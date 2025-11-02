Ngày 2-11, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) vừa khẩn trương làm rõ vụ việc đăng tải thông tin không đúng sự thật về trường hợp cụ bà V.T.C (SN 1952, trú thôn Phù Sa, xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng) "mấy ngày không ăn uống trong mùa lụt".

Clip lan truyền trên mạng xã hội được xác định có nội dung không đúng sự thật (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, ngày 1-11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video với nội dung cho rằng cụ bà V.T.C bị ngập lụt nhiều ngày, không có ăn uống, gây xôn xao dư luận.

Qua xác minh, Công an xã Xuân Phú xác định tài khoản Facebook tên L.T.H (chủ tài khoản là bà L.T.H, SN 1997, trú cùng địa phương) là người đăng tải video trên và đã tiến hành mời làm việc đối với bà L.T.H.

Tại trụ sở Công an, bà L.T.H thừa nhận những nội dung trong video là không đúng sự thật. Cụ bà V.T.C trong hình ảnh đã được chính quyền địa phương và các mạnh thường quân hỗ trợ lương thực, nước uống, sữa, mì tôm và nhu yếu phẩm trong suốt thời gian mưa lũ.