Kinh tế

Sáng 30-9, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn lại đồng loạt tăng

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá vàng thế giới lập đỉnh mới, thúc đẩy giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng đi lên những mốc cao, vượt 137 triệu đồng/lượng.

Sáng 30-9, giá vàng miếng SJC tiếp tục được các doanh nghiệp đẩy lên cao. Cụ thể, Công ty SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu báo giá mua vào 135,3 triệu đồng/lượng, bán ra 137,3 triệu đồng/lượng - tăng tới 1,8 triệu đồng so với sáng hôm qua. 

Cùng xu hướng đi lên, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được giao dịch quanh 130,7 triệu đồng/lượng mua vào và 133,4 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 1,6 triệu đồng mỗi lượng. 

Giá vàng trong nước liên tục đi lên những ngày qua, theo đà lập đỉnh mạnh mẽ của giá vàng thế giới. 

Tới 9 giờ 30 sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá vàng quốc tế giao dịch ở mốc 3.847 USD/ounce, tăng thêm tới 70 USD mỗi ounce, cao nhất từ trước đến nay, bất chấp những cảnh báo giá vàng tăng nóng. 

Sáng 30-9, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn lại đồng loạt tăng- Ảnh 2.

Giá vàng trong nước tăng mạnh theo giá thế giới

Chuyên gia vàng Nguyễn Ngọc Trọng phân tích: Những yếu tố như chính sách thuế quan của Mỹ có diễn biến mới, Chính phủ Mỹ trước nguy cơ đóng cửa liên quan trần nợ công và căng thẳng địa chính trị ở một số khu vực trên thế giới, đã kích thích giá vàng liên tục đi lên. Một số dự báo cho thấy giá vàng có thể hướng tới mốc 4.000 USD/ounce – dù trong ngắn hạn có thể điều chỉnh.

Các quỹ đầu tư vàng như SPDR Gold Trust cũng liên tục mua vào khối lượng lớn từ 18-20 tấn, cùng xu hướng với đà mua vào vàng của ngân hàng trung ương các nước cũng hỗ trợ giá vàng đi lên. 

"Với thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng theo thế giới nhưng mức chênh lệch duy trì ở vùng cao, từ 10-15 triệu đồng/lượng. Trong trường hợp các quy định mới về cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng, vàng nhẫn có hiệu lực và thông tin về việc có doanh nghiệp được cấp phép nhập vàng nguyên liệu, giá vàng trong nước có thể đi xuống – thu hẹp cách biệt với giá thế giới" – ông Trọng nhận xét.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 122,7 triệu đồng/lượng.

Sáng 30-9, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn lại đồng loạt tăng- Ảnh 3.

Cập nhật giá vàng thế giới lúc 10 giờ sáng nay 30-9.

 

