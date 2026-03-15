Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Rộn ràng cử tri Đà Nẵng, Huế đi bỏ phiếu

Bích Vân - Trần Thường - Quang Nhật

(NLĐO) - Toàn TP Đà Nẵng có 1.784 khu vực bỏ phiếu với hơn 2,13 triệu cử tri tham gia bầu cử.

Sáng 15-3, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự - tham dự lễ khai mạc và thực hiện quyền bầu cử tại phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 15, phường Hải Châu.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021–2026 tại Đà Nẵng được triển khai chu đáo, đồng bộ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tham dự lễ khai mạc và thực hiện quyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Hòa Xuân


Cử tri Đà Nẵng đi bầu cử từ sáng sớm

Ghi nhận tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn thành phố, từ sáng sớm nhiều cử tri đã có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Thành viên các tổ bầu cử cũng có mặt từ sớm để kiểm tra cơ sở vật chất, rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị thùng phiếu, phiếu bầu và các điều kiện phục vụ ngày bầu cử.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc được tổ chức trước giờ bỏ phiếu và từ 7 giờ sáng các điểm bỏ phiếu chính thức đón cử tri.

Tổ bầu cử đóng dấu thẻ cho các thành viên

Cử tri tìm hiểu thông tin các ứng cử viên trước giờ bỏ phiếu

Tại điểm bầu cử thuộc khu vực cầu truyền hình trực tiếp ở quận Hải Châu và tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Hòa Xuân, quy trình bầu cử được thực hiện đúng quy định, bảo đảm nghiêm túc, trang trọng.

Tại khu vực bỏ phiếu số 10, phường Hòa Khánh, công tác chuẩn bị được hoàn tất từ sớm. Bàn hướng dẫn, danh sách cử tri, thùng phiếu và khu vực viết phiếu được bố trí gọn gàng, đúng quy định, tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia bầu cử.

Cử tri Nguyễn Xuân Cát (khu vực bỏ phiếu số 10, phường Hòa Khánh) cho biết ông cảm thấy tự hào khi cầm trên tay lá phiếu để lựa chọn những người có tài, có tâm, có đức đại diện cho nhân dân. Theo ông, tham gia bầu cử không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền lợi thiêng liêng của mỗi công dân.


Thành viên tổ bầu cử mặc áo dài và đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm

Không khí ngày hội bầu cử cũng rộn ràng khắp các xã miền núi của TP Đà Nẵng.

Từ sáng sớm, nhiều điểm bỏ phiếu đã đông đúc người dân đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Cử tri xã A Vương đi bầu cử từ sáng sớm

Tại các khu vực bỏ phiếu, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được treo trang trọng, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng rất phấn khởi. Nhiều cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số mặc trang phục truyền thống rực rỡ, cùng nhau đến điểm bầu cử từ rất sớm để lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Tại 16 điểm bầu cử của xã biên giới A Vương, cử tri đến các điểm bỏ phiếu từ rất sớm. Không khí tại các khu vực bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, đúng quy định nhưng vẫn rất sôi nổi, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người dân đối với ngày hội lớn của đất nước.

Cử tri thôn Bh'lố, xã A Vương thực hiện bầu cử sáng 15-3

Xã A Vương có 16 điểm bầu cử với tổng số 3.550 cử tri tham gia bỏ phiếu. Tại điểm bầu cử số 16, thôn Bh'lóoc, người dân trong thôn đến điểm bỏ phiếu trong tâm thế phấn khởi, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm đối với việc lựa chọn những người đại diện cho mình.

Ông Briu Quân – Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã A Vương – đã đến dự lễ khai mạc tại điểm bầu cử số 16. Theo ông Quân, việc cử tri đến bỏ phiếu đông đủ ngay từ sáng sớm cho thấy sự quan tâm và ý thức trách nhiệm cao của bà con đối với quyền và nghĩa vụ công dân.

Tại xã Trà Tân có hơn 3.900 cử tri tham gia bỏ phiếu. Ngay từ sáng sớm, người dân đã tập trung tại các điểm bầu cử để thực hiện quyền lựa chọn những đại biểu tiêu biểu tham gia cơ quan quyền lực nhà nước.

Ủy ban bầu cử xã Trà Tân mang thùng phiếu đến tận nhà để cử tri Ngô Nhẫn thực hiện quyền công dân

Để bảo đảm mọi cử tri đều được thực hiện quyền bầu cử, các tổ bầu cử đã chủ động tổ chức thùng phiếu lưu động phục vụ những trường hợp không thể đến điểm bỏ phiếu. Trường hợp cử tri Ngô Nhẫn, do bị bệnh nặng không thể di chuyển, chính quyền xã Trà Tân đã cử tổ bầu cử mang thùng phiếu đến tận nhà để ông thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Hình ảnh cán bộ bầu cử tận tình mang thùng phiếu đến từng hộ dân, cùng sự tham gia đông đảo của cử tri vùng cao đã góp phần tạo nên không khí dân chủ, trách nhiệm và ấm áp trong ngày hội lớn của toàn dân.

Sáng 15-3, thời tiết tại Đà Nẵng không có mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến các điểm bỏ phiếu. Toàn thành phố có 1.784 khu vực bỏ phiếu với hơn 2,13 triệu cử tri tham gia bầu cử.

Trong khi đó, tại TP Huế, trên khắp các xã biên giới, rộn ràng không khí người dân đi bỏ phiếu. Khi mặt trời chưa vượt qua các rặng núi, người đồng bào dân tộc thiểu số xã biên giới A Lưới 2 đã í ới gọi nhau đi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Một địa điểm bỏ phiếu tại xã A Lưới 2.

Xã A Lưới 2 có hơn 13.600 cử tri, 6 đơn vị bầu cử và 11 khu vực bỏ phiếu. 

Tại khu vực vực bỏ phiếu số 8 thôn Âr Bả Nhâm ở nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, người dân đã có mặt từ sáng sớm, nhiều phụ nữ còn địu theo cả con sau lưng, họ cầm trên tay tấm thẻ cử tri của mình để đợi đến nhận phiếu bầu cử.

Một số hình ảnh trong ngày hội toàn dân đi bầu cử ở xã A Lưới 2:

Cán bộ công an hỗ trợ một cử tri lớn tuổi đi lên điểm bỏ phiếu.

Cử tri xem danh sách các ứng cử viên.

Nụ cười của những cử tri khi đi bỏ phiếu.

Em bé còn ngái ngủ sau lưng mẹ.

Cậu bé liền tỉnh giấc, vui vẻ, hoà chung ngày hội của bà con dân bản.

Cán bộ hướng dẫn cử tri bỏ phiếu.

Cử tri bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Một người phụ nữ thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri của mình.


