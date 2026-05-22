Giá vàng hôm nay 22-5: Tiếp tục nóng lên

Giá vàng hôm nay đi lên

Khoảng 6 giờ ngày 22-5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch ở mức 4.544 USD/ounce, tăng 54 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua là 4.490 USD/ounce.

Tuy nhiên, nếu so với mức giá cùng thời điểm hôm qua là 4.543 USD/ounce, giá vàng hôm nay gần như đi ngang.

Theo các nhà phân tích, sức nóng của giá vàng hôm nay đến từ hai yếu tố chính: giá dầu thô giảm mạnh và lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống. Những động thái này đã bù đắp phần nào cho sức mạnh của đồng USD, giúp vàng vẫn giữ được sức hút nhà đầu tư