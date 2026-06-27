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Quốc tế

Trung Quốc xác nhận máy bay hạng nhẹ đâm vào tòa nhà ở Bắc Kinh

Tường Như

(NLĐO) - Một máy bay hạng nhẹ bất ngờ đâm vào tòa nhà chọc trời ở Bắc Kinh khiến phi công thiệt mạng và 13 người bị thương.

Theo AP, chính quyền quận Triều Dương ở thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc xác nhận vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ 55 phút ngày 25-6, khi một máy bay thể thao hạng nhẹ hai chỗ bất ngờ va chạm với một tòa nhà cao tầng trong khu trung tâm tài chính của thủ đô.

Theo thông báo, phi công - cũng là người duy nhất có mặt trên máy bay - đã tử vong tại hiện trường. 

Ngoài ra, vụ việc còn khiến 13 người bị thương và đều đang được điều trị. Nhà chức trách chưa công bố danh tính phi công cũng như thông tin cụ thể về tòa nhà xảy ra va chạm.

Máy bay hạng nhẹ đâm tòa nhà ở Bắc Kinh - Ảnh 1.

Một người qua đường chụp ảnh hiện trường vụ máy bay đâm vào tòa nhà CITIC Tower ở Bắc Kinh. Ảnh: AP

Trong khi đó, dữ liệu từ dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho biết chiếc máy bay gặp nạn là loại Sunward SA60L Aurora, cất cánh từ một sân bay cách trung tâm Bắc Kinh khoảng 50 km về phía Đông trước khi bay theo hướng Tây và kết thúc hành trình tại khu vực gần đường Vành đai 3 phía Đông.

Flightradar24 cũng xác định máy bay đã đâm vào CITIC Tower (China Zun) - tòa nhà cao nhất Bắc Kinh với chiều cao 528 m và 108 tầng. Công trình nổi bật nhờ thiết kế mô phỏng chiếc bình đựng rượu cổ của Trung Quốc, nằm giữa cụm cao ốc tài chính của thành phố.

Hình ảnh do hãng tin AP ghi nhận cho thấy mặt kính của tòa nhà xuất hiện dấu vết va chạm, trong đó một lỗ thủng trên mặt tiền đã được che chắn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ. Giới chức Trung Quốc cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành, trong bối cảnh Bắc Kinh áp dụng các quy định kiểm soát không phận rất nghiêm ngặt, bao gồm cả lệnh hạn chế thiết bị bay không người lái tại nhiều khu vực.

Đáng chú ý, khu vực xảy ra tai nạn được cho là chỉ cách Trung Nam Hải - nơi đặt trụ sở của lãnh đạo cấp cao Trung Quốc - khoảng 20 phút di chuyển bằng ô tô và cách Tử Cấm Thành khoảng 15 phút.

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Trung Quốc tai nạn máy bay Bắc Kinh
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