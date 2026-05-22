Tối 22-5, giá vàng và bạc đột ngột giảm mạnh

Lúc 21 giờ 45 ngày 22-5, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.495 USD/ounce, giảm hơn 40 USD/ounce so với buổi sáng và thủng vùng hỗ trợ 4.500 USD/ounce.

Cùng với vàng, giá bạc cũng rớt mạnh khi lùi sâu về dưới mốc 75 USD/ounce, giảm gần 2% so với buổi sáng.

Một diễn biến bất ngờ là giá vàng, bạc rớt mạnh cùng chiều với giá dầu thô. Tối 22-5, giá dầu thô Brent trên thị trường quốc tế được giao dịch ở mức 104 USD/ounce - thấp nhất trong 1 tuần qua. Trong khi đó, đồng USD tăng tiếp lên 99,3 điểm.

Theo giới phân tích, đồng USD mạnh hơn khiến nhu cầu trú ẩn vốn an toàn với vàng và bạc suy yếu, trong bối cảnh tình hình eo biển Hormuz và các cuộc đàm phán Mỹ - Iran vẫn chưa có triển vọng tích cực.

Các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran kéo dài, làm tăng phí bảo hiểm rủi ro dầu mỏ và gia tăng áp lực lãi suất đối với vàng. Nếu ngân hàng trung ương các nước tăng lãi suất, đồng USD tiếp tục hưởng lợi và giá vàng, bạc sẽ chịu thêm áp lực.

Giá vàng giảm nhanh vào cuối ngày 22-5. Ảnh: Tấn Thạnh

Ở thị trường trong nước, đến cuối ngày 22-5, các doanh nghiệp vàng lớn niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 159 triệu đồng/lượng, bán ra 162 triệu đồng/lượng - giảm tới 400.000 đồng so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng lùi sâu về quanh mức 158,5 triệu đồng/lượng mua vào, 161,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 143 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn khoảng 19 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá bạc trong nước cũng giảm nhanh vào cuối ngày. Các thương hiệu Ancarat, SACOMBANK-SBJ, Phú Quý giao dịch bạc miếng quanh 2,85 triệu đồng/lượng mua vào, 2,94 triệu đồng/lượng bán ra - giảm khoảng 40.000 đồng so với buổi sáng.

Giá bạc ký các thương hiệu cũng lùi về 76,1 triệu đồng mua vào và 78,4 triệu đồng bán ra - giảm khoảng 1,3 triệu đồng so với buổi sáng.