Harry Kane “ủ mưu” vượt kỷ lục lịch sử của Ronaldo

Chân sút người Anh cán mốc 500 bàn trong trận đấu chuyên nghiệp thứ 743, tức nhanh hơn 10 trận so với siêu sao Ronaldo (753 trận).

Thành tích này càng củng cố vị thế của chân sút 32 tuổi như một trong những tay săn bàn đáng sợ nhất thế hệ.

Cán mốc 500 bàn nhanh hơn chủ nhân 5 Quả bóng Vàng, chân sút sinh năm 1993 đang hướng đến thử thách tiếp theo: trở thành cầu thủ cán mốc 150 bàn nhanh nhất cho một CLB.

Tiền đại Harry Kane đang hướng tới mục tiêu ghi 150 bàn trong màu áo Bayern Munich. Ảnh: AP

Kỷ lục này hiện vẫn thuộc về siêu sao Ronaldo, người ghi 150 bàn cho Real Madrid chỉ sau 149 lần ra sân.

Kane đã có 126 bàn thắng, chỉ còn kém cột mốc 150 bàn đúng 24 pha lập công nữa trong màu áo Bayern Munich.

Kane mới thi đấu 131 trận cho đội bóng Đức, điều đó đồng nghĩa anh có thể phá kỷ lục của Ronaldo nếu ghi thêm 24 bàn trong 18 trận tiếp theo. Nhiệm vụ này tưởng chừng khó khăn nhưng hoàn toàn khả thi với phong độ hiện tại của anh.

Nếu ra sân đủ 90 phút trong 18 trận tới, Kane cần đạt hiệu suất cứ mỗi 67,5 phút sẽ ghi 1 bàn để xô đổ kỷ lục.

Mùa này, trên mọi đấu trường, Kane đang duy trì hiệu suất ghi 1 bàn sau mỗi 68,8 phút, tức rất gần với yêu cầu.

Ngay cả khi không phá kỷ lục, Kane vẫn có cơ hội san bằng Ronaldo nếu đạt hiệu suất ghi 1 bàn sau mỗi 71,3 phút trong 19 trận kế tiếp.

Trong trường hợp không đạt cả hai mục tiêu, anh vẫn gần như chắc chắn trở thành cầu thủ nhanh thứ hai chạm mốc 150 bàn cho một CLB.

Để thấy rõ mức độ ấn tượng, những chân sút hàng đầu khác cần nhiều trận hơn đáng kể so với Kane, chẳng hạn Erling Haaland mất 173 trận tại Man City, cựu ngôi sao Zlatan Ibrahimovic cần 176 trận tại PSG, Robert Lewandowski cần 193 trận tại Bayern Munich, còn Kylian Mbappe chạm mốc 150 bàn cho PSG sau 196 trận.

Nếu vượt qua những tên tuổi trên, Kane sẽ ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử bóng đá châu Âu, đồng thời khẳng định sự thích nghi hoàn hảo tại Bundesliga.

Không chỉ dừng lại ở đó, Kane còn đang nhắm đến một kỷ lục khác tại giải đấu số một nước Đức. Với 26 bàn sau 22 trận Bundesliga mùa này, anh hoàn toàn có thể phá kỷ lục 41 bàn trong một mùa giải do Lewandowski thiết lập.

Cristiano Ronaldo đang giữ kỷ lục đạt cột mốc 150 bàn nhanh nhất cho một CLB khi còn khoác áo Real Madrid. Ảnh: AP

Để làm được điều đó, thủ quân tuyển Anh cần ghi thêm 16 bàn trong 12 vòng còn lại – một thử thách lớn nhưng không ngoài tầm với.

"Mọi thứ đều có thể nhưng chặng đường phía trước còn rất dài. Đó là một kỷ lục phi thường" - Kane tỏ ra thận trọng khi chia sẻ về mục tiêu này - "Tôi đang có phong độ tốt và hạnh phúc khi đóng góp cho đội bóng. Chúng ta sẽ xem mọi thứ ra sao vào tháng 4 tới. Khi đó, tôi sẽ bắt đầu nghĩ nhiều hơn. Còn hiện tại, tôi chỉ tập trung vào bàn thắng tiếp theo".







