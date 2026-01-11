Thủ tướng mong muốn học sinh dân tộc thiểu số ấp ủ ước mơ, hoài bão và khát vọng vươn lên

Chiều 11-1, tại tỉnh Thái Nguyên, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án đầu tư cơ sở vật chất cho Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc (Thái Nguyên) và các trường dự bị đại học thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Đây là những công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự lễ khởi công Dự án đầu tư cơ sở vật chất cho trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, Thái Nguyên. Ảnh: TTXVN

Lễ khởi công được tổ chức trực tiếp tại Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, trực tuyến tới 2 điểm cầu: Trường Dự bị Đại học TPHCM và Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa).

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo quyết định phê duyệt các trường dự bị đại học thuộc Bộ quản lý với tổng mức đầu tư của 5 dự án hơn 750 tỉ đồng.



Việc khởi công đồng loạt 3 dự án đầu tư cơ sở vật chất cho Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, Trường Dự bị Đại học TPHCM và Trường Dự bị Đại học dân tộc Sầm Sơn, Thanh Hóa nhằm thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Dự kiến các công trình sẽ khánh thành vào tháng 9-2026 để kịp đón các em học sinh vào năm học mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu khởi công Dự án đầu tư cơ sở vật chất cho trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, Thái Nguyên. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định việc khởi công 3 dự án nêu trên cũng như xây dựng 248 trường nội trú tại khu vực biên giới đất liền có ý nghĩa quan trọng, khẳng định tầm nhìn chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", mang tình yêu thương, tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, bổ sung các hạng mục cần thiết xây dựng tại 3 trường này để đầu tư, xây dựng.

Chia sẻ câu chuyện của chính bản thân mình và nhiều lãnh đạo được Đảng, Nhà nước quan tâm, chăm sóc, giáo dục dưới mái trường khu vực miền núi và trưởng thành, Thủ tướng Chính phủ cho rằng nguồn lực con người là nhân tố then chốt quyết định sự thành bại của một quốc gia.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước ta luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu; có vai trò đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng hình thành và phát triển nhân cách, phẩm chất, năng lực của con người. Đồng thời, giáo dục là yếu tố quyết định bảo đảm sự thành công trong thực hiện đột phá phát triển nguồn nhân lực phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, theo Thủ tướng, giáo dục và đào tạo càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thủ tướng cho rằng muốn giảm nghèo nhanh, bền vững, cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân, con em đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phải được học hành, được mở mang trí tuệ, được nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, thực hiện ước mơ, hoài bão của mình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Nhật Bắc

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chính là đầu tư cho công bằng trong tiếp cận giáo dục, tạo điều kiện cho mọi học sinh, dù với nhiều xuất phát điểm và hoàn cảnh khác nhau, đều có được con đường học tập liên thông, bền vững, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho đất nước trong tương lai.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, cần phấn đấu xây dựng các trường này trở thành hệ sinh thái giáo dục dân tộc kiểu mẫu, không chỉ dạy chữ, nâng cao chất lượng dạy và học mà phải là nơi gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa 54 dân tộc anh em gắn với tư duy hiện đại, hội nhập quốc tế.



Lãnh đạo Chính phủ nêu rõ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo chuyển giao để các địa phương Thái Nguyên, Thanh Hóa, TPHCM tiếp quản, làm chủ đầu tư các dự án. Các nhà thầu và tư vấn giám sát dự án thực hiện dự án bằng "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "3 ca 4 kíp", quyết liệt thi công sớm hoàn thành công trình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với học sinh Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, Thái Nguyên. Ảnh: TTXVN

Đối với các trường học sau khi tiếp nhận cơ sở vật chất mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các em học sinh tự tin, bản lĩnh, chủ động, tích cực rèn luyện "Đức - Trí - Thể - Mỹ"; học thật tốt, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, luôn giữ gìn bản sắc dân tộc, nuôi dưỡng đam mê, ấp ủ ước mơ, hoài bão và khát vọng vươn lên, xây dựng quê hương, bản làng tươi đẹp.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, phải gieo chữ để giữ nước, biến những ngôi trường thành nơi gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng của con em đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng thời mong muốn mỗi gia đình, cộng đồng luôn là điểm tựa vững chắc, là chỗ dựa tinh thần, vật chất, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, thấu hiểu khó khăn, thách thức với từng lứa tuổi của các em học sinh.