Sáng 22-5, các doanh nghiệp vàng lớn như SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 159,4 triệu đồng/lượng, bán ra 162,4 triệu đồng/lượng, ổn định so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng đứng yên ở mức 158,9 triệu đồng/lượng mua vào, 161,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước chững lại vào sáng nay

Diễn biến đáng chú ý trên thị trường tự do, khi một số cửa hàng vàng báo giá vàng miếng SJC quanh 159,5 triệu đồng/lượng mua vào, 161,5 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn giá vàng nhẫn và vàng miếng của các công ty lớn từ 400.000 - 900.000 đồng/lượng.

Đây là diễn biến bất ngờ vì trong giai đoạn trước đó, các cửa hàng thường xuyên giao dịch giá vàng miếng SJC cao hơn ở công ty vàng lớn, khi nhu cầu mua vàng của người dân ở mức cao.

Hiện tại, sức mua vàng trong nước giảm mạnh nên thị trường ảm đạm cả chiều mua vào - bán ra, dù giá vàng trong nước đã giảm khoảng 30 triệu đồng/lượng so với vùng đỉnh lịch sử hồi đầu năm nay.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang được giao dịch ở mức 4.525 USD/ounce, giảm khoảng 20 USD/ounce so với đầu ngày. Tuy nhiên, nếu so với phiên trước, giá vàng vẫn tăng và đang duy trì trên vùng 4.500 USD/ounce.

Theo giới phân tích, vàng đang được hỗ trợ từ giá dầu thô giảm, lãi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt còn 4,6%, dù đồng USD vẫn mạnh mẽ. Hiện chỉ số USD (DXY Index) được giao dịch ở mức 99,2 điểm; giá dầu thô Brent đang được giao dịch quanh 104 USD/thùng, giảm nhẹ so với phiên trước.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 144 triệu đồng/lượng.