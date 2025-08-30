Trước khi chết, tàu NASA hé lộ điều khủng khiếp về Trái Đất

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Trước khi chết, tàu NASA hé lộ điều khủng khiếp về Trái Đất

Anh Thư

(NLĐO) - Phân tích "di sản" từ tàu InSight của NASA, các nhà khoa học đã tìm ra bằng chứng về một sự kiện thảm khốc liên quan đến Trái Đất, Sao Hỏa và Theia.

Một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí Science chỉ ra rằng lớp phủ của Sao Hỏa lưu giữ một "hóa thạch" ghi lại nguyên vẹn khoảnh khắc lớp vỏ của nó bị đập vỡ bởi một sự kiện liên quan đến chính Trái Đất của chúng ta.

Trước khi chết, tàu NASA hé lộ điều khủng khiếp về Trái Đất - Ảnh 1.

Vỏ Sao Hỏa sơ khai đã bị vỡ bởi các mảnh bắn ra từ vụ va chạm Trái Đất - Theia - Ảnh đồ họa: ICL

Theo lý thuyết ngày càng được ủng hộ bởi các bằng chứng khoa học, Trái Đất ngày nay thực chất là phiên bản hợp nhất giữa Trái Đất nguyên thủy và một hành tinh giả thuyết mang tên Theia to cỡ Sao Hỏa.

Vào khoảng 4,5 tỉ năm trước, Theia đã va chạm mạnh với Trái Đất nguyên thủy. Cả hai đều vỡ vụn, phần lớn vật liệu hòa trộn vào nhau tại thành Trái Đất ngày nay.

Các mảnh vụn còn lại bắn lên quỹ đạo, theo thời gian kết tụ thành Mặt Trăng.

Phân tích dữ liệu từ InSight, tàu vũ trụ đo địa chấn đã ngừng hoạt động từ năm 2022, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi TS Constantinos Charalambous từ Đại học Hoàng gia London (ICL - Anh) đã phát hiện thứ bất thường trong lớp phủ hành tinh đỏ, tức lớp nằm giữa lớp vỏ và lõi.

Theo Sci-News , dữ liệu của 8 trận động đất Sao Hỏa được InSight ghi lại trước lúc chết cho thấy một loại sóng địa chấn bị trì hoãn một cách có hệ thống khi chúng đi qua lớp phủ.

Điều này tiết lộ một loạt cấu trúc khác biệt, là những mảnh vật chất dị thường rộng tới 4 km, hình thành từ 4,5 tỉ năm trước và đã chìm trong lớp phủ.

Phân tích sâu hơn cho thấy cấu trúc này đại diện cho quá trình phá vỡ và năng lượng cao, cụ thể là thứ gì đó đã bắn mạnh vào Sao Hỏa non trẻ, làm vỡ lớp vỏ sơ khai, khiến vỏ và lớp phủ bị trộn lẫn vào nhau.

Những đặc điểm này sau đó bị đóng băng tại chỗ khi lớp vỏ mới của Sao Hỏa nguội đi và sự đối lưu của lớp phủ bị đình trệ. Khác với Trái Đất, Sao Hỏa không có kiến tạo mảng.

Đối chiếu các dữ kiện về lịch sử hệ Mặt Trời, các nhà khoa học tin rằng thứ làm lớp vỏ sơ khai của Sao Hỏa vỡ vụn chính là vụ va chạm Trái Đất - Theia.

Là hành tinh láng giềng, Sao Hỏa đã không may hứng một số mảnh vỡ lớn và bị vỡ một phần vỏ.

Phát hiện thú vị này một lần nữa cho thấy lịch sử của hệ Mặt Trời - và có thể là cả các hệ sao khác - vô cùng dữ dội vào thuở sơ khai, với những sự kiện thảm khốc đủ khả năng định hình "cuộc đời" của các hành tinh mãi mãi.

Tin liên quan

Phát hiện loài quái vật khiến khủng long cũng khiếp sợ

Phát hiện loài quái vật khiến khủng long cũng khiếp sợ

(NLĐO) - Hộp sọ quái vật được khai quật ở Argentina đã tiết lộ về một loài săn mồi đỉnh cao chưa từng được biết đến trên thế giới.

Phát hiện "kho báu" 80.000 năm, có thể thuộc về loài người đã mất

(NLĐO) - Di chỉ nổi tiếng Obi-Rakhmat ở Trung Á đã hé lộ bằng chứng cổ xưa nhất về một trong những công nghệ quan trọng nhất của loài người.

Lộ diện quái vật khiến các nhà khoa học phải sốc vì độ rùng rợn

(NLĐO) - Spicomellus afer là loài cổ xưa nhất trong nhóm quái vật "bọc thép" Ankylosauria và cũng là loài đáng sợ nhất.

Sao Hỏa NASA Trái Đất Theia InSight
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo