Kinh tế

Sàn giao dịch tài sản số chính thống giúp giảm thiểu hành vi vi phạm pháp luật

Minh Chiến

(NLĐO)- Sàn giao dịch tài sản số chính thống giúp giảm thiểu hành vi vi phạm pháp luật, giúp tăng cường năng lực phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

Sự thiếu hụt về quy định pháp lý khiến quá trình điều tra không chỉ gặp khó ở giai đoạn truy vết mà ngay cả khi đã tìm ra manh mối cũng rất khó xử lý do các dòng tiền đều chuyển qua các sàn nước ngoài.

Sàn giao dịch tài sản số chính thống giúp giảm thiểu hành vi phạm pháp tại Việt Nam

Đại tá Hoàng Ngọc Bách, Trưởng phòng 4, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) phát biểu tại buổi đối thoại.

Đó là phát biểu của Đại tá Hoàng Ngọc Bách, Trưởng phòng 4, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an tại buổi đối thoại "Thí điểm Sàn giao dịch tài sản số: Cơ chế giám sát, năng lực vận hành và chuẩn mực đầu tư", do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính) phối hợp cùng Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) tổ chức ngày 25-3.

Do đó, theo Đại tá Hoàng Ngọc Bách, sàn giao dịch chính thống sẽ giúp giảm thiểu hành vi vi phạm pháp luật, giúp tăng cường năng lực phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách xám của FATF.

Theo ông Hoàng Ngọc Bách, thị trường tài sản mã hóa minh bạch cần sự tham gia của tất cả các bên. Ông khuyến nghị nhà đầu tư cần trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng.

Các sàn giao dịch cần xây dựng quy trình vận hành minh bạch, kiểm soát chặt chẽ ngay từ danh tính người dùng, giám sát giao dịch bất thường và tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý với lực lượng thực thi. "Cơ quan quản lý cần kiện toàn quy định pháp lý về quản lý giao dịch, chủ động phòng ngừa và xử lý các hành vi lợi dụng tài sản mã hóa để trục lợi"- Đại tá Hoàng Ngọc Bách nhấn mạnh.

Về phía VBA, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA, chia sẻ đây là diễn đàn mở để cơ quan quản lý lắng nghe thực tế, góp phần hoàn thiện các văn bản dưới luật, hướng dẫn thực thi Luật Công nghiệp Công nghệ số và Nghị quyết 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về thí điểm thị trường tài sản mã hoá. "Các sàn giao dịch và những tổ chức lớn có tên tuổi trên thế giới cũng đang rất mong chờ những quyết định, thông tin và bước đi cụ thể từ phía Việt Nam để có thể tham gia vào thị trường quy mô hơn 200 tỉ USD này"- ông Trung cho hay.

Trong phần thảo luận về thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hoá, ông Tô Trần Hoà, Phó trưởng Ban thường trực Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa (Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước) cho biết, bên cạnh các điều kiện pháp định như vốn điều lệ hay cấu trúc cổ đông, cơ quan quản lý sẽ tập trung đánh giá năng lực vận hành thực tế của doanh nghiệp, bao gồm chất lượng hệ thống công nghệ, kinh nghiệm đội ngũ và mức độ minh bạch trong hoạt động.

Theo ông Hoà, đây là thị trường mới, tiềm ẩn nhiều rủi ro nên cơ quan quản lý tiếp cận theo hướng thận trọng, từng bước. Giai đoạn đầu chỉ nhà đầu tư có sẵn tài sản mã hóa trên sàn quốc tế mới được giao dịch tại sàn Việt Nam.

Nhiệm vụ phụ trọng tâm trong thời gian tới sẽ là các chương trình phổ cập kiến thức với nhà đầu tư do UBCKNN phối hợp cùng các đơn vị như Bộ Công an, Ngân hàng nhà nước, VBA"- ông Tô Trần Hòa nhấn mạnh.

Từ góc độ doanh nghiệp, bà Đoàn Mai Hạnh, Tổng Giám đốc CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) cho rằng thách thức lớn nhất trong giai đoạn chuẩn bị không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở yếu tố con người.

Theo bà Hạnh, thị trường hiện thiếu hụt nhân sự có khả năng kết hợp giữa kiến thức tài chính và công nghệ blockchain, trong khi đây lại là yêu cầu cốt lõi để đảm bảo vận hành an toàn và tuân thủ. TCEX hiện đang tích cực xây dựng một hệ thống nhân sự lõi lên tới hơn 50 người.

Đại diện doanh nghiệp này cho hay, hệ thống của TCEX có khả năng xử lý tối đa khoảng 100.000 giao dịch/giây, có thể mở rộng theo nhu cầu thị trường, đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin cấp độ 4, đồng thời hợp tác với các đối tác uy tín cho các giải pháp lưu ký, bảo mật, phân tích giao dịch on-chain.

Trong khi đó theo ông Lê Sỹ Nguyên, Giám đốc BitGet Việt Nam, những yếu tố giữ chân nhà đầu tư Việt Nam khi giao dịch trên sàn nội địa bao gồm tính thanh khoản, tối ưu trải nghiệm người dùng, đa dạng sản phẩm và đảm bảo an toàn. Hệ thống cần hoạt động ổn định ngay từ những ngày đầu vận hành. Một sự cố kỹ thuật nhỏ cũng có thể làm "xói mòn" niềm tin nhanh chóng khiến việc khôi phục lại uy tín mất nhiều thời gian hơn rất nhiều.

Nghị quyết 05 năm 2025 của Chính phủ đã quy định về triển khai thí điểm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; quản lý nhà nước về thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.


