Đĩa than đầu tiên của Tùng Dương

Tùng Dương hát gì trong The Voice - Timeless

Tùng Dương là giọng ca được yêu mến hiện nay

"Vol.1: The Voice - Timeless" là album đầu tiên mà Tùng Dương phát hành dưới định dạng đĩa than, đánh dấu bước đi khác biệt giữa thời đại âm nhạc kỹ thuật số.

Toàn bộ album được thu hoàn toàn analog, nói như Tùng Dương là thu như kiểu thu cho radio thời xưa, trong đó mỗi ca khúc được hát trọn vẹn từ đầu đến cuối, thu 4,5 lần rồi chọn phiên bản hát tốt nhất, chứ không cắt ghép từng câu hay từng đoạn như cách làm phổ biến hiện nay.

"Tạm gọi là hài lòng thôi, vì nghe lại vẫn thấy đâu đó có chút lỗi. Nhưng vậy mới là con người chứ không phải A.I. Tôi cũng không thích sự hoàn hảo, vì phải có gì đó chưa tròn trịa để còn phấn đấu" - anh chia sẻ.

Với Tùng Dương, việc thu âm theo phong cách analog không chỉ đòi hỏi sự tĩnh tâm và tập trung tuyệt đối, mà còn mang đến cảm giác gần gũi, chân thực, tái hiện tinh thần của những giai điệu mộc mạc khi xưa. Vì vậy, dù khả năng 1 ngày có thể thu đến 4,5 bài hát nhưng Tùng Dương quyết định mỗi ngày chỉ thu 1 bài duy nhất để có được chất lượng tốt nhất.

Về tinh thần và phong cách thể hiện trong album, Tùng Dương cho biết mọi người thường ấn tượng bởi giọng hát nội lực của anh, nhưng trong album này, anh hát nhẹ nhàng, dung dị hơn rất nhiều. Anh cũng gửi lời tri ân đến ê- kíp vì đã đồng hành cùng mình trên hành trình tìm lại vẻ đẹp của tinh thần nguyên sơ của âm nhạc.

Nam ca sĩ nói thêm: "Tôi không hát như anh Tuấn Ngọc được, vì anh là một tượng đài rồi. Tôi sẽ hát theo cách cảm nhận của riêng mình. Album lần này có thể gọi là "back to basic" khi chúng tôi mong muốn mang khán giả trở về với những gì nguyên bản nhất".

Một điều vô cùng thú vị là album này sẽ mở đầu cho một series dài hơi với nhiều dự án khác nhau trong tương lai, bao gồm cả nhạc đương đại lẫn nhạc trẻ.

Tùng Dương được trân trọng

Nếu không đi hát, Tùng Dương sẽ thành nghệ sĩ piano

Tùng Dương cũng tiết lộ: "Nếu không trở thành ca sĩ, tôi đã muốn là một pianist (nghệ sĩ piano). Nhưng cuộc đời đưa đẩy làm ca sĩ".

Ca sĩ Mỹ Lệ chia sẻ: "Chúng ta phải luôn trân trọng những người nghệ sĩ như Tùng Dương. Mỹ Lệ rất nể sức sáng tạo và tình yêu nghề, sống hết mình với nghề của bạn. Mỗi sản phẩm mà bạn tung ra luôn được đánh giá cao từ chuyên môn lẫn khán giả".

Trong khi đó, nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc Huy Tuấn nhận định: "Đây là một trong những album hiếm hoi trong năm nay có sự khác biệt hoàn toàn. Trong thời đại hầu như đang bị 'thống lĩnh' bởi digital và A.I thì một cái album như thế này rất đáng trân trọng. Đây mới là thứ âm nhạc nguyên thủy mà thời đại này đang thiếu và bị mai một.

Tôi luôn thèm nghe những bài hát với âm thanh trong trẻo như vậy. "Vol.1: The Voice - Timeless" là một đĩa nhạc mà nghe cứ như đang nghe liveshow tại nhà. Tôi đánh giá cao cả cách phối khí trong album lẫn cách trình bày của Tùng Dương".

Tùng Dương mang lại giá trị nguyên bản

"Vol.1: The Voice -Timeless" của Tùng Dương không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị thật của tiếng hát, của cảm xúc và của nghệ thuật - những điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại đang dần bị lãng quên trong thời đại công nghệ số hôm nay.

"The Voice - Timeless" là một tuyển tập những tình khúc bất hủ của âm nhạc Việt Nam, định hình rõ hình tượng âm nhạc "Tùng Dương hát tình ca'' trong lòng khán giả. Với "The Voice - Timeless" theo thời gian giọng hát Tùng Dương đã chứa đầy trải nghiệm để có thể chủ động từ trưng trổ nhất về với tối giản, tự sự để vẻ đẹp trong tiếng hát và bài hát cùng thăng hoa trong một không gian âm nhạc đã được dàn dựng một cách đẹp đẽ, giản dị và chân thành.

"Giọng hát của Tùng Dương thời điểm này đang ở độ chín cộng với kinh nghiệm cũng như sự nghiên cứu kỹ về âm nhạc, cách hát nên dường như Dương bay trên những bản phối lúc hòa quyện, thư thả khi dữ dội, rất biến hóa. Nhạc sĩ Hồng Kiên




