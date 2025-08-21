HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

"Dân tôi ca" - đậm màu Phạm Anh Khoa

Thùy Trang

(NLĐO) - "Dân tôi ca" là lời khẳng định con đường âm nhạc riêng biệt, mang đậm tinh thần dân tộc, hoang dã và nguyên bản.

Hành trình trở về nguồn cội: khám phá bí ẩn và ý nghĩa sâu sắc!

"Dân tôi ca" - đậm màu Phạm Anh Khoa- Ảnh 1.

Phạm Anh Khoa ấn tượng với "Dân tôi ca"

Tối 20-8, ca khúc "Dân tôi ca" của rocker Phạm Anh Khoa ra mắt để lại nhiều ấn tượng với khán giả yêu nhạc. Ca khúc là lời khẳng định mạnh mẽ về con đường nghệ thuật đậm chất dân tộc, hoang dã và nguyên bản, nơi Phạm Anh Khoa không chỉ hát mà còn kể câu chuyện về hành trình trở về nguồn cội và tiếng ca hòa nhịp cùng dân tộc.

"Dân tôi ca" là kết tinh từ những trải nghiệm, quan sát, và tình yêu sâu đậm của Phạm Anh Khoa dành cho văn hóa Việt Nam, điều mà anh đã từng thể hiện qua: "Ra khơi", "Ngựa ô thương nhớ", "Lý quạ kêu" …

Anh chia sẻ: "Trong suốt nhiều năm, tôi đi qua bao sân khấu, nhưng càng trưởng thành, tôi càng nhận ra: có những điều thuộc về chiều sâu như tình yêu con người, đất nước, dân tộc chỉ cần cất lên tiếng hát thật sâu, thật điềm đạm là đủ lay động.

"Dân tôi ca" là bài ca về một dân tộc bền bỉ vượt qua ngàn năm, từ nỗi đau đến ấm no, từ tiếng thở dài đến tiếng hát hào hùng, tiếp nối khí phách cha ông, mang năng lượng trẻ trung hướng đến tương lai".

"Dân tôi ca" - đậm màu Phạm Anh Khoa- Ảnh 2.

Phạm Anh Khoa ấn tượng với Dân tôi ca

Sáng tác vào năm 2018 nhưng được tạm gác lại để Phạm Anh Khoa đồng hành cùng nhóm nhạc rock Bức Tường, "Dân tôi ca" nay trở lại trong thời điểm đất nước tràn đầy khí thế vươn mình. Ca khúc mang giai điệu tươi sáng, mạnh mẽ, hòa quyện chất rock với âm hưởng dân ca qua những đoạn "Hó lơ ớ hò", tạo nên tiếng hát đồng lòng của cả dân tộc. Đây là bài ca về sự tiếp nối, lòng biết ơn thế hệ trước, và tinh thần tự hào của thế hệ trẻ hôm nay.

Thông điệp “Trở về nguồn cội”: 5 kỳ vọng bùng nổ và lan tỏa!

"Dân tôi ca" - đậm màu Phạm Anh Khoa- Ảnh 3.

Phạm Anh Khoa với "Dân tôi ca"

"Dân tôi ca" không chỉ là một ca khúc mà còn là hành trình trở về nguồn cội, khơi gợi niềm tự hào dân tộc qua ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Giọng ca khách mời trong "Dân tôi ca", Phạm Thu Hà hy vọng ca khúc sẽ phá vỡ định kiến, khiến khán giả trẻ ngạc nhiên rằng lòng yêu nước có thể "chất", mạnh mẽ và văn minh. Ca khúc đặt câu hỏi về tinh thần Việt Nam, gieo hạt mầm tò mò để thế hệ trẻ khám phá văn hóa dân tộc, và trở thành bản nhạc nền cho niềm kiêu hãnh đương đại.

"Dân tôi ca" - đậm màu Phạm Anh Khoa- Ảnh 4.

Ca sĩ Phạm Thu Hà

Phạm Anh Khoa mong muốn "Dân tôi ca" sẽ là một bản nhạc nền cho niềm kiêu hãnh thầm lặng của người trẻ Việt trong thế giới hôm nay. Ca khúc không chỉ để hát trong những dịp lễ trang trọng, mà có thể là một giai điệu vang lên trong tai nghe, tiếp thêm sức mạnh và sự vững chãi khi đối diện với những thử thách, giúp các bạn thêm tự tin vào căn tính và nguồn cội của mình.

"Dân tôi ca" - đậm màu Phạm Anh Khoa- Ảnh 5.

NSƯT Đàn nhị Dương Thùy Anh

Ca sĩ Phạm Thu Hà nói, văn hóa dân tộc không ở đâu xa xôi trong sách vở, nó nằm ngay trong những gì gần gũi nhất đã nuôi dưỡng tâm hồn ta. "Tham gia dự án "Dân tôi ca" lần này, với Hà, cũng giống như một hành trình tìm lại "lời ru" của dân tộc mình trong một hình hài mới, mạnh mẽ và gai góc hơn. Đó là cách để Hà góp một thanh âm nhỏ bé của mình, kể tiếp câu chuyện về nguồn cội cho thế hệ hôm nay, bằng ngôn ngữ âm nhạc".

"Dân tôi ca" - đậm màu Phạm Anh Khoa- Ảnh 6.

Guitarist Hà Trà Đá

Tin liên quan

Văn Mai Hương, Phạm Anh Khoa, Nhan Phúc Vinh làm nóng MMA LION Championship 2022

Văn Mai Hương, Phạm Anh Khoa, Nhan Phúc Vinh làm nóng MMA LION Championship 2022

(NLĐO)- Ca sĩ Văn Mai Hương, Phạm Anh Khoa cùng các diễn viên Nhan Phúc Vinh, Johnny Trí Nguyễn đã khiến Bán kết giải võ tổng hợp MMA LION Championship 2022 hấp dẫn hơn

Album "Made in VietNam" của DTAP xứng đáng được ngợi khen

(NLĐO) - "Bài nào trong album Made in Viet Nam của DTAP cũng khiến người nghe mê mệt" là những gì khán giả nói.

Vì sao bộ sưu tập Viet Nam Love "cháy hàng"?

(NLĐO)- 3.000 chiếc áo thun Viet Nam Love được đặt trước, toàn bộ lợi nhuận dành cho dự án 'Thành phố nở hoa'

