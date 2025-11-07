HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

RHYDER chính thức trở lại

Thùy Trang

(NLĐO) - RHYDER gia nhập "vũ trụ MBILLION", mang thế giới TRAP lên sân khấu âm nhạc độc bản của GENfest.

RHYDER mang TRAP đi tìm khán giả

RHYDER chính thức trở lại - Ảnh 1.

RHYDER mang TRAP đi tìm khán giả

RHYDER là cái tên tiếp theo gia nhập vũ trụ GENfest Presents MBILLIONm, diễn ra ngày 22-11 tại trung tâm triển lãm SECC (TP HCM).

Không chỉ là một sân khấu biểu diễn, MBILLION được định vị như "vũ trụ trải nghiệm âm nhạc", nơi mỗi nghệ sĩ tự tay kể câu chuyện của chính mình qua âm thanh, hình ảnh và cảm xúc, tất cả hòa quyện để tạo nên một hành trình không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.

Sự xuất hiện của RHYDER trong dàn line-up (nghệ sĩ biểu diễn) MBILLION khiến khán giả không khỏi háo hức. Từ The Voice Kids 2013 đến rapper gây chú ý trong Rap Việt và "cú nổ" Anh trai say hi, RHYDER đã trải qua hành trình dài để tái định danh và bước vào một kỷ nguyên âm nhạc hoàn toàn mới.

Sau gần một thập kỷ, RHYDER trở lại mạnh mẽ với album đầu tay TRAP, một thế giới âm nhạc hậu-tương-lai được xây dựng đầy ẩn dụ.

TRAP không chỉ là bẫy tình cảm, mà còn là bẫy cảm xúc, nơi con người giằng co với chính mình trong những tổn thương và yêu thương không dứt. Với 10 ca khúc do chính RHYDER sáng tác, album là lời tuyên ngôn của một nghệ sĩ trẻ dám vượt qua vùng an toàn để tìm kiếm bản ngã.

Điểm đặc biệt, TRAP không chạy theo kỹ thuật hay độ "gắt" thường thấy của rap, mà chọn cách đi sâu vào cảm xúc. RHYDER lý giải âm nhạc phải "chạm", chạm đến nỗi đau, ký ức và góc khuất mà mỗi người vẫn giấu đi.

Đó là lý do TRAP mang tinh thần "chuyển hóa", mọi vỡ vụn đều có thể trở thành chất liệu của nghệ thuật, và mỗi bài hát là một lát cắt trưởng thành của chính RHYDER.

Khán giả và nghệ sĩ sẽ "cháy" ở GENfest Presents MBILLION

RHYDER chính thức trở lại - Ảnh 2.

RHYDER là giọng ca bùng nổ nhất của thế hệ ca sĩ nhí ngày xưa

Tại GENfest Presents MBILLION, toàn bộ thế giới TRAP ấy sẽ được tái hiện sống động hơn bao giờ hết. Không chỉ là một sân khấu trình diễn, RHYDER sẽ dẫn khán giả bước vào hành trình âm nhạc của mình, từ ánh sáng, visual đến cách kể chuyện qua setlist đều được đầu tư để khắc họa rõ nét tinh thần "bị mắc kẹt nhưng vẫn tiếp tục yêu".

MBILLION - phiên bản nâng cấp của GENfest tiếp tục giữ DNA đặc trưng: tạo ra những sân khấu không phải để hát, mà để kể chuyện. Với RHYDER, đây chính là "đất diễn" để anh mang trọn tinh thần TRAP ra thế giới thực, nơi cảm xúc được khuếch đại, nơi khán giả không chỉ nghe mà còn được sống cùng câu chuyện của nghệ sĩ.

RHYDER chính thức trở lại - Ảnh 3.

Sau B Ray, JSOL, Low G và Pháp Kiều, RHYDER là nghệ sĩ tiếp theo góp mặt tại GENfest Presents MBILLION

Sau B Ray, JSOL, Low G và Pháp Kiều, RHYDER là nghệ sĩ tiếp theo góp mặt tại GENfest Presents MBILLION, tạo nên một line-up đa sắc và đầy tính kết nối. Mỗi nghệ sĩ tại MBILLION sẽ mang đến một album được dàn dựng theo concept riêng, biến từng mini concert thành một "vũ trụ âm nhạc độc bản", nơi người xem được nghe - nhìn - chạm vào câu chuyện của thần tượng. Và đây chưa phải là toàn bộ, sẽ còn cái tên khiến fan nhạc phải bùng nổ phản ứng khi theo dõi GENfest Present MBILLION.

GENfest Present MBILLION là tổ hợp mini-concert của các nghệ sĩ Việt, mỗi nghệ sĩ sẽ mang đến MBILLION 1 album mang màu sắc cá nhân được đầu tư chất lượng, khán giả sẽ được trải nghiệm không gian âm nhạc có một không hai.

Khán giả được nghe - nhìn - chạm vào chính câu chuyện album của nghệ sĩ mà mình yêu quý. GENfest 2025 đánh dấu bước chuyển mình của âm nhạc Việt - trẻ trung, quốc tế hóa nhưng đậm chất Việt.

Tin liên quan

Tùng Dương từ chối cover ca khúc do AI sáng tác

Tùng Dương từ chối cover ca khúc do AI sáng tác

(NLĐO)- Nam ca sĩ từ chối cover những bài bài "hot hit", viral không phải do người thật sáng tác. Tùng Dương nói anh muốn có cảm xúc thật nhất.

RHYDER khiến fan sốc với thông điệp "xóa trắng mọi cảm xúc để tái sinh"

(NLĐO) - RHYDER với dự án âm nhạc được anh gọi là tham vọng và tâm huyết nhất từ trước đến nay.

Đĩa than đầu tiên của Tùng Dương

(NLĐO) - Ca sĩ Tùng Dương lần đầu tiên ra đĩa than - "The Voice - Timeless" - đã gây xôn xao trong giới mộ điệu.

Rhyder ca sĩ Rhyder Rhyder mang TRAP đến Genfest 2025
