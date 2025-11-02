HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Truy vết mạng xã hội

Rõ sự thật về clip "cụ bà mấy ngày không ăn uống trong mùa lụt" gây xôn xao mạng xã hội

Trần Thường

(NLĐO) – Công an xác định clip lan truyền trên Facebook về một cụ bà ở Đà Nẵng "mấy ngày không ăn uống trong mùa lụt" là không đúng sự thật.

Ngày 2-11, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) vừa khẩn trương làm rõ vụ việc đăng tải thông tin không đúng sự thật về trường hợp cụ bà V.T.C (SN 1952, trú thôn Phù Sa, xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng) "mấy ngày không ăn uống trong mùa lụt".

Công an Đà Nẵng làm rõ clip "cụ bà mấy ngày không ăn uống trong mùa lụt" - Ảnh 1.

Clip lan truyền trên mạng xã hội được xác định có nội dung không đúng sự thật (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, ngày 1-11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video với nội dung cho rằng cụ bà V.T.C bị ngập lụt nhiều ngày, không có ăn uống, gây xôn xao dư luận.

Qua xác minh, Công an xã Xuân Phú xác định tài khoản Facebook tên L.T.H (chủ tài khoản là bà L.T.H, SN 1997, trú cùng địa phương) là người đăng tải video trên và đã tiến hành mời làm việc đối với bà L.T.H.

Tại trụ sở Công an, bà L.T.H thừa nhận những nội dung trong video là không đúng sự thật. Cụ bà V.T.C trong hình ảnh đã được chính quyền địa phương và các mạnh thường quân hỗ trợ lương thực, nước uống, sữa, mì tôm và nhu yếu phẩm trong suốt thời gian mưa lũ.

Tin liên quan

Đà Nẵng tiếp tục mưa lớn, nước sông dâng trở lại

Đà Nẵng tiếp tục mưa lớn, nước sông dâng trở lại

(NLĐO) – Trong khi nhiều khu vực thấp trũng ở Đà Nẵng nước chưa kịp rút sau đợt mưa lịch sử cuối tháng 10 thì nay trời mưa lớn, nước sông dâng trở lại.

Bất ngờ hình ảnh bờ biển Đà Nẵng, rác phủ kín, nhiều người ra bới

(NLĐO) - Sau mưa lớn kéo dài, bãi biển Đà Nẵng ngập rác và cây trôi dạt, phủ kín hàng trăm mét cát ven bờ

"Trái tim miền Trung" trao tặng 100 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ Đà Nẵng

(NLĐO) - Chương trình "Trái tim miền Trung" vừa trao 100 suất quà trị giá 100 triệu đồng và hỗ trợ gia đình nữ giáo viên tử vong 5 triệu đồng

mạng xã hội Công an TP Đà Nẵng công an xã tài khoản facebook
