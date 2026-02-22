Ronaldo lập kỷ lục mới trong ngày Al-Nassr chiếm ngôi đầu bảng

Ở vòng 23 Saudi Pro League, Al-Nassr tiếp đón Al-Hazm trên sân Al-Awwal Park. Ngay phút 13, Kingsley Coman thực hiện đường chuyền chuẩn xác cho Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha dứt điểm quyết đoán bằng chân trái, mở tỉ số cho đội nhà.

Ronaldo ăn mừng cú đúp bàn thắng vào lưới Al-Hazm

Đến phút 79, kịch bản ấy gần như lặp lại. Từ đường chọc khe của tiền vệ người Pháp xé toang hàng thủ đối phương, CR7 băng xuống kết thúc gọn gàng, hoàn tất cú đúp vào lưới Al-Hazm. Đây là bàn thắng thứ 120 của tiền đạo 41 tuổi sau 135 lần khoác áo Al-Nassr.

Nhờ sự lĩnh xướng của cựu cầu thủ Real Madrid, Al-Nassr giành chiến thắng hủy diệt 4-0 ngay trên sân nhà. Hai pha lập công còn lại thuộc về Coman và Angelo Gabriel. Ở vòng đấu mà đại kình địch Al-Hilal bị Al-Ittihad cầm hòa, thầy trò HLV Jorge Jesus đã thành công vươn lên đỉnh bảng xếp hạng với 55 điểm, hơn 1 điểm so với đội bóng của Karim Benzema.

Đối với riêng Ronaldo, cuộc chạm trán với Al-Hazm là trận thứ hai liên tiếp tại Saudi Pro League mà tiền đạo ngôi sao này lập công từ khi anh thi đấu trở lại. Đáng chú ý, cú đúp vào lưới Al-Hazm giúp CR7 vượt mốc 500 bàn thắng sau tuổi 30, một kỷ lục hiếm có trong lịch sử bóng đá hiện đại. Ngoài ra, anh cũng chỉ còn cách mục tiêu 1.000 pha lập công đúng 36 bàn.

CR7 liên tục ghi bàn kể từ khi thi đấu trở lại sau vụ “đình công”

Vừa bước sang tuổi 41, thời điểm mà phần lớn các đồng nghiệp cùng thế hệ đã dần lui vào hậu trường, CR7 vẫn đang miệt mài viết tiếp một chương khác trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Khi thể lực không còn cho phép anh bứt tốc liên tục như thời trẻ, siêu sao người Bồ Đào Nha đã tái định hình bản thân thành mẫu trung phong sắc bén, hoạt động chủ yếu trong vòng cấm đối thủ với khả năng chọn vị trí và dứt điểm lạnh lùng.

Ngôi sao Bồ Đào Nha cần ghi thêm 36 bàn để đạt cột mốc 1.000 pha lập công

Trong màn đọ sức tiếp theo, Al-Nassr sẽ gặp đội chót bảng Al-Najma, trong khi Al-Hilal hành quân đến sân của Al-Taawon, CLB đang giữ vị trí thứ 5.

Sau khi vắng mặt ở 2 trận đấu tại Saudi Pro League hồi đầu tháng 2, Ronaldo cũng đã nhanh chóng trở lại đường đua danh hiệu "Vua phá lưới". Hiện tại, tiền đạo sinh năm 1985 đã ghi được 20 bàn thắng sau 20 lần ra sân ở Giải Vô địch quốc gia Ả Rập Saudi.



