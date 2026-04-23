Ngày 23-4, Trung tâm Quy hoạch, kiểm định xây dựng và bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng Đồng Nai) cho hay, đã làm việc với nhà thầu, qua đó thống nhất rút ngắn thời gian sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 51 xuống 100 ngày.

Đồng thời, các đơn vị cũng thực hiện nhiều giải pháp nhằm hạn chế ùn tắc giao thông trên tuyến.

Rút ngắn thời gian sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 51 xuống còn 100 ngày

Theo hợp đồng ban đầu, việc sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 51 bắt đầu từ tháng 3-2026, thời gian thi công 120 ngày. Để rút ngắn thời gian làm đường xuống còn 100 ngày, nhà thầu đang huy động nhiều nhân lực và gần 200 máy móc, thiết bị thi công cả ngày lẫn đêm. Bên cạnh đẩy nhanh tiến độ, các đơn vị cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng chất lượng công trình.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan đã bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, đèn tín hiệu; tăng cường lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông tại các điểm ùn tắc. Thu hẹp phạm vi rào chắn, không thi công dàn trải, thi công dứt điểm từng đoạn. Phối hợp ngành chức năng TPHCM tổ chức phân luồng từ sớm, từ xa để hướng dẫn phương tiện chọn phương án lưu thông khác, hạn chế tập trung vào Quốc lộ 51.

Quốc lộ 51 dài hơn 70 km, từ Đồng Nai đến TPHCM, đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện dày đặc (khoảng 70.000 lượt xe mỗi ngày, đêm, vượt 3 lần so với thiết kế). Trên tuyến có nhiều khu công nghiệp, cảng biển; hiện các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Bến Lức – Long Thành và nhiều dự án giao thông trọng điểm đều lưu thông trên Quốc lộ 51.

Từ giữa năm 2025 Đồng Nai tiếp nhận, quản lý đoạn tuyến dài 37km trên Quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn tỉnh; thực trạng đường hư hỏng, xuống cấp rất trầm trọng, gây mất an toàn giao thông.

Năm 2026, Đồng Nai có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp toàn tuyến Quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn tỉnh với tổng kinh phí hơn 660 tỉ đồng; đây là đợt sửa chữa, nâng cấp đồng bộ, lớn nhất từ trước đến nay.

Việc sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 51 được tỉnh thực hiện trong 2 đợt, trong đó đợt 1 thi công đoạn tuyến dài 22 km, kinh phí khoảng 360 tỉ đồng. Quá trình thi công, các đơn vị bắt buộc phải rào chắn, đóng làn đường, điều này khiến mặt đường bị thu hẹp, nguy cơ ùn tắc giao thông rất cao.

Theo Trung tâm Quy hoạch, kiểm định xây dựng và bảo trì đường bộ, việc sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 51 là vấn đề cấp bách; góp phần đảm bảo an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho người và phương tiện lưu thông. Hiện các đơn vị đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 51.



