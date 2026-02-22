Ronaldo lập kỷ lục mới trong ngày Al-Nassr chiếm ngôi đầu bảng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Ronaldo lập kỷ lục mới trong ngày Al-Nassr chiếm ngôi đầu bảng

Hoàng Hiệp - Ảnh: Al-Nassr FC

(NLĐO) - Kể từ khi trở lại thi đấu sau vụ “đình công” chấn động, Ronaldo liên tục cho thấy bản lĩnh của “cỗ máy săn bàn” hàng đầu thế giới.

Ở vòng 23 Saudi Pro League, Al-Nassr tiếp đón Al-Hazm trên sân Al-Awwal Park. Ngay phút 13, Kingsley Coman thực hiện đường chuyền chuẩn xác cho Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha dứt điểm quyết đoán bằng chân trái, mở tỉ số cho đội nhà.

Ronaldo lập kỷ lục mới trong ngày Al-Nassr chiếm ngôi đầu bảng - Ảnh 1.

Ronaldo ăn mừng cú đúp bàn thắng vào lưới Al-Hazm

Đến phút 79, kịch bản ấy gần như lặp lại. Từ đường chọc khe của tiền vệ người Pháp xé toang hàng thủ đối phương, CR7 băng xuống kết thúc gọn gàng, hoàn tất cú đúp vào lưới Al-Hazm. Đây là bàn thắng thứ 120 của tiền đạo 41 tuổi sau 135 lần khoác áo Al-Nassr.

Nhờ sự lĩnh xướng của cựu cầu thủ Real Madrid, Al-Nassr giành chiến thắng hủy diệt 4-0 ngay trên sân nhà. Hai pha lập công còn lại thuộc về Coman và Angelo Gabriel. Ở vòng đấu mà đại kình địch Al-Hilal bị Al-Ittihad cầm hòa, thầy trò HLV Jorge Jesus đã thành công vươn lên đỉnh bảng xếp hạng với 55 điểm, hơn 1 điểm so với đội bóng của Karim Benzema.

Đối với riêng Ronaldo, cuộc chạm trán với Al-Hazm là trận thứ hai liên tiếp tại Saudi Pro League mà tiền đạo ngôi sao này lập công từ khi anh thi đấu trở lại. Đáng chú ý, cú đúp vào lưới Al-Hazm giúp CR7 vượt mốc 500 bàn thắng sau tuổi 30, một kỷ lục hiếm có trong lịch sử bóng đá hiện đại. Ngoài ra, anh cũng chỉ còn cách mục tiêu 1.000 pha lập công đúng 36 bàn.

Ronaldo lập kỷ lục mới trong ngày Al-Nassr chiếm ngôi đầu bảng - Ảnh 2.

CR7 liên tục ghi bàn kể từ khi thi đấu trở lại sau vụ “đình công”

Vừa bước sang tuổi 41, thời điểm mà phần lớn các đồng nghiệp cùng thế hệ đã dần lui vào hậu trường, CR7 vẫn đang miệt mài viết tiếp một chương khác trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Khi thể lực không còn cho phép anh bứt tốc liên tục như thời trẻ, siêu sao người Bồ Đào Nha đã tái định hình bản thân thành mẫu trung phong sắc bén, hoạt động chủ yếu trong vòng cấm đối thủ với khả năng chọn vị trí và dứt điểm lạnh lùng.

Ronaldo lập kỷ lục mới trong ngày Al-Nassr chiếm ngôi đầu bảng - Ảnh 3.

Ngôi sao Bồ Đào Nha cần ghi thêm 36 bàn để đạt cột mốc 1.000 pha lập công

Trong màn đọ sức tiếp theo, Al-Nassr sẽ gặp đội chót bảng Al-Najma, trong khi Al-Hilal hành quân đến sân của Al-Taawon, CLB đang giữ vị trí thứ 5.

Sau khi vắng mặt ở 2 trận đấu tại Saudi Pro League hồi đầu tháng 2, Ronaldo cũng đã nhanh chóng trở lại đường đua danh hiệu "Vua phá lưới". Hiện tại, tiền đạo sinh năm 1985 đã ghi được 20 bàn thắng sau 20 lần ra sân ở Giải Vô địch quốc gia Ả Rập Saudi.


Tin liên quan

Inter Miami ra tay, Casemiro sắp “sưu tập” đủ Messi và Ronaldo

Inter Miami ra tay, Casemiro sắp “sưu tập” đủ Messi và Ronaldo

(NLĐO) – Casemiro nhận được sự quan tâm lớn từ Inter Miami trong thương vụ có thể giúp anh trở thành cầu thủ thứ 28 từng thi đấu cùng cả Ronaldo và Messi.

Harry Kane “ủ mưu” vượt kỷ lục lịch sử của Ronaldo

(NLĐO) - Sau cột mốc 500 bàn thắng trong sự nghiệp, Harry Kane đang tăng tốc trên hành trình chinh phục thêm một kỷ lục lịch sử khác của Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo và hành trình chinh phục bàn thắng thứ 1.000

(NLĐO) - Cristiano Ronaldo đang tiến dần đến cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp, thành tích chưa từng có cầu thủ nào chạm tới ở các trận đấu chính thức.

lập kỷ lục Ả Rập Saudi Ronaldo kỷ lục mới Al-Nassr
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo