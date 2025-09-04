Rốt ráo xử lý kẹt xe

Sáng 3-9, giao thông qua khu vực cầu Bình Lợi (phường Hiệp Bình, TP HCM) kẹt cứng, hàng ngàn xe máy, ô tô nối đuôi nhau, nhích từng chút.

Ùn tắc khắp nơi

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 6 giờ 30 phút, các phương tiện đã xếp hàng dài trên Quốc lộ 13 (TP Thủ Đức cũ) đến cầu Bình Triệu 2 để vào trung tâm TP HCM. Do tắc đường, không ít người chạy xe máy phải leo lên vỉa hè để tìm lối thoát.

Trước đó, lối lên cầu Bình Triệu 2 - hướng đi trung tâm thành phố - bị thu hẹp từ ngày 27-8 để mở thêm làn đường ngược chiều do cấm ô tô ở cầu Bình Triệu 1, khiến giao thông "ngột ngạt" hơn.

Chị Nguyễn Thị Mây (ngụ phường Tam Bình) cho biết hôm nay điều khiển xe máy từ chợ đầu mối nông sản Thủ Đức đi trung tâm thành phố. Ngày thường chỉ mất khoảng 45 phút thì nay phải mất gấp đôi thời gian. "Mấy ngày qua, ngày nào tôi cũng bị muộn giờ" - chị Mây nói.

Tình cảnh tương tự cũng xảy ra với anh Trần Văn Thọ (ngụ phường Linh Đông), lái xe máy từ chợ Thủ Đức đến khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Quãng đường dài 12 km trước đây chỉ mất từ 25 - 30 phút thì cả tháng nay thường kéo dài 1 giờ do ùn tắc ở các giao lộ Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí, Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị...

"Đi đường Kha Vạn Cân - Phạm Văn Đồng - Bạch Đằng là gần đến công ty nhất. Muốn đi đường khác thì xa gấp đôi. Có hôm tôi đến cầu Bình Lợi rồi rẽ vào cầu Bình Triệu, nhưng cũng kẹt cứng, phải mất 1 giờ 30 phút mới đến công ty" - anh Thọ nói.

Cả tháng nay, tình trạng ùn tắc giao thông còn xảy ra trên đường Bạch Đằng (phường Tân Sơn Hòa) - cửa ngõ quan trọng để di chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Người dân cho hay con đường dài hơn 1 km này nhiều năm nay đã là điểm nghẽn giao thông, việc đi lại hết sức khó khăn. Giờ cao điểm sáng, chiều, giao thông hỗn loạn hơn bởi ai cũng vội vã về nhà.

Bên cạnh đó, do đây cũng là một trong những con đường chính dẫn đến sân bay Tân Sơn Nhất nên giao thông càng thêm hỗn loạn. Cảnh xe máy lấn làn ô tô, leo vỉa hè xảy ra thường xuyên như "cơm bữa". Một điều nữa là dù chỉ dài hơn 1 km nhưng có đến 4 trụ đèn tín hiệu giao thông, khiến các loại phương tiện bị dồn ứ cục bộ.

Trong khi đó, tại đường Mai Chí Thọ, nút giao An Phú - cửa ngõ phía Đông TP HCM - dẫn vào cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải. Do lượng xe quá lớn, lực lượng CSGT thường phải chốt chặn ở nút giao An Phú để đóng/mở luân phiên, hạn chế ô tô vào cao tốc, tránh kẹt xe.

Thường xuyên lái xe tải chở hàng từ quận 1 (cũ) đi tỉnh Đồng Nai, ông Phan Văn Khải (48 tuổi) cho biết hay bị mắc kẹt giữa dòng xe đông đúc. Ông cho biết di chuyển trên đường Mai Chí Thọ, đoạn từ hầm sông Sài Gòn đến nút giao An Phú khoảng 3 km nhưng phải mất 20 - 25 phút.

Ùn ứ giao thông trên đường Phạm Văn Đồng sáng 3-9

Cần nhiều giải pháp khả thi

Đại diện Phòng CSGT (PC08), Công an TP HCM cho biết những ngày cao điểm, thành phố có 331 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông. Trong đó, cảng Cát Lái, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, cầu Bình Điền là điểm có nguy cơ ùn tắc nhất. Điểm ùn tắc mới xuất hiện là điểm Tân Vạn do thi công Vành đai 3, cảng Bình Dương.

Trước tình trạng ùn tắc kéo dài, đại diện PC08 cho hay đã tổ chức điều tiết giao thông, phân luồng để hạn chế tình trạng ùn ứ kéo dài. Bên cạnh đó, PC08 cũng phối hợp Sở Xây dựng TP HCM và Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn, Ban Quản lý các cảng (Trường Thọ, Cát Lái, Phước Long) thiết lập hệ thống camera giám sát, thông tin trên các nhóm phản ứng nhanh để ghi nhận thông tin, bố trí lực lượng.

Đồng thời, CSGT sẽ ứng dụng camera, flycam nắm tình hình từ sớm, từ xa để điều phối, phân luồng đến các điểm, nút giao thông. Đại diện PC08 cũng nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy khi lái xe; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn; chở quá số người quy định; chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường…

"Người dân khi tham gia giao thông tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và tuyệt đối tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng chức năng" - đại diện PC08 cho hay.

Hiến kế giảm ùn tắc giao thông, KTS Trương Nam Thuận, Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thiên Nam Anh, đề xuất cấm ô tô cá nhân lưu thông tại khu vực trung tâm và các trục đường huyết mạch trong khung giờ cao điểm (6 giờ 30 phút - 10 giờ và 16 giờ - 19 giờ). Giải pháp này có ưu điểm là đơn giản, có thể tạo hiệu quả ngay lập tức mà không đòi hỏi đầu tư hạ tầng lớn. Mục tiêu là kiểm soát trực tiếp lượng phương tiện, tránh tình trạng ùn tắc hỗn loạn và khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng xe buýt hoặc xe hai bánh. Ông Thuận nhấn mạnh đây là cách chính quyền đô thị thể hiện vai trò quản lý chủ động, hướng tới mục tiêu giảm ùn tắc và ô nhiễm.

Chuyên gia giao thông Đỗ Văn Cầu cho rằng cấp thiết ứng dụng công nghệ AI để tối ưu điều khiển giao thông và phản ứng nhanh tại các điểm ùn tắc. Bên cạnh đó, có thể làm ngay là mở làn đường riêng cho xe buýt (BRT), nâng cao chất lượng phương tiện vận tải công cộng để thu hút người dân. Đồng thời, điều chỉnh các tuyến đường để phân luồng giao thông hiệu quả, đặc biệt là các tuyến có mật độ giao thông lớn. Về lâu dài, cần đầu tư hạ tầng giao thông như tuyến đường sắt trên cao, đường vành đai, cầu vượt, mở rộng các tuyến đường hiện hữu. "Các công ty, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước có thể điều chỉnh giờ làm việc, khuyến khích người dân làm việc từ xa. Đặc biệt, giáo dục người dân chấp hành luật giao thông và thực hiện văn minh đô thị là việc cần làm ngay để giảm căng thẳng giao thông" - ông Đỗ Văn Cầu nói.