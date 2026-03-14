Xổ số miền Nam: Sáng 14-3, chưa tìm ra chính xác nơi trúng 3 giải độc đắc

Sáng 14-3, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trên các trang Facebook của mình, các đại lý vé số vẫn chưa tìm ra chính xác nơi trúng 3 giải độc đắc của xổ số miền Nam.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 13-3. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng chiều 13-3, giải độc đắc (dãy số 484908) được một đại lý vé số ở TP Cần Thơ xác định "khả năng về An Giang" chứ chưa xác định cụ thể tên đại lý nào bán trúng.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 335488) của vé số Bình Dương cũng được các đại lý vé số cho rằng "có thể về Lâm Đồng" nhưng đến sáng 14-3, chủ nhân trúng độc đắc 28 tỉ đồng vẫn chưa xuất hiện.

Trong khi đó, khách hàng đầu tiên trúng giải an ủi 1 vé Bình Dương đã đến đại lý vé số Hồng Phúc ở phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng để đổi thưởng.

Tương tự, mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Dương và vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 042019) của vé số Trà Vinh cũng được một đại lý vé số cho rằng "nghe đồn về Đồng Tháp" chứ chưa xác định chính xác đại lý nào bán trúng.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Trà Vinh trúng tại tỉnh Vĩnh Long; còn giải độc đắc của vé số Vĩnh Long trúng tại TP Cần Thơ. Trong khi đó, giải độc đắc của vé số Bình Dương đến nay vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Vé số Long An và vé số TPHCM là 2 trong 4 đài mở thưởng ngày hôm nay, 14-3. Ảnh: ĐLVS Phát Tài

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 14-3 sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, TPHCM, Hậu Giang và Bình Phước.