DIỄN VIÊN THÁI HÒA: Tôi luôn đau đáu với từng vai diễn!

Thái Hòa vừa thủ vai nam chính trong phim "Anh Hùng" do Võ Thạch Thảo đạo diễn. Phim chính thức ra rạp phục vụ khán giả từ ngày 24-4, là một trong những tác phẩm tham gia đường đua phim mùa lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4, 1-5.

Lột tả trọn vẹn cảm xúc nhân vật

Sau vai thủ lĩnh nhóm không tặc Long trong phim "Tử chiến trên không" của đạo diễn Hàm Trần, Thái Hòa tái xuất màn ảnh rộng với vai tài xế taxi tên Anh Hùng - người cha đơn thân của hai con gái. Để có tiền phẫu thuật ghép gan cho con gái út, Hùng cùng với đồng nghiệp là Tuấn (Võ Tấn Phát đóng) và người hàng xóm Vinh (Đoàn Thế Vinh đóng) lên kế hoạch thực hiện phi vụ lừa đảo từ thiện.

Nhóm đã dàn dựng vụ hỏa hoạn nhằm biến Hùng thành "người hùng" mạng xã hội để trục lợi từ hoạt động từ thiện. Khi sự việc bị phanh phui, Hùng trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận. Từ một thủ lĩnh Long mưu mô, máu lạnh, tàn bạo nhưng thương con trai, Thái Hòa trở thành Hùng - một người cha trách nhiệm, hết lòng yêu thương con cái nhưng đối diện với thử thách số phận.

Nhân vật này buộc phải chọn con đường "lừa dối" công chúng khi không còn cách nào để nhanh chóng kiếm đủ tiền cứu con gái. Thái Hòa thể hiện tốt nhân vật bằng lối diễn chân thật, giàu cảm xúc, nổi bật là biểu cảm đôi mắt. Với kinh nghiệm vào vai người cha trên màn ảnh rộng, anh biết cách khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật, mang đến sự mới mẻ cho người xem.

Nói về cơ duyên đến với vai diễn, Thái Hòa cho biết anh đã từng làm việc cùng đạo diễn Võ Thạch Thảo trong phim truyền hình "Cây táo nở hoa" và đặt niềm tin ở cô về sự tinh tế trong quan sát diễn xuất, xây dựng tính cách nhân vật. Võ Thạch Thảo cho biết cô đã ấp ủ ý tưởng về bộ phim này thời điểm thực hiện "Cây táo nở hoa" năm 2021, đồng thời nhiều lần trao đổi với Thái Hòa về kịch bản và cách xây dựng nhân vật. Khi tìm được nhà đầu tư, cô bắt tay hoàn thiện kịch bản và mời Thái Hòa tham gia dự án. "Thái Hòa là một diễn viên giỏi nghề mà đạo diễn nào cũng muốn hợp tác. Anh nhập vai tốt, lột tả trọn vẹn cảm xúc nhân vật trong từng cảnh quay" - đạo diễn Võ Thạch Thảo nhận xét.

Thái Hòa chia sẻ: "Là một diễn viên, tôi luôn mong vai diễn của mình trọn vẹn, mang lại cảm xúc và chạm đến trái tim khán giả. Khi nhận vai, tôi cố gắng làm tốt nhất có thể, để trở thành nhân vật, sống cùng nhân vật, đáp ứng kỳ vọng của đạo diễn trong từng phân đoạn".

Thái Hòa trong phim “Anh Hùng”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Các con phải là "người thầy" của chính mình

Thái Hòa được các đạo diễn đánh giá cao bởi khả năng diễn xuất và niềm đam mê với nghề, luôn đau đáu, trăn trở về vai diễn.

Nhận xét về vai Long của Thái Hòa trong phim "Tử chiến trên không", đạo diễn Hàm Trần cho biết: "Trong phòng dựng, tôi nín thở trước diễn xuất nhập vai của Thái Hòa. Ngày nào anh cũng nghiên cứu nhân vật, tập kỹ các động tác cho từng cảnh. Anh luôn đọc kịch bản cẩn thận và góp ý từng chi tiết để làm tăng chiều sâu nhân vật. Tôi rất thích cách làm việc đó.

Nhiều diễn viên trẻ cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với người đàn anh Thái Hòa. Diễn viên Kaity Nguyễn chia sẻ: "Được làm việc cùng anh Thái Hòa luôn là cơ hội quý để tôi tích lũy thêm kinh nghiệm nghề nghiệp". Với diễn viên Phương Thanh, cô học được ở Thái Hòa cách sống trọn vẹn và chân thật với cảm xúc của nhân vật trong từng khung hình.

Khi được hỏi nếu rơi vào tình huống như Hùng ngoài đời, Thái Hòa cho biết sẽ làm mọi cách để cứu con, không đặt nặng những điều khác. Theo anh, đó chỉ là hy sinh danh dự - điều quá nhỏ bé nếu so với sinh mạng con anh.

Thái Hòa có 2 con trai, trong đó con trai lớn là Hồ Thái Thiên Minh (còn gọi là Bom), sinh năm 2004, từng tham gia một vai nhỏ trong phim "Tử chiến trên không". Được đóng phim cùng cha, Bom bị hấp dẫn bởi không khí của đoàn phim và quyết tâm theo học diễn xuất để chờ cơ hội theo nghề. "Bom học diễn với Kathy Uyên. Tôi nghĩ đó mới là trải nghiệm, chưa hẳn là đam mê, bởi con chưa hiểu của nghề diễn hay những thăng trầm trong nghề. Với tôi, điều quan trọng không phải con theo nghề gì, mà là làm gì cũng phải sống hết mình, tìm thấy niềm vui trong công việc. Bom cũng đang chuẩn bị cho một vai chính, muốn đi sâu trong nghề thì phải học và làm việc nhiều hơn" - diễn viên Thái Hòa nói thêm.

Thái Hòa luôn xem các con như những bạn bè. Thiên Minh là bạn lớn, "bạn cà phê", còn bé Nemo là "bạn chơi game". Thái Hòa không dạy con theo nghề diễn mà chọn cách ở bên cạnh để chia sẻ. Anh cũng mong nếu có dịp thì cả hai cha con sẽ được đóng chung một phim.

Thái Hòa cảm thấy bản thân may mắn khi được vinh danh ở nhiều giải thưởng. Với anh, chỉ cần khán giả thích vai diễn của mình là đủ. Vai diễn đủ sức thuyết phục khán giả, thì khi ra đường, họ sẽ gọi bằng tên thân mật, như Thái Hòa với tên Tèo Em, chị Hội…

Diễn viên Thái Hòa

"Khi chọn phim, tôi ưu tiên đạo diễn. Sau đó mới đến kịch bản và vai diễn. Đôi khi, vai chưa thực sự tốt hoặc kịch bản còn thiếu sót còn có thể trao đổi để hoàn thiện, nhưng sức hấp dẫn, cá tính và niềm tin của đạo diễn là điều rất quan trọng" - diễn viên Thái Hòa thổ lộ.

Chia sẻ về việc ít khi tham gia nhận giải hoặc xuất hiện ở nơi đông người, Thái Hòa cho biết anh từng gặp những vấn đề liên quan đến tâm lý như sợ đám đông, rối loạn hưng - trầm cảm và ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý). Vì vậy, anh có xu hướng sống khép kín, ở nhà và giữ nhịp sinh hoạt riêng.



