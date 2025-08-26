Rộng đường lên Tây Nguyên

Tỉnh Đồng Nai vừa khởi công 3 dự án cao tốc kết nối thông suốt Đông Nam Bộ với vùng Tây Nguyên.

Phá thế độc đạo

Lâu nay, Quốc lộ 20 chật hẹp là con đường duy nhất nối Đông Nam Bộ với địa điểm du lịch nổi tiếng Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Thường xuyên chở khách lên Đà Lạt, tài xế Nguyễn Văn Thọ cho hay việc đi từ cuối đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây lên Đà Lạt sẽ mất ít nhất 6 giờ cho quãng đường hơn 200 km với tốc độ trung bình chỉ khoảng hơn 30-40 km/giờ. "Đường đông, hẹp, nhiều giao cắt và qua các khu dân cư khiến lái xe không thể chạy nhanh. Trên tuyến còn có những con đèo với độ dốc cao, mặt đường hẹp, có va chạm là tắc đường" - anh Thọ ngao ngán.

Ngày 19-8 vừa qua, dự án đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú khởi công, tài xế Thọ cũng như nhiều người rất vui. Anh Thọ kỳ vọng dự án đường cao tốc sẽ sớm hoàn thành đưa vào khai thác giúp giải quyết tình trạng ùn tắc trên Quốc lộ 20, góp phần tạo mạng lưới giao thông đồng bộ.

Dự án có chiều dài hơn 60 km, là đoạn mở đầu của tuyến đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương. Đại diện cho liên danh xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải - Sơn Hải - gồm: Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (Thadico) và Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải - ông Nguyễn Hoàng Tuệ, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, cho biết trong giai đoạn 1 dự án được đầu tư xây dựng quy mô 4 làn xe, đường rộng 17 m với tổng mức đầu tư gần 8.500 tỉ đồng. Thời gian thi công dự kiến 24 tháng.

Đánh giá về tuyến đường này, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) Bùi Quang Thái nhấn mạnh đây là tuyến đường cao tốc đóng vai trò kết nối quan trọng trong mạng lưới đường bộ cao tốc góp phần hình thành trục nối trung tâm TP HCM tới Đồng Nai và Lâm Đồng, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung; thúc đẩy hợp tác và tạo động lực liên kết vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ… Ông đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng hỗ trợ hoàn thành và bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trong quý IV/2025.

Điểm cuối đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ kết nối với điểm đầu cao tốc Dầu Giây - Tân Phú

Trong khi đó, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh kỳ vọng dự án sẽ tăng cường kết nối giao thông giữa tỉnh Đồng Nai với các tỉnh Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ; rút ngắn thời gian di chuyển, chia sẻ và giảm áp lực cho Quốc lộ 20, mở ra hành lang phát triển mới cho khu vực phía Đông Quốc lộ 20. Đồng thời, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh cho tỉnh Đồng Nai nói riêng và vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên nói chung.

Ông Nguyễn Tuấn Anh đề nghị liên danh nhà đầu tư và những đơn vị tham gia dự án chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công an toàn, chất lượng, đúng tiến độ.

Cam kết hoàn thành đúng tiến độ

Dự án thành phần 1, đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông, nay là Lâm Đồng) - Chơn Thành (Bình Phước, nay là Đồng Nai) đã được liên doanh Vingroup - Techtra khởi công vừa qua với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỉ đồng.

Dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối với các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng mà còn đối với toàn vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng khẳng định tuyến cao tốc này sẽ đóng vai trò là trục kết nối chiến lược, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại khu vực Tây Nguyên, cũng như liên kết chặt chẽ với TP HCM - trung tâm kinh tế năng động bậc nhất cả nước.

Với tầm quan trọng của dự án, bà Nguyễn Thị Hoàng đề nghị nhà đầu tư, doanh nghiệp tập trung chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tăng cường máy móc thiết bị, nhân lực thi công với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, làm việc "3 ca, 4 kíp", xuyên lễ, Tết, xuyên ngày nghỉ, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa công trình về đích, vượt tiến độ đề ra; bảo đảm chất lượng, an toàn và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đối với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương triển khai thực hiện trên tinh thần đúng quy định. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Lâm Đồng, nhà đầu tư và các đơn vị liên quan để theo dõi sát sao, thúc đẩy tiến độ dự án, bảo đảm chất lượng và tuân thủ đúng quy định.

Về phía liên danh nhà đầu tư 2 dự án cao tốc trên đều cam kết đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và phát huy hiệu quả bền vững, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai, khu vực Đông Nam Bộ và cả nước.

Vì lợi ích chung Phát biểu tại lễ khởi công ngày 19-8, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh giá dự án mở rộng đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn TP HCM - Long Thành dài 22 km có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là công trình cấp bách, được Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Dự án hoàn thành sẽ góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt kết nối 2 cảng hàng không quốc tế quan trọng là sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị TP HCM và tỉnh Đồng Nai chủ động phối hợp tốt công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu; chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa công trình về đích đúng thời gian. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long cam kết tỉnh sẽ đồng hành với chủ đầu tư, nhà thầu, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm mặt bằng và nguồn vật liệu; đồng thời vận động người dân trong vùng dự án tiếp tục đồng thuận, chia sẻ, chung tay vì lợi ích chung của tỉnh, vùng và đất nước.



