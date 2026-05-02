Thể thao

Rơi máy bay, 4 VĐV pickleball và phi công tử nạn

Quốc An

(NLĐO) - Một chiếc máy bay nhỏ chở VĐV pickleball dự giải đấu đã không may gặp sự cố, rơi xuống rừng cây, khiến cả 5 người trên máy bay thiệt mạng tại Mỹ.

Nhà chức trách bang Texas (Mỹ) ngày 1-5 cho biết một máy bay cỡ nhỏ chở các tay vợt pickleball đã rơi xuống rừng cây thuộc vùng Texas Hill Country, khu vực Wimberley, khiến toàn bộ 5 người trên khoang thiệt mạng.

Theo Sở An toàn Công cộng Texas, tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ đêm 30-4 (giờ địa phương), tại Wimberley, cách Austin khoảng 65 km về phía tây nam.

“Phi công cùng 4 hành khách được xác nhận tử vong tại hiện trường”, cảnh sát địa phương thông tin.

Rơi máy bay, 4 VĐV pickleball và phi tử nạn - Ảnh 1.

Danh tính các nạn nhân chưa được công bố. Tuy nhiên, CLB Amarillo Pickleball xác nhận họ đều là thành viên của đội, đang trên đường tới tham dự một giải đấu.

Chiếc máy bay gặp nạn mang số hiệu Cessna 421C, xuất phát từ Amarillo và dự kiến hạ cánh tại Sân bay Quốc gia New Braunfels nhưng gặp nạn trên hành trình. Hình ảnh từ trên cao cho thấy máy bay gần như bị phá hủy hoàn toàn sau khi rơi.

Một số người dân sống gần khu vực cho biết đã nghe thấy những âm thanh bất thường, giống tiếng động cơ nổ lụp bụp trước khi xảy ra tai nạn. Đáng chú ý, một máy bay khác cũng cất cánh từ Amarillo cùng thời điểm đã hạ cánh an toàn.

Phi công của chiếc máy bay thứ hai cho biết đã mất liên lạc với máy bay gặp nạn. Kiểm soát viên không lưu sau đó thông báo tín hiệu bay của chiếc máy bay này di chuyển bất thường trước khi biến mất khỏi radar. Một phi công trong khu vực xác nhận thiết bị định vị khẩn cấp của máy bay đã phát tín hiệu cầu cứu, buộc kiểm soát không lưu phải gọi khẩn cấp số 911.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, khu vực New Braunfels có nhiều mây trước thời điểm xảy ra tai nạn, sau đó xuất hiện giông. Hiện các cơ quan liên bang đang vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc.

