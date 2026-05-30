Thể thao

Robert Huy tiếp tục đồng hành cùng team Lý Hoàng Nam đến 2031

Quốc An

(NLĐO) - Tay vợt sinh năm 2001 Robert Huy sẽ đồng hành với Lý Hoàng Nam tại các giải đấu pickleball trong và ngoài nước đến năm 2031.

Tay vợt pickleball chuyên nghiệp Robert Huy vừa chính thức gia hạn hợp đồng đồng hành cùng Kamito Pickleball Global Team đến năm 2031, mở ra chặng đường hợp tác dài hạn nhằm hướng tới những cột mốc mới của pickleball Việt Nam.

Robert Huy, tên thật Nguyễn Ảnh Gia Huy, sinh năm 2001 tại An Giang, là thành viên nổi bật của team Lý Hoàng Nam. Trước khi chuyển sang pickleball từ năm 2024, anh từng là vận động viên cầu lông chuyên nghiệp thuộc đội tuyển Lâm Đồng. Chỉ sau thời gian ngắn theo đuổi môn thể thao mới, tay vợt trẻ nhanh chóng gây ấn tượng nhờ phong độ ổn định cùng tinh thần thi đấu bền bỉ.

Việc gia hạn hợp đồng được xem là dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, đồng thời thể hiện niềm tin của thương hiệu này vào tiềm năng phát triển của tay vợt chuyên nghiệp sinh năm 2001.

Lý Hoàng Nam - Ảnh 1.

Đại diện thương hiệu đánh giá Robert Huy là vận động viên giàu nhiệt huyết, chuyên nghiệp và luôn khát khao vượt qua giới hạn bản thân. Trong thời gian đồng hành cùng team Lý Hoàng Nam, anh liên tiếp gặt hái nhiều thành tích nổi bật tại các giải pickleball trong nước.

Ở tuổi 25, Robert Huy đã sở hữu nhiều danh hiệu đáng chú ý như vô địch D-Joy Tour chặng 1 và 2, Kootoro lần 1, và nhiều danh hiệu khác ở nội dung đôi nam như á quân tại các giải Lạch Tray Open 2026, AllStar 2025, Astra Open 2025 hay APBA Pickleball.

Không chỉ nổi bật về chuyên môn, Robert Huy còn được xem là gương mặt trẻ giàu sức ảnh hưởng trong cộng đồng pickleball Việt Nam nhờ hình ảnh chuyên nghiệp và tinh thần thi đấu máu lửa. Sự tin tưởng vào màn hợp tác này cũng động lực, và kỳ vọng để tay vợt 2001 tiếp tục mang đến nhiều dấu ấn mới, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao tích cực và thúc đẩy sự phát triển của phong trào pickleball trong nước.

Vinh Hiển vô địch đơn nam pickleball PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026, không thua ván nào

(NLĐO) - Trương Vinh Hiển vô địch PPA Asia tour lần đầu tiên trong sự nghiệp với kỷ lục - không để thua ván nào.

