Sân khấu biểu diễn xứng tầm: Đừng bỏ lỡ cơ hội

Liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát của ca sĩ Đan Trường, diễn ra vào ngày 1-11 tới tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội) có mức kinh phí hơn 11 tỉ đồng.

Đối mặt nhiều rủi ro

Theo ông bầu Hoàng Tuấn, trong tổng số tiền trên có đến 80% chi phí dành cho việc dàn dựng sân khấu vì điểm diễn thuê là khoảng đất trống. "Để có một sân khấu ưng ý, chúng tôi phải dựng lên mọi thứ. Chỉ tính chi phí đầu tư để dựng lên khu khán đài cho khán giả ngồi là 1 tỉ đồng" - ông bầu Hoàng Tuấn tiết lộ.

Sân khấu live concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” ở Global City TP HCM (Ảnh do BTC cung cấp)

Sân khấu live concert "Anh trai vượt ngàn chông gai D7, D8" (ngày thứ 7 và thứ 8) vừa diễn ra ở TP HCM và được khán giả đánh giá cao vì sân khấu hoành tráng và chuyên nghiệp. Một sân khấu đúng chuẩn thế giới từ âm thanh, ánh sáng đến dàn dựng. Sân khấu vài chục tỉ đồng này được dựng lên trên khu đất trống (ở Global City TP HCM) với chất lượng vượt trội, khiến khán giả hài lòng với từng tiết mục biểu diễn. Để có được sân khấu "như trong mơ" này, nhà sản xuất mất khoảng 1 tháng để dàn dựng.

Hiện nay, Global City gần như là địa điểm thường xuyên được lựa chọn để tổ chức bởi ưu thế đủ rộng để có thể đáp ứng được quy mô vài chục ngàn khán giả. Ngoài ra, sân khấu trong công viên bờ sông Sài Gòn cũng là một lựa chọn tối ưu vì địa điểm đẹp cùng với khoảng không gian rộng lớn, đủ để nhà sản xuất dựng lên một sân khấu tầm cỡ như ý.

Ngoài ưu thế nổi bật về không gian thì những điểm diễn kể trên đều mang tính "dã chiến", ở những sân khấu này, nhà sản xuất cũng sẽ phải đối mặt với những rủi ro.

Mới đây, ở ngày thứ 8 live concert "Anh trai vượt ngàn chông gai", khán giả lẫn đơn vị tổ chức đều gặp rắc rối khi thời tiết không thuận lợi. Khán giả thì đội mưa còn đơn vị cung cấp thiết bị thì "lo ngay ngáy" vì thiết bị điện tử đắt tiền chắc chắn sẽ có vấn đề nếu bị ướt mưa.

Sao ngoại e dè

Đạo diễn KiKi Trần tâm tư: "Một trong những lý do khiến nhà sản xuất gặp khó khăn trong việc mời nghệ sĩ quốc tế về Việt Nam biểu diễn là không có điểm diễn đặc thù dành cho các buổi diễn có hàng ngàn, hay vài chục ngàn người xem".

Theo đạo diễn KiKi Trần, trong điều khoản thỏa thuận của các sao ngoại luôn đề cập sân khấu biểu diễn nhưng nhà sản xuất Việt thường không chủ động được nội dung này, mọi thứ đều không có sẵn. Tất nhiên, địa điểm để làm sân khấu thì không thiếu nhưng một điểm diễn có công năng đặc thù cho sân khấu biểu diễn (quy mô vài chục ngàn khán giả) gần như không có. Điều đó khiến sao ngoại e dè.

Nhà sản xuất Việt mất khá nhiều thời gian và chi phí cho việc dựng một sân khấu cấp tốc. Điều đó gặp nhiều rủi ro khi mà chưa chắc một sân khấu tốn bạc tỉ đã đáp ứng được đòi hỏi của sao ngoại. Thực tế chứng minh nhiều show diễn của sao ngoại bị hủy vì sân khấu không đáp ứng được điều khoản về yêu cầu chất lượng của đối tác.

