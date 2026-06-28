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Quốc tế

Rơi máy bay tại Pháp và Ả Rập Saudi, toàn bộ người trên khoang thiệt mạng

Hải Hưng

(NLĐO) – Liên tiếp 2 vụ rơi máy bay nghiêm trọng xảy ra ở Pháp và Ả Rập Saudi khiến tổng cộng 25 người thiệt mạng hôm 28-6.

Tại Pháp, một máy bay dân dụng chở nhóm người tham gia nhảy dù rơi tại thị trấn Tomblaine, gần TP Nancy, vùng Đông Bắc nước này.

Theo trang DW, vụ tai nạn khiến toàn bộ 11 người trên máy bay thiệt mạng. Chính quyền địa phương xác định các nạn nhân gồm phi công và 10 hành khách, trong đó có 5 học viên cùng 5 hướng dẫn viên tham gia chuyến đi nhảy dù.

Tai nạn máy bay nghiêm trọng tại Pháp và Ả Rập Saudi - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ và xe cấp cứu có mặt gần hiện trường máy bay chở nhóm người nhảy dù rơi tại Tomblaine, gần thành phố Nancy, miền Đông Bắc Pháp. Ảnh: MAXPPP

Tai nạn máy bay nghiêm trọng tại Pháp và Ả Rập Saudi - Ảnh 2.

Nhân viên cứu hộ làm việc bên phần đuôi chiếc máy bay gặp nạn tại Tomblaine. Khu vực quanh sân bay được phong tỏa để phục vụ điều tra. Ảnh: MAXPPP

Cảnh sát yêu cầu người dân "tuyệt đối tránh xa" khu vực quanh sân bay Tomblaine để lực lượng chức năng làm việc.

Nhiều xe cứu hỏa, nhân viên y tế khẩn cấp đã được điều động tới hiện trường.

Giới chức đang thu thập lời khai nhân chứng để làm rõ diễn biến vụ tai nạn. 

Nguyên nhân máy bay rơi chưa được nhà chức trách Pháp công bố.

Cùng ngày, một trực thăng thuộc tập đoàn dầu khí Saudi Aramco rơi tại Ras Tanura, thành phố ven biển ở miền Đông Ả Rập Saudi.

Hãng thông tấn nhà nước SPA cho hay vụ tai nạn khiến toàn bộ 14 người trên trực thăng thiệt mạng.

SPA dẫn một nguồn tin thuộc Bộ Năng lượng Ả Rập Saudi cho biết trực thăng gặp nạn khi đang hoạt động tại Ras Tanura.

Giới chức chưa công bố danh tính nạn nhân, loại trực thăng, hành trình bay cũng như thời điểm chính xác xảy ra vụ tai nạn.

Các cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân tai nạn, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng.

Tai nạn máy bay nghiêm trọng tại Pháp và Ả Rập Saudi - Ảnh 3.

Hiện trường vụ trực thăng của Saudi Aramco rơi tại Ras Tanura, miền Đông Ả Rập Saudi. Ảnh: ANI

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