Kinh tế

Sáng 20-1, giá vàng miếng SJC 165 triệu đồng/lượng, không dễ mua

Thái Phương

(NLĐO) - Dù giá vàng trong nước neo ở mức cao nhưng nguồn cung thường xuyên khan hiếm, nhiều người vẫn khó mua vàng miếng SJC hoặc vàng nhẫn

Sáng 20-1, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị kinh doanh vàng công bố giá vàng miếng SJC mua vào 163 triệu đồng/lượng, bán ra 165 triệu đồng/lượng - ổn định so với hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% thương hiệu SJC tăng 300.000 đồng/lượng, mua vào 160 triệu đồng và bán ra 162,5 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc - Đá quý Phú Nhuận (PNJ) bán vàng nhẫn 24K thương hiệu PNJ ở mức 163 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cao nhất thị trường được ghi nhận tại Công ty Bảo Tín Minh Châu khi lên tới 164,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, lúc 9 giờ 30 theo giờ Việt Nam, giá kim loại quý đang ở mức 4.674 USD/ounce, tăng nhẹ so với đầu phiên sáng.

Tính từ đầu năm 2026 tới nay, giá vàng đã tăng thêm khoảng 370 USD/ounce (tương đương mức tăng 11,8 triệu đồng).

Giá vàng miếng SJC tăng lên 165 triệu đồng / lượng , nguồn cung khan hiếm - Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC đang ở mức cao nhất từ trước tới nay

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, dù giá vàng trong nước tăng cao nhưng nguồn cung vẫn khan hiếm. Nhiều người cho biết vẫn khó mua vàng miếng SJC hoặc vàng nhẫn, trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa cấp phép cho đơn vị nào nhập khẩu vàng nguyên liệu về để sản xuất vàng miếng.

Nhiều người có nhu cầu mua vàng miếng SJC để trả nợ vay cũng không dễ mua. Anh Mạnh Nam (ngụ TPHCM), cho biết tháng 6-2024 - thời điểm giá vàng miếng SJC khoảng 76-77 triệu đồng/lượng, anh vay của người thân 3 lượng để xử lý việc gia đình. Từ đó tới nay, giá vàng đã tăng liên tiếp nhưng anh vẫn chưa có đủ tiền mua trả. 

"Gần đây, tôi xử lý xong việc gia đình, gom được tiền đi mua vàng miếng SJC để trả nợ thì giá đã tăng gấp đôi thời điểm mua. Đáng nói là vàng miếng SJC lại khan hiếm nên tôi chưa biết mua ở đâu" – anh Nam băn khoăn.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 148,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 20-1: Tăng vọt do nhu cầu trú ẩn vốn an toàn

Giá vàng hôm nay 20-1: Tăng vọt do nhu cầu trú ẩn vốn an toàn

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 20-1, bứt phá mạnh khi căng thẳng địa chính trị và thương mại ở một số nơi leo thang, thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vốn an toàn.

Sáng 19-1, giá vàng miếng SJC lần đầu chạm mốc 165 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng tăng mạnh theo đà lập đỉnh của giá thế giới.

Giá vàng hôm nay 19-1: Tăng mạnh khi vừa mở cửa tuần mới

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay tăng rất mạnh lên tới 4.690 USD/ounce khi vừa mở cửa giao dịch tuần mới, trước khi hạ nhiệt đôi chút về 4.670 USD/ounce.

