấy vẫn được xem là đi đúng hướng, khi dấu ấn của HLV mới đã phần nào thể hiện trong lối chơi, rõ nét nhất là khả năng pressing tầm cao. 

Tuy nhiên, đặc điểm này gần như biến mất sau thất bại 2-5 trước Atletico tại Metropolitano – trận thua đầu tiên của mùa giải và cũng là khởi đầu cho chuỗi kết quả tiêu cực, cuối cùng trở thành đòn chí mạng.

Real Madrid – Xabi Alonso: Cuộc chia tay sau bảy tháng - Ảnh 2.

Real Madrid thua trận derby đầu mùa trước Atletico Madrid

Về lối chơi, Alonso không thể hiện thực hóa phong cách "rock & roll" mà ông từng hứa hẹn. Real Madrid thường xuyên thiếu năng lượng và cường độ thi đấu, thể lực cầu thủ bị đặt dấu hỏi. Pressing tầm cao – điểm nhấn trong triết lý của Alonso – chỉ xuất hiện rải rác ở một vài trận, như cuộc đối đầu Barcelona tại Bernabéu, trước khi gần như biến mất. 

Hệ thống phòng ngự thấp và cách vận hành chung ngày càng giống Real Madrid giai đoạn cuối thời Ancelotti. Vấn đề chấn thương cũng góp phần làm xói mòn niềm tin, buộc CLB phải xem xét các điều chỉnh ở bộ phận thể lực.

Thiếu bộ não ở tuyến giữa

Một hạn chế khác nằm ở tuyến giữa. Alonso nhiều lần đề nghị bổ sung một tiền vệ tổ chức, nhưng Real Madrid không đáp ứng. Việc Luka Modric rời đội – quyết định của CLB – khiến tuyến giữa thiếu sự sáng tạo và khả năng điều tiết nhịp độ. Các tiền vệ hiện tại như Valverde, Tchouamenie hay Camavinga giàu thể lực nhưng không mạnh ở khả năng dẫn dắt lối chơi, trong khi Jude Bellingham thường xuyên phải thay đổi vị trí.

Real Madrid – Xabi Alonso: Cuộc chia tay sau bảy tháng - Ảnh 3.

Federico Valverde thường xuyên phải đá trái sở trường

Tại Siêu cúp Tây Ban Nha, điểm yếu trong khâu triển khai bóng bộc lộ rõ. Real Madrid sử dụng bóng dài như giải pháp chủ đạo, tạo nên hình ảnh một đội bóng thiếu phương án và bản lĩnh kiểm soát thế trận – điều khó chấp nhận với ban lãnh đạo.

Khủng hoảng với Vinicius

Thực tế, những chỉ trích nhắm vào Alonso xuất hiện từ rất sớm. Ông là mẫu HLV can thiệp sâu, chú trọng chi tiết chiến thuật, phân tích video và bảng chiến thuật – điều không phải cầu thủ Real Madrid nào cũng dễ chấp nhận sau phong cách thoải mái của Ancelotti. Những vết rạn nứt sớm lộ diện, tiêu biểu là việc Vinicius bị đẩy lên ghế dự bị ở một số trận đầu mùa. Mọi thứ bùng nổ tại El Clasico, khi Vinicius tiếp tục bị thay ra và công khai thể hiện sự bất mãn trước 80.000 khán giả tại Bernabéu cùng hàng trăm triệu người xem truyền hình.

Real Madrid – Xabi Alonso: Cuộc chia tay sau bảy tháng - Ảnh 4.

Mâu thuẫn với Vinicius không được giải quyết triệt để

CLB giữ im lặng, giao toàn quyền xử lý cho Alonso và không kỷ luật cầu thủ. Cuộc khủng hoảng được giải quyết một cách hời hợt, mối quan hệ vốn không suôn sẻ giữa Vinicius và HLV người xứ Basque càng thêm sứt mẻ. Và Vinicius không phải là người duy nhất chỉ trích ông thầy người Tây Ban Nha.

Real Madrid – Xabi Alonso: Cuộc chia tay sau bảy tháng - Ảnh 5.

Nhiều cầu thủ quý Alonso nhưng không ít người phản đối cách làm việc của ông

Sự chia rẽ trong phòng thay đồ là yếu tố quan trọng khác dẫn tới quyết định sa thải Alonso. Ông cũng bị phê phán vì không tiếp tục đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ như Güler hay Mastantuono khi kết quả bắt đầu sa sút – chuỗi diễn biến khép lại bằng cuộc chia tay chính thức ngày 12-1.

Álvaro Arbeloa được bổ nhiệm

Álvaro Arbeloa, HLV đội Castilla (đội dự bị) từ tháng 6-2025, từng cùng với đội Juvenil A giành "cú ăn ba" ở mùa 2022-2023 (vô địch giải trẻ, Cúp Nhà vua và Champions Cup), đồng thời đăng quang giải vô địch trẻ quốc gia mùa 2024-2025.

Real Madrid – Xabi Alonso: Cuộc chia tay sau bảy tháng - Ảnh 1.

Alvaro Arbeloa

Trước khi chuyển sang công tác huấn luyện, Álvaro Arbeloa từng là thành viên của Real Madrid, giành 2 Champions League, 1 FIFA Club World Cup, 1 Siêu Cúp châu Âu, 1 La Liga, 2 Cúp Nhà vua và 1 Siêu cúp Tây Ban Nha. Arbeloa cũng cùng với tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 và hai chức vô địch châu Âu các năm 2008 và 2012.

Álvaro Arbeloa chính thức tiếp quản vị trí HLV trưởng Real Madrid, thay thế Xabi Alonso ở đội một. Ông sẽ có trận ra mắt Real Madrid trong chuyến làm khách trên sân Albacete vào thứ ngày 14-1 tại Cúp Nhà vua.

Kylian Mbappe Vinicius Valverde Xabi Alonso Real Madrid Álvaro Arbeloa
