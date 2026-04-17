Sáng 17-4, giá vàng trong nước tiếp tục giảm, người mua lỗ nặng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sáng 17-4, giá vàng trong nước tiếp tục giảm, người mua lỗ nặng

Thái Phương

(NLĐO) – Nhiều người mua vàng miếng SJC, vàng nhẫn trong 3 ngày qua đã lỗ nặng gần chục triệu đồng khi giá giảm nhanh.

Sáng 17-4, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng các doanh nghiệp kinh doanh vàng tiếp tục điều chỉnh giá vàng miếng SJC giảm sâu, xuống còn 167 triệu đồng/lượng (mua vào) và 170,5 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được điều chỉnh về quanh mức 166,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 170 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng.

Tính trong một ngày, giá vàng trong nước giảm khoảng 2,2 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, chỉ trong 3 ngày gần đây, mỗi lượng vàng đã "bốc hơi" tới 5 triệu đồng.

Với diễn biến này, những người mua vàng ở vùng giá 175,5 triệu đồng/lượng cách đây 3 ngày, nếu bán ra thời điểm hiện tại có thể lỗ tới 8,5 triệu đồng/lượng, do giá mua vào của doanh nghiệp chỉ còn 167 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh ngày 17 - 4 , người mua lỗ nặng - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước giảm nhanh hơn giá thế giới trong bối cảnh thị trường kỳ vọng các doanh nghiệp sớm được cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Tâm lý này khiến lực bán tăng lên, kéo giá trong nước đi xuống nhanh.

Trên thị trường quốc tế, lúc 9 giờ 30 ngày 17-4 (giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch quanh 4.789 USD/ounce, giảm khoảng 40 USD/ounce so với phiên trước. Trong 3 ngày qua, giá vàng thế giới đã giảm tổng cộng khoảng 80 USD/ounce (tương đương khoảng 2,6 triệu đồng/lượng).

Khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục thu hẹp. Hiện giá vàng thế giới quy đổi khoảng 153 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá trong nước khoảng 17,5 triệu đồng/lượng.

Theo các nhà phân tích, đà giảm của giá vàng chủ yếu do đồng USD mạnh lên. Chỉ số USD (DXY) tăng lên khoảng 98,2 điểm khiến vàng – tài sản định giá bằng USD – kém hấp dẫn hơn với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh mức 4,3% cũng làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng – loại tài sản không sinh lãi.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay, 17-4: Tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay, 17-4: Tiếp tục giảm

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 17-4, trên thế giới chưa dừng xu hướng giảm khi giá trị của đồng USD mạnh lên.

Cuối ngày 16-4, giá vàng miếng giảm nhanh, người mua lỗ hơn 7 triệu đồng sau 2 ngày

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm tiếp 1,3 triệu đồng/lượng vào cuối ngày, nhanh hơn đà đi xuống của giá thế giới.

Nếu 11 đơn vị được cấp phép nhập khẩu, sản xuất vàng miếng, giá vàng trong nước có giảm mạnh?

(NLĐO) – Giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng, nếu 11 đơn vị được cấp phép nhập khẩu vàng, giá vàng dự báo sẽ giảm.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới kinh doanh vàng giá vàng miếng giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo