Sáng 16-3, bất ngờ nơi trúng 2 giải độc đắc và an ủi của xổ số miền Nam

Sáng 16-3, trên trang Facebook của mình, nhiều đại lý vé số tỏ ra bất ngờ đối với nơi trúng giải độc đắc và giải an ủi của vé số 2 đài thuộc xổ số miền Nam là Kiên Giang và Hậu Giang.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 15-3. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 15-3, giải độc đắc (dãy số 861235) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên may mắn trúng giải độc đắc 2 vé Kiên Giang là một đại lý vé số ở xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh. 12 vé Kiên Giang trúng độc đắc còn lại chưa xuất hiện chủ nhân may mắn.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Kiên Giang được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải an ủi 7 vé Kiên Giang là đại lý vé số Tấn Phát ở phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ), đại lý vé số Minh Trí ở xã Nhị Trường và đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn (tỉnh Vĩnh Long).

Vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng chiều 14-3, giải độc đắc (dãy số 137568) được xác định trúng tại TP Cần Thơ.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Hậu Giang là đại lý vé số Chấn Nam ở phường Vị Thanh, TP Cần Thơ.

Tuy nhiên, đến sáng 16-3, thêm một khách hàng trúng giải độc đắc 2 vé Hậu Giang đã đến đại lý vé số Phú Lâm ở phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 10 vé Hậu Giang trúng độc đắc còn lại đang được các đại lý vé số tìm kiếm khách hàng may mắn.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Kiên Giang trúng tại TPHCM; còn giải độc đắc của vé số Hậu Giang trúng tại TPHCM.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 16-3 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 16-3 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau.