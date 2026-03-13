HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 13-3: Vàng thế giới giảm sâu 112 USD

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay giảm rất mạnh khi đồng USD tăng giá, lãi suất trái phiếu Mỹ đi lên, bất chấp giá dầu thô lao lên 96 USD/thùng

Giá vàng hôm nay 13-3: Vàng thế giới giảm sâu 112 USD - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay sụt giảm rất mạnh

Khoảng 5 giờ ngày 13-3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 5.080 USD/ounce, giảm 112 USD so với mức đỉnh trong phiên đêm qua đạt 5.192 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 4 trên cũng giảm mạnh 43 USD xuống còn 5.136 USD/ounce. Trong khi đó, giá bạc giao tháng 5 giảm 0,3 USD xuống còn 85 USD/ounce.

Sự sụt giảm của giá vàng hôm nay diễn ra trong bối cảnh đồng USD tăng giá, khi đô la Mỹ (chỉ số DXY) vọt lên 99,7 điểm, phản ánh sức mạnh của đồng bạc xanh trước các diễn biến kinh tế và địa chính trị.

Trong khi đó, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm lao lên 4,2%, tạo áp lực lớn lên kim loại quý vốn không sinh lãi. Đồng thời, giá dầu thô đã tăng mạnh lên quanh mức 96 USD/thùng, do lo ngại về gián đoạn nguồn cung từ cuộc xung đột liên quan đến Iran, đẩy kỳ vọng lạm phát toàn cầu lên cao hơn.

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông được đánh giá là một trong những sự kiện bất ổn rất lớn. Thế nhưng, giá vàng thế giới hôm nay lại không duy trì được đà tăng mạnh như kỳ vọng.

Giới phân tích nhận định thị trường không phản ứng tích cực đáng kể trước tin tức cơ bản như rủi ro chiến sự tại Iran đã cho thấy lực mua đã suy yếu. Thị trường có thể đang bước vào giai đoạn điều chỉnh hoặc kết thúc chu kỳ tăng giá.

Các yếu tố kinh tế vĩ mô, bao gồm kỳ vọng lạm phát cao hơn do giá năng lượng tăng vọt và chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì lãi suất ở mức cao, đang chiếm ưu thế so với nhu cầu trú ẩn. Trong bối cảnh này, vàng – dù vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu dài hạn từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư nhưng đang đối mặt với áp lực điều chỉnh ngắn hạn.

Giá vàng hôm nay 13-3: Vàng thế giới giảm sâu 112 USD - Ảnh 2.

Căng thẳng Trung Đông và diễn biến bất ngờ của giá vàng

Căng thẳng Trung Đông và diễn biến bất ngờ của giá vàng

(NLĐO) – Giá vàng giảm bất chấp chiến sự ở Trung Đông chưa lắng dịu, chuyên gia ngân hàng UOB nêu lý do bất ngờ.

Chứng khoán, vàng, dầu biến động, cơ hội nào cho nhà đầu tư?

(NLĐO) – Đó là chủ đề của Talkshow do Báo Người Lao Động tổ trong bối cảnh chứng khoán, vàng, dầu biến động mạnh do ảnh hưởng từ chiến sự ở Trung Đông

Sáng 12-3, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đảo chiều giảm hơn 1 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – PNJ, Mi Hồng, Bảo Tín Mạnh Hải giảm mạnh giá bán vàng nhẫn trơn xuống còn 185,8 triệu đồng/lượng

