Sáng 17-3, lộ diện nơi trúng 2 giải độc đắc của xổ số miền Nam

Sáng 17-3, liên quan kết quả xổ số miền Nam, các đại lý vé số đã tìm ra nơi trúng 2 giải độc đắc của vé số TPHCM và vé số Đồng Tháp.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 16-3. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 16-3, giải độc đắc (dãy số 087069) được xác định trúng "ở lại" TPHCM.

Giải độc đắc của vé số TPHCM trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Lộc Phát

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên may mắn trúng giải độc đắc 2 vé TPHCM là một đại lý vé số Lộc Phát ở phường An Hội Đông, TPHCM. 12 vé TPHCM trúng độc đắc còn lại chưa xuất hiện chủ nhân may mắn.

Mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 525515) của vé số Đồng Tháp được xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Đồng Tháp là đại lý vé số Nga Lượm ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. 12 vé Đồng Tháp trúng độc đắc còn lại đang được các đại lý vé số tìm kiếm khách hàng may mắn.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Đồng Tháp được xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải an ủi 7 vé Đồng Tháp là đại lý vé số Thanh Vân ở xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Giải an ủi vè giải độc đắc của vé số Đồng Tháp đã lộ diện người trúng. Ảnh: ĐLVS Thanh Vân, Nga Lượm

Tuần trước, giải độc đắc của vé số TPHCM trúng tại tỉnh Đồng Nai; còn giải độc đắc của vé số Đồng Tháp trúng tại TPHCM.

Vé số Bến Tre và Vũng Tàu mở thưởng ngày 17-3. Ảnh: ĐLVS Thần Tài

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 17-3 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.