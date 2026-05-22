HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tối 22-5, giá vàng và bạc đột ngột giảm mạnh

Thái Phương

(NLĐO) - Giá vàng, bạc trên thế giới giảm mạnh vào cuối ngày 22-5, kéo theo giá kim loại quý trong nước cũng đồng loạt lao dốc

Lúc 21 giờ 45 ngày 22-5, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.495 USD/ounce, giảm hơn 40 USD/ounce so với buổi sáng và thủng vùng hỗ trợ 4.500 USD/ounce.

Cùng với vàng, giá bạc cũng rớt mạnh khi lùi sâu về dưới mốc 75 USD/ounce, giảm gần 2% so với buổi sáng. 

Một diễn biến bất ngờ là giá vàng, bạc rớt mạnh cùng chiều với giá dầu thô. Tối 22-5, giá dầu thô Brent trên thị trường quốc tế được giao dịch ở mức 104 USD/ounce - thấp nhất trong 1 tuần qua. Trong khi đó, đồng USD tăng tiếp lên 99,3 điểm.

Theo giới phân tích, đồng USD mạnh hơn khiến nhu cầu trú ẩn vốn an toàn với vàng và bạc suy yếu, trong bối cảnh tình hình eo biển Hormuz và các cuộc đàm phán Mỹ - Iran vẫn chưa có triển vọng tích cực.

Các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran kéo dài, làm tăng phí bảo hiểm rủi ro dầu mỏ và gia tăng áp lực lãi suất đối với vàng. Nếu ngân hàng trung ương các nước tăng lãi suất, đồng USD tiếp tục hưởng lợi và giá vàng, bạc sẽ chịu thêm áp lực.

Giá vàng bạc giảm mạnh cuối ngày 22 - 5 , tác động đến thị trường kinh tế - Ảnh 2.

Giá vàng giảm nhanh vào cuối ngày 22-5. Ảnh: Tấn Thạnh

Ở thị trường trong nước, đến cuối ngày 22-5, các doanh nghiệp vàng lớn niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 159 triệu đồng/lượng, bán ra 162 triệu đồng/lượng - giảm tới 400.000 đồng so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng lùi sâu về quanh mức 158,5 triệu đồng/lượng mua vào, 161,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 143 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn khoảng 19 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá bạc trong nước cũng giảm nhanh vào cuối ngày. Các thương hiệu Ancarat, SACOMBANK-SBJ, Phú Quý giao dịch bạc miếng quanh 2,85 triệu đồng/lượng mua vào, 2,94 triệu đồng/lượng bán ra - giảm khoảng 40.000 đồng so với buổi sáng.

Giá bạc ký các thương hiệu cũng lùi về 76,1 triệu đồng mua vào và 78,4 triệu đồng bán ra - giảm khoảng 1,3 triệu đồng so với buổi sáng.

Giá vàng bạc giảm mạnh cuối ngày 22 - 5 , tác động đến thị trường kinh tế - Ảnh 3.

Giá bạc cũng đi xuống. Ảnh: Lam Giang

Giá vàng bạc giảm mạnh cuối ngày 22 - 5 , tác động đến thị trường kinh tế - Ảnh 4.

 

Tin liên quan

Sáng 22-5, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do gây bất ngờ

Sáng 22-5, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do gây bất ngờ

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do đang thấp hơn cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn ở các công ty lớn.

Giá vàng hôm nay 22-5: Tiếp tục nóng lên

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay chưa dừng đà tăng khi giá dầu thô giảm, lãi suất trái phiếu Mỹ đi xuống.

Cuối ngày 21-5, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lại giảm nhanh

(NLĐO) – Mỗi lượng vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm trở lại 1,1 triệu đồng/lượng khi giá thế giới rớt nhanh vào cuối ngày

giá vàng hôm nay giá vàng miếng SJC giá bạc hôm nay giá bạc giá bạc phú quý giá bạc ancarat
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo