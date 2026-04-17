Kinh tế

Giá vàng hôm nay, 17-4: Tiếp tục giảm

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 17-4, trên thế giới chưa dừng xu hướng giảm khi giá trị của đồng USD mạnh lên.

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi xuống

Khoảng 6 giờ ngày 17-4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 4.795 USD/ounce, giảm 44 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua (4.839 USD/ounce).

Mức giảm này phản ánh giai đoạn biến động mạnh gần đây, khi giá vàng từng phục hồi lên các ngưỡng cao trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và nguy cơ lạm phát toàn cầu đi lên.

Theo các nhà phân tích, đà giảm của giá vàng hôm nay chủ yếu xuất phát từ sức mạnh của đồng USD. Chỉ số đô la Mỹ (DXY) đang ở mức cao hơn, khiến vàng – tài sản được định giá bằng USD trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Đồng thời, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức khoảng 4,3%, góp phần nâng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng không sinh lời.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô ghi nhận diễn biến trái chiều khi tăng lên 93,5 USD/thùng. Sự gia tăng của giá dầu có thể phản ánh lo ngại về nguồn cung, nhưng chưa đủ để hỗ trợ vàng trong ngắn hạn do ảnh hưởng chi phối từ đồng USD và lãi suất trái phiếu.

Các chuyên gia nhận định động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về chính sách tiền tệ, dữ liệu kinh tế Mỹ sắp được công bố sẽ quyết định xu hướng của giá vàng trong thời gian tới.

Nếu 11 đơn vị được cấp phép nhập khẩu, sản xuất vàng miếng, giá vàng trong nước có giảm mạnh?

(NLĐO) – Giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng, nếu 11 đơn vị được cấp phép nhập khẩu vàng, giá vàng dự báo sẽ giảm.

Sáng 16-4, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm tiếp

(NLĐO) – Giá vàng trong nước đang giảm nhanh hơn so với giá thế giới, chiều mua vào vàng miếng SJC, vàng nhẫn lùi sâu khỏi mốc 170 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, 16-4: Đảo chiều sụt giảm sau chuỗi tăng nóng

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 16-4, trên thế giới đảo chiều đi xuống khi nhà đầu tư bán chốt lời sau hai ngày tăng giá khá mạnh.

    Thông báo