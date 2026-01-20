HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 20-1: Tăng vọt do nhu cầu trú ẩn vốn an toàn

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 20-1, bứt phá mạnh khi căng thẳng địa chính trị và thương mại ở một số nơi leo thang, thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vốn an toàn.

Giá vàng hôm nay 20-1: Tăng vọt mạnh mẽ trước căng thẳng thương mại Mỹ - châu Âu - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay tăng vọt

Khoảng 6 giờ sáng 20-1 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.672 USD/ounce, tăng 77 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.595 USD/ounce. 

Đà tăng của giá vàng phản ánh tâm lý lo ngại của nhà đầu tư trước những diễn biến bất ổn toàn cầu.

Ngòi nổ chính đẩy giá vàng hôm nay vọt lên là tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuối tuần qua, ông đã đăng tải trên mạng xã hội, đe dọa áp thuế suất 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 8 quốc gia châu Âu (Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Hà Lan, Phần Lan và Anh) từ ngày 1-2. Ông  Donald Trump còn hăm he nâng thuế suất  lên 25% từ ngày 1-6 nếu không đạt được thỏa thuận cho phép Mỹ mua lại Greenland – lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch mà ông từ lâu đã coi là vấn đề an ninh quốc gia.

Ngay sau thông báo này, các lãnh đạo châu Âu đã phản ứng gay gắt. Nghị viện châu Âu nhanh chóng lên tiếng tạm dừng phê chuẩn các thỏa thuận thương mại cũ, đồng thời một số quốc gia kêu gọi biện pháp trả đũa.

Phản ứng dây chuyền này khiến thị trường chứng khoán châu Âu lao dốc mạnh nhất trong 2 tháng qua, trong khi đồng USD suy yếu. Những yếu tố này góp phần quan trọng hỗ trợ đà tăng của giá vàng hôm nay.

Giá vàng hôm nay 20-1: Tăng vọt mạnh mẽ trước căng thẳng thương mại Mỹ - châu Âu - Ảnh 2.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng
