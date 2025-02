Rộn ràng Lễ Khai hạ - cầu an

Đây là lễ hội thường niên do Ủy Ban Nhân Dân quận Bình Thạnh (TPHCM) phối hợp với Ban Quản lý Di tích Lịch sử văn hóa Quốc gia Lăng Lê Văn Duyệt tổ chức nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa, kỳ vọng năm mới mọi sự thuận lợi, hanh thông.

Chuẩn bị phần lễ tế

Thắp hương, lên đèn

Hoạt động lễ tế thực hiện trang nghiêm

Các đại biểu tham gia lễ

Nghi thức hạ nêu

Lễ Khai hạ - cầu an năm Ất Tỵ - 2025 quy tụ nhiều đại biểu đến tham dự gồm: Bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM; Bà Trần Kim Yến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Trung tướng Nguyễn Văn Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM…

Phần lễ của Lễ Khai hạ - cầu an có nhiều nghi thức như: Lễ hạ nêu, lễ dâng hương cầu an, lễ khai bút, khai ấn… Tất cả các nghi lễ đều được thực hiện trong không khí trang nghiêm, kính cẩn nhằm cầu an cho bá tánh nhân dân, cầu cho quốc gia thịnh vượng, cầu cho TP HCM và quận Bình Thạnh sang năm Ất Tỵ phát triển nhanh, bền vững, phồn thịnh, vinh quang, vạn sự cát tường.

Sau các bước lễ nghi, đại biểu và người dâng tiếp tục dâng hương tại lăng mộ Đức Tả quân Lê Văn Duyệt. Nhiều người dân cũng đến tham quan các gian hàng thư pháp, xem múa lân cũng như chờ đợi các chương trình tiếp theo của lễ hội. Theo Ban Tổ chức, nối tiếp các lễ khai bút, khai ấn là lễ phát động tết trồng cây, lễ xây chầu – đại bội.

Đoàn nghệ thuật tuồng cổ Ngọc Khanh đến trình diễn cho người dân thưởng thức tuồng "Lưu Bị cầu hôn Giang Tả" và chương trình biểu diễn tiếp theo là tuồng "Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt". Đây là một trong những hoạt động thường niên nhằm mang đến cho người dân một điểm nhấn đánh dấu mở đầu năm mới, kết thúc hoạt động Tết cổ truyền và tập trung vào công việc.

Rước vào điện thờ

Các đại biểu nhận lộc

Nghi thức dâng hương

Nghi thức khai bút

Nghi thức khai ấn

Dâng hương ngoài lăng mộ