Vì vậy, có những show diễn bị hủy trước vài giờ chương trình diễn ra. Không kể đến cuộc chiến pháp lý sau đó nhưng lý do "đơn vị sản xuất không đủ đáp ứng điều kiện biểu diễn" cũng ít nhiều khiến người trong giới trăn trở.

Từng bước nâng tầm

Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP HCM từng đem chương trình ra Sân khấu Lan Anh (TP HCM) nhưng nơi đây gần như không phù hợp với âm nhạc hàn lâm vì thiếu thiết bị hỗ trợ lẫn không gian phù hợp với âm nhạc. Tiến sĩ, nhạc trưởng Lê Ha My - Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP HCM (HBSO), chia sẻ: "Quy chuẩn sân khấu dành cho hòa nhạc giao hưởng hoặc thính phòng hoàn toàn khác quy chuẩn sân khấu cho biểu diễn ballet và nhạc kịch. Và HBSO phải biểu diễn tất cả loại hình chung tại nhà hát TP HCM".

Khi Eifman Ballet - một trong những đoàn ballet đương đại nổi tiếng nhất thế giới - mang vở ballet kinh điển Anna Karenina đến TP HCM thì chỉ diễn trích đoạn, khán giả muốn thưởng thức trọn vẹn tác phẩm phải ra Hà Nội. Nguyên nhân chính vẫn là TP HCM không có sân khấu đủ chuẩn.

Nhạc trưởng Lê Ha My cho rằng nếu TP HCM có nhà hát đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, việc mời các đoàn nghệ thuật đẳng cấp thế giới đến TP HCM biểu diễn sẽ thuận lợi hơn. Vì thế, dự án Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP HCM (tại khu đô thị mới Thủ Thiêm) được tái khởi động mang đến nhiều hy vọng.

"Lãnh đạo TP HCM đang quyết tâm đốc thúc để dự án Nhà hát Thủ Thiêm có thể triển khai vào cuối năm nay và sẽ được hoàn thiện vào năm 2028 theo kế hoạch. Hy vọng ngày HBSO được trình diễn những vở nhạc kịch, ballet ở nơi xứng tầm sẽ không còn xa" - nhạc trưởng Lê Ha My bộc bạch.

Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ (phường Phú Thọ, TP HCM) vừa được khánh thành là rạp xiếc duy nhất trên thế giới có sân khấu tròn di động kết hợp sân khấu chữ nhật tạo thành sân khấu đa năng. Sân khấu có tất cả công nghệ hiện đại; có thể nâng lên, hạ xuống, mở ra, linh hoạt biến đổi cho các loại hình biểu diễn từ trên không, trên sàn, dưới nước và cả trên sân băng. Với sân khấu này, hoàn toàn có thể trình diễn một cảnh thủy chiến mà người chiến binh phóng từ độ cao 24 m xuống mặt hồ.

Không chỉ bổ sung không gian tiêu chuẩn quốc tế cho các loại hình biểu diễn cả truyền thống lẫn hiện đại, đây còn là nơi đào tạo về nghệ thuật biểu diễn lẫn kỹ năng vận hành hệ thống mới. Các nghệ sĩ thuộc Trung tâm Nghệ thuật TP HCM - đơn vị thụ hưởng rạp Phú Thọ - bày tỏ sự vui mừng trước cơ ngơi hoành tráng sau bao năm chờ đợi.

Hiện Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM và Trung tâm Nghệ thuật TP HCM đang khẩn trương xây dựng đề án vận hành và sử dụng công trình, trước tiên là triển khai dự án đào tạo lực lượng vận hành cho Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ.

Theo những người trong cuộc "Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ TP HCM" đang là 1 địa chỉ được gửi gắm nhiều kỳ vọng cho lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật của TP HCM. Với hệ thống kỹ thuật tối tân, thời gian đầu, TP HCM sẽ chấp nhận thuê các đơn vị vận hành, song song đó là đào tạo nguồn nhân lực chuyên về vận hành. Mục tiêu là trong vòng 5 năm, "Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ TP HCM" phải được tự vận hành và tự hoạt động theo đơn vị sự nghiệp tự chủ loại 2 trở lên.



