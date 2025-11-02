HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Rộn ràng Ngày hội non sông

PHAN ANH - ÁI MY

(NLĐO)- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM tặng cây xanh thay lẵng hoa tại "Ngày hội non sông - dân tộc kết đoàn"

Sáng 2-11, Ban Công tác Mặt trận Khu phố 21 phường Bình Phú, TP HCM tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 với chủ đề "Ngày hội non sông - dân tộc kết đoàn".

Nét mới nhiều ý nghĩa

Dự ngày hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Phạm Minh Tuấn.

Ngày hội được tổ chức nhằm phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng dân cư. 

Đây cũng là dịp tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động an sinh xã hội ở địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM dự Ngày hội Đại đoàn kết phường Bình Phú - Ảnh 1.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Phạm Minh Tuấn tặng cây xanh chúc mừng Ngày hội; Ảnh: PHAN ANH

Tại ngày hội, đại biểu cùng ôn lại truyền thống 95 năm MTTQ Việt Nam; nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả vận động nhân dân thực hiện chủ trương mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của phường trong thời gian qua. Đồng thời phát động phong trào thi đua chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Điểm mới năm nay là lãnh đạo TP HCM tặng cây xanh chúc mừng Ngày hội thay cho lẵng hoa. 

Qua đó, hỗ trợ nhân dân khu phố thực hiện công trình sạch, xanh thân thiện môi trường và hưởng ứng phong trào "Thành phố muôn sắc hoa".

Một hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, diễn ra tại ngày hội khi đại biểu cùng người dân tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM dự Ngày hội Đại đoàn kết phường Bình Phú - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP HCM và phường Bình Phú tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ; Ảnh: PHAN ANH

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM dự Ngày hội Đại đoàn kết phường Bình Phú - Ảnh 3.

Cán bộ phường Bình Phú tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ; Ảnh: PHAN ANH

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM dự Ngày hội Đại đoàn kết phường Bình Phú - Ảnh 4.

Người dân, đoàn viên tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ; Ảnh: PHAN ANH

Dịp này, 10 cá nhân điển hình Người tốt việc tốt được biểu dương, khen thưởng. Lãnh đạo thành phố, phường, khu phố 21 đã trao tặng 40 phần quà, 5 thẻ bảo hiểm y tế, 10 học bổng khuyến học, khuyến tài và trao tặng kinh phí sửa chữa nhà tình thương với tổng kinh phí 150 triệu đồng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM dự Ngày hội Đại đoàn kết phường Bình Phú - Ảnh 5.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong tặng quà cho các hộ dân phường Bình Phú; Ảnh: PHAN ANH

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM dự Ngày hội Đại đoàn kết phường Bình Phú - Ảnh 6.

Chủ tịch UBND phường Bình Phú Nguyễn Huy Thắng trao bảng tượng trưng kinh phí sửa chữa nhà tình thương cho một hộ dân của phường; Ảnh: PHAN ANH

Ngay sau phần lễ, phần hội diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia với nhiều hoạt động phong phú. Điển hình như chung kết Hội thi cờ tướng, trò chơi dân gian, giao lưu karaoke, gian hàng ẩm thực 3 miền, gian hàng thư pháp, gian hàng "Áo dài yêu thương", cắt tóc miễn phí, chương trình bán hàng bình ổn giá và giới thiệu sản phẩm đổi mới sáng tạo - Hotec.

Đặc biệt, chương trình "Siêu thị 0 đồng" trao tặng 150 suất quà cùng hoạt động chăm lo hộ gia đình chính sách, hộ cận nghèo, người yếu thế, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái", góp phần lan tỏa yêu thương trong cộng đồng.

Một số hình ảnh ý nghĩa, sôi nổi tại Ngày hội:

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM dự Ngày hội Đại đoàn kết phường Bình Phú - Ảnh 8.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc phường Bình Phú; Ảnh: PHAN ANH

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM dự Ngày hội Đại đoàn kết phường Bình Phú - Ảnh 9.

Chương trình "Siêu thị 0 đồng" trao tặng 150 suất quà cho hộ gia đình khó khăn tại Ngày hội; Ảnh: PHAN ANH

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM dự Ngày hội Đại đoàn kết phường Bình Phú - Ảnh 10.

Người dân phấn khởi tham gia thi đấu cờ tướng tại Ngày hội; Ảnh: PHAN ANH

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM dự Ngày hội Đại đoàn kết phường Bình Phú - Ảnh 11.

Học sinh say sưa trải nghiệm sản phẩm đổi mới sáng tạo - Hotec tại Ngày hội; Ảnh: PHAN ANH

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM dự Ngày hội Đại đoàn kết phường Bình Phú - Ảnh 12.

Gian hàng thư pháp thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia; Ảnh: PHAN ANH

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM dự Ngày hội Đại đoàn kết phường Bình Phú - Ảnh 13.

Gian hàng thư pháp thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia; Ảnh: PHAN ANH

Củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sáng cùng ngày, Ban công tác Mặt trận khu phố 12 (phường Phú Định, TP HCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.

Ngày hội được tổ chức nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2025).

Ấm áp Ngày hội Đại đoàn kết khu phố 12, phường Phú Định - Ảnh 2.

Ông Dương Anh Đức (bên trái) trao hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết khu phố 12, phường Phú Định. Ảnh: ÁI MY

Phát biểu tại Ngày hội, ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM - đề nghị MTTQ Việt Nam phường Phú Định tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn Ban công tác Mặt trận khu phố 12 triển khai sâu rộng các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân thực hiện hiệu quả chủ trương, định hướng mà địa phương và thành phố đã đề ra.

Ông Dương Anh Đức bày tỏ tin tưởng với tinh thần đoàn kết và đồng thuận, khu phố 12 sẽ ngày càng phát triển, đời sống người dân không ngừng nâng cao, góp phần củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ấm áp Ngày hội Đại đoàn kết khu phố 12, phường Phú Định - Ảnh 3.
Ấm áp Ngày hội Đại đoàn kết khu phố 12, phường Phú Định - Ảnh 4.

Chương trình có nhiều hoạt động ý nghĩa. Ảnh: ÁI MY

Tại Ngày hội, Ban công tác Mặt trận khu phố 12 đã báo cáo kết quả thực hiện các phong trào, cuộc vận động trong năm 2025, đặc biệt là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Ấm áp Ngày hội Đại đoàn kết khu phố 12, phường Phú Định - Ảnh 5.

Ông Châu Quốc Lâm (áo trắng ở giữa), xúc động bật khóc khi được khu phố hỗ trợ sửa chữa nhà. Ảnh: ÁI MY

Không khí Ngày hội thêm sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa như hội thi hái hoa dân chủ, gian hàng 0 đồng "Chia sẻ yêu thương", bữa cơm Đại đoàn kết và khởi công sửa chữa nhà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ấm áp Ngày hội Đại đoàn kết khu phố 12, phường Phú Định - Ảnh 1.

Dịp này, khu phố cũng biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương "Người tốt, việc tốt", đồng thời trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.



TP HCM Ngày hội đại đoàn kết ông Dương Anh Đức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM phường Phú Định Phường Bình Phú ông Lê Quốc Phong
