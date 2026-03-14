Xổ số miền Nam: Sáng 14-3, chưa tìm ra chính xác nơi trúng 3 giải độc đắc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Sáng 14-3, chưa tìm ra chính xác nơi trúng 3 giải độc đắc

Thu Tâm

(NLĐO) – Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 14-3 sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, TPHCM, Hậu Giang và Bình Phước.

Sáng 14-3, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trên các trang Facebook của mình, các đại lý vé số vẫn chưa tìm ra chính xác nơi trúng 3 giải độc đắc của xổ số miền Nam.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 14 - 3: 3 Giải độc đắc chưa xác định nơi trúng thưởng - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 13-3. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng chiều 13-3, giải độc đắc (dãy số 484908) được một đại lý vé số ở TP Cần Thơ xác định "khả năng về An Giang" chứ chưa xác định cụ thể tên đại lý nào bán trúng.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 335488) của vé số Bình Dương cũng được các đại lý vé số cho rằng "có thể về Lâm Đồng" nhưng đến sáng 14-3, chủ nhân trúng độc đắc 28 tỉ đồng vẫn chưa xuất hiện.

Trong khi đó, khách hàng đầu tiên trúng giải an ủi 1 vé Bình Dương đã đến đại lý vé số Hồng Phúc ở phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng để đổi thưởng.

Tương tự, mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Dương và vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 042019) của vé số Trà Vinh cũng được một đại lý vé số cho rằng "nghe đồn về Đồng Tháp" chứ chưa xác định chính xác đại lý nào bán trúng.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Trà Vinh trúng tại tỉnh Vĩnh Long; còn giải độc đắc của vé số Vĩnh Long trúng tại TP Cần Thơ. Trong khi đó, giải độc đắc của vé số Bình Dương đến nay vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Xổ số miền Nam: Sáng 14-3, chưa tìm ra chính xác nơi trúng 3 giải độc đắc - Ảnh 1.

Xổ số miền Nam: Sáng 14-3, chưa tìm ra chính xác nơi trúng 3 giải độc đắc - Ảnh 2.

Vé số Long An và vé số TPHCM là 2 trong 4 đài mở thưởng ngày hôm nay, 14-3. Ảnh: ĐLVS Phát Tài

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 14-3 sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, TPHCM, Hậu Giang và Bình Phước.

Tin liên quan

Diễn biến mới vụ nam nhân viên phục vụ trúng độc đắc 18 tỉ đồng

(NLĐO) – Cộng đồng mạng cảm thấy ấm lòng trước nghĩa cử đẹp của nam nhân viên phục vụ quán ở Tây Ninh sau khi trúng số độc đắc

Xôn xao clip nhân viên quán nhậu trúng độc đắc 18 tỉ đồng, tặng tiền cho nhiều người

(NLĐO) – Nam nhân viên quán nhậu ở tỉnh Tây Ninh trúng độc đắc 18 tỉ đồng của xổ số miền Nam rồi tặng tiền cho tất cả nhân viên trong quán

Người đàn ông “ôm” vé trúng độc đắc xổ số miền Nam từ ngày 8-3

(NLĐO) – Trúng giải độc đắc xổ số miền Nam từ ngày 8-3, người đàn ông ở tỉnh Đồng Tháp giữ vé chứ không đổi liền thưởng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo