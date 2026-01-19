Sáng 19-1, giá vàng miếng SJC lần đầu chạm mốc 165 triệu đồng/lượng

Sáng 19-1, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị kinh doanh vàng công bố giá vàng miếng SJC mua vào 163 triệu đồng/lượng, bán ra 165 triệu đồng/lượng, tăng tới 2,2 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần.

Đây là mức cao nhất của giá vàng miếng trong thời gian qua, vượt xa cả mốc đỉnh 163,5 triệu đồng/lượng lập vào ngày 14-1.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% thương hiệu SJC cũng tăng mạnh khi Công ty SJC niêm yết mua vào - bán ra lần lượt 159,7 – 162,2 triệu đồng/lượng, tăng tới 2,2 triệu đồng.

Công ty Vàng bạc - Đá quý Phú Nhuận (PNJ) bán vàng nhẫn 24K thương hiệu PNJ ở mức 163 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cao nhất thị trường được ghi nhận tại Công ty Bảo Tín Mạnh Hải khi lên tới 165 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đang ở mức cao nhất từ trước tới nay

Một số công ty giao dịch vàng nhẫn trơn bằng với giá vàng miếng SJC, trong bối cảnh vàng miếng khan hiếm và nhu cầu mua vàng nhẫn tăng cao.

Giá vàng trong nước tăng vọt theo giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng lập đỉnh mới lên tới 4.690 USD/ounce khi vừa mở cửa tuần giao dịch.

Tới lúc 9 giờ 30 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng hạ nhiệt xuống còn 4.657 USD/ounce, nhưng vẫn tăng khoảng 60 USD/ounce so với giá cuối tuần. Tính từ đầu năm 2026 tới nay, giá vàng đã tăng thêm khoảng 360 USD/ounce (tương đương mức tăng 11,5 triệu đồng).

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, dù giá vàng trong nước tăng cao nhưng nguồn cung vẫn khan hiếm. Nhiều người cho biết vẫn khó mua vàng miếng SJC hoặc vàng nhẫn, trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước tới thời điểm này vẫn chưa cấp phép cho đơn vị nào nhập khẩu vàng nguyên liệu về để sản xuất vàng miếng.







