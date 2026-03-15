Kinh tế

Xổ số miền Nam: Xuất hiện nhiều người trúng thưởng vé số TPHCM và Hậu Giang

Thu Tâm

(NLĐO) – Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 15-3 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.

Sáng 15-3, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng trúng giải độc đắc và giải an ủi của 2 đài là TPHCM và Hậu Giang.



Kết quả xổ số miền Nam ngày 14-3. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 14-3, giải độc đắc (dãy số 224652) được xác định trúng tại tỉnh An Giang.



Giải độc đắc của vé số TPHCM trúng tại An Giang. Ảnh: ĐLVS Hoàng



Giải an ủi của vé số TPHCM "ở lại" TPHCM. Ảnh: ĐLVS Lộc Hằng

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên may mắn trúng giải độc đắc 2 vé TPHCM là đại lý vé số Hoàng ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. 12 vé Hậu Giang trúng độc đắc còn lại đang được các đại lý vé số ở tỉnh An Giang "truy tìm" chủ nhân may mắn.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số TPHCM được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng giải an ủi 4 vé TPHCM là đại lý vé số Lộc Hằng ở xã Thường Tân, TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 137568) của vé số Hậu Giang được xác định trúng tại TP Cần Thơ.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Hậu Giang là đại lý vé số Chấn Nam ở phường Vị Thanh, TP Cần Thơ. 12 vé Hậu Giang trúng độc đắc còn lại chưa lộ diện khách hàng may mắn.



Giải độc đắc của vé số Hậu Giang trúng tại TP Cần Thơ. Ảnh: ĐLVS Chấn Nam

Xổ số miền Nam: Xuất hiện nhiều người trúng thưởng vé số TPHCM và Hậu Giang - Ảnh 1.

Giải an ủi của vé số Hậu Giang trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Mai Trang

Giải an ủi của vé số Hậu Giang đã được đổi thưởng tại đại lý vé số Mai Trang ở phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số TPHCM trúng tại tỉnh Đồng Nai; còn giải độc đắc của vé số Hậu Giang trúng tại TPHCM.



Vé số Tiền Giang mở thưởng ngày 15-3. Ảnh: ĐLVS Thần Tài

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 15-3 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.

    Thông báo