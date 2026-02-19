HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Harry Kane “ủ mưu” vượt kỷ lục lịch sử của Ronaldo

Đăng Minh

(NLĐO) - Sau cột mốc 500 bàn thắng trong sự nghiệp, Harry Kane đang tăng tốc trên hành trình chinh phục thêm một kỷ lục lịch sử khác của Cristiano Ronaldo.

Chân sút người Anh cán mốc 500 bàn trong trận đấu chuyên nghiệp thứ 743, tức nhanh hơn 10 trận so với siêu sao Ronaldo (753 trận).

Thành tích này càng củng cố vị thế của chân sút 32 tuổi như một trong những tay săn bàn đáng sợ nhất thế hệ.

Cán mốc 500 bàn nhanh hơn chủ nhân 5 Quả bóng Vàng, chân sút sinh năm 1993 đang hướng đến thử thách tiếp theo: trở thành cầu thủ cán mốc 150 bàn nhanh nhất cho một CLB.

Harry Kane “ủ mưu” vượt kỷ lục lịch sử của Ronaldo - Ảnh 1.

Tiền đại Harry Kane đang hướng tới mục tiêu ghi 150 bàn trong màu áo Bayern Munich. Ảnh: AP

Kỷ lục này hiện vẫn thuộc về siêu sao Ronaldo, người ghi 150 bàn cho Real Madrid chỉ sau 149 lần ra sân.

Kane đã có 126 bàn thắng, chỉ còn kém cột mốc 150 bàn đúng 24 pha lập công nữa trong màu áo Bayern Munich.

Kane mới thi đấu 131 trận cho đội bóng Đức, điều đó đồng nghĩa anh có thể phá kỷ lục của Ronaldo nếu ghi thêm 24 bàn trong 18 trận tiếp theo. Nhiệm vụ này tưởng chừng khó khăn nhưng hoàn toàn khả thi với phong độ hiện tại của anh.

Nếu ra sân đủ 90 phút trong 18 trận tới, Kane cần đạt hiệu suất cứ mỗi 67,5 phút sẽ ghi 1 bàn để xô đổ kỷ lục.

Mùa này, trên mọi đấu trường, Kane đang duy trì hiệu suất ghi 1 bàn sau mỗi 68,8 phút, tức rất gần với yêu cầu.

Ngay cả khi không phá kỷ lục, Kane vẫn có cơ hội san bằng Ronaldo nếu đạt hiệu suất ghi 1 bàn sau mỗi 71,3 phút trong 19 trận kế tiếp.

Trong trường hợp không đạt cả hai mục tiêu, anh vẫn gần như chắc chắn trở thành cầu thủ nhanh thứ hai chạm mốc 150 bàn cho một CLB.

Để thấy rõ mức độ ấn tượng, những chân sút hàng đầu khác cần nhiều trận hơn đáng kể so với Kane, chẳng hạn Erling Haaland mất 173 trận tại Man City, cựu ngôi sao Zlatan Ibrahimovic cần 176 trận tại PSG, Robert Lewandowski cần 193 trận tại Bayern Munich, còn Kylian Mbappe chạm mốc 150 bàn cho PSG sau 196 trận.

Nếu vượt qua những tên tuổi trên, Kane sẽ ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử bóng đá châu Âu, đồng thời khẳng định sự thích nghi hoàn hảo tại Bundesliga.

Không chỉ dừng lại ở đó, Kane còn đang nhắm đến một kỷ lục khác tại giải đấu số một nước Đức. Với 26 bàn sau 22 trận Bundesliga mùa này, anh hoàn toàn có thể phá kỷ lục 41 bàn trong một mùa giải do Lewandowski thiết lập.

Harry Kane “ủ mưu” vượt kỷ lục lịch sử của Ronaldo - Ảnh 2.

Cristiano Ronaldo đang giữ kỷ lục đạt cột mốc 150 bàn nhanh nhất cho một CLB khi còn khoác áo Real Madrid. Ảnh: AP

Để làm được điều đó, thủ quân tuyển Anh cần ghi thêm 16 bàn trong 12 vòng còn lại – một thử thách lớn nhưng không ngoài tầm với.

"Mọi thứ đều có thể nhưng chặng đường phía trước còn rất dài. Đó là một kỷ lục phi thường" - Kane tỏ ra thận trọng khi chia sẻ về mục tiêu này - "Tôi đang có phong độ tốt và hạnh phúc khi đóng góp cho đội bóng. Chúng ta sẽ xem mọi thứ ra sao vào tháng 4 tới. Khi đó, tôi sẽ bắt đầu nghĩ nhiều hơn. Còn hiện tại, tôi chỉ tập trung vào bàn thắng tiếp theo".



Tin liên quan

Harry Kane tỏa sáng, Bayern Munich vào vòng knock-out Champions League

Harry Kane tỏa sáng, Bayern Munich vào vòng knock-out Champions League

(NLĐO) - Harry Kane tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, giúp Bayern Munich đánh bại Union Saint-Gilloise 2-0 và sớm giành vé vào vòng 1/8 Champions League.

Siêu dự bị Harry Kane lập hat-trick, Bayern Munich áp đảo ở Bundesliga

(NLĐO) – Chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, Harry Kane lập hat-trick giúp Bayern Munich đại thắng Stuttgart 5-0 ngay tại sân MHP Arena, củng cố vững chắc ngôi đầu.

Harry Kane trở lại

Harry Kane vừa trở lại London lần thứ hai để đối đầu Arsenal kể từ khi rời Tottenham, sau lần đôi bên bất phân thắng bại với tỉ số 2-2

kỷ lục Ronaldo Harry Kane ghi bàn Kane
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo