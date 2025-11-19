HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Sắc màu Phạm Anh Khoa ở Dân tôi ca

Thùy Trang

(NLĐO)- Dân tôi ca của Phạm Anh Khoa, bản sắc hòa trộn của rock với hồn Việt.

Phạm Anh Khoa ở Dân tôi ca – khi lịch sử Việt vang lên trong Rock

Sắc màu Phạm Anh Khoa ở Dân tôi ca - Ảnh 1.

Dân tôi ca của Phạm Anh Khoa, bản sắc hòa trộn của rock với hồn Việt.

Ca sĩ Phạm Anh Khoa vừa ra mắt EP Dân tôi ca – dự án âm nhạc kết hợp giữa Rock và chất liệu dân gian, tái hiện hành trình và tinh thần Việt qua bốn ca khúc mang màu sắc sử thi đương đại. Đây không chỉ là sự trở lại của một rocker kỳ cựu, mà còn là dấu mốc đánh dấu quá trình Phạm Anh Khoa chuyển mình thành nghệ sĩ kể chuyện Việt bằng âm nhạc.

Ý tưởng Dân tôi ca xuất phát từ tình yêu sâu sắc của Phạm Anh Khoa dành cho văn hóa dân tộc. 

Sau nhiều năm làm nghề, anh tìm được sự đồng điệu trong âm nhạc dân gian - nơi tiếng trống, tiếng chiêng và âm sắc truyền thống hòa cùng nhịp Rock mạnh mẽ, tự do. EP là một câu chuyện âm nhạc, tái hiện ba giá trị làm nên bản sắc Việt: khởi nguyên – quật cường – nhân ái. 

Không chỉ kể lại truyền thuyết, Phạm Anh Khoa và ê-kíp đã đưa tinh thần Việt vào âm nhạc bằng tư duy điện ảnh, biến mỗi ca khúc thành một trường đoạn cảm xúc giàu hình ảnh.

Sắc màu Phạm Anh Khoa ở Dân tôi ca - Ảnh 2.

Dân tôi ca là một câu chuyện âm nhạc đầy sức hút

Ấn tượng trong Dân tôi ca là ca khúc Tung Tung Cắc Tùng Tung, lấy cảm hứng từ huyền tích Lạc Long Quân – Âu Cơ, ca khúc tái hiện âm sắc lễ hội cổ xưa qua nhạc cụ dân gian kết hợp Rock và electronica, tạo không gian nguyên sơ nhưng rực rỡ. 

Ca khúc Nhong Nhong Nhong Nhong đưa người nghe trở về khí phách chiến đấu của huyền thoại Thánh Gióng. Nhịp rock nhanh, trống dồn dập và những lớp âm thanh mô phỏng vó ngựa tạo nên cảm giác xung trận hừng hực, như thể cả cánh đồng Phù Đổng đang chuyển động. 

Nhưng ngay dưới lớp âm thanh dày và mạnh mẽ ấy vẫn le lói một nét hồn nhiên - tinh khôi, gợi nhớ tinh thần "nhong nhong" trẻ trung, vui tươi mà Phạm Anh Khoa cố tình giữ lại. 

Đó là sự trong sáng rất Việt, sự kiên cường không đánh mất nụ cười, niềm tin thuần khiết dẫn con người Việt vượt qua nghịch cảnh. Khép lại bốn ca khúc chính là Tích Tịch Tình Tang, bản nhạc nhuốm màu suy tưởng, dịu dàng như lớp sương mỏng phủ lên truyền thuyết Thạch Sanh.

Cuộc đối thoại giữa truyền thống và hiện đại

Sắc màu Phạm Anh Khoa ở Dân tôi ca - Ảnh 3.

Cuộc đối thoại giữa truyền thống và hiện đại trong Dân tôi ca

"Âm nhạc cho tôi cơ hội được bắt đầu lại - mỗi ca khúc là một lần tự soi mình rõ hơn" - Phạm Anh Khoa nói về dự án. Điểm nổi bật nhất của Dân tôi ca nằm ở việc Phạm Anh Khoa để Rock và âm nhạc dân gian đối thoại với nhau. 

Anh không dùng chất liệu dân gian như lớp trang trí mà để hai yếu tố này hòa quyện thành một ngôn ngữ âm nhạc thống nhất. Với EP này, Rock trở thành thái độ sống: Mãnh liệt, tự do nhưng gắn liền với cội nguồn. 

Song song đó, dự án hướng đến khán giả trẻ - những người sẵn sàng đón nhận văn hóa Việt qua ngôn ngữ đương đại. Hướng đi này giúp Phạm Anh Khoa mở rộng biên độ khán giả, vượt ra khỏi cộng đồng Rock truyền thống.

Sắc màu Phạm Anh Khoa ở Dân tôi ca - Ảnh 4.

Phạm Anh Khoa ra mắt EP Dân tôi ca

Bốn ca khúc đều do Phạm Anh Khoa sáng tác, được chỉnh sửa lời để tăng tính điện ảnh và sức gợi hình. 

Giai điệu giàu năng lượng nhưng không nặng nề, vừa tôn vinh tinh thần Việt, vừa mang tính giải trí dễ tiếp cận. 

Với Phạm Anh Khoa, EP Dân tôi ca không chỉ là sản phẩm âm nhạc mà là hành trình trở về cội nguồn - bằng cảm xúc, bằng tinh thần và bằng niềm tin vào sức sống dân tộc. 

Phạm Anh Khoa chứng minh rằng Rock có thể trở thành chất liệu mạnh mẽ để kể chuyện Việt: Hiện đại nhưng giữ trọn hồn xưa.

Tin liên quan

Sau 20 năm đi hát, Phạm Anh Khoa có chút nghi ngờ bản thân

Sau 20 năm đi hát, Phạm Anh Khoa có chút nghi ngờ bản thân

(NLĐO) - Ca sĩ Phạm Anh Khoa bảo anh nghi ngờ bản thân không biết mình có yêu rock nhiều như mọi người nói không?

Phạm Anh Khoa Dân tôi ca của Phạm Anh Khoa Âm nhạc của Phạm Anh Khoa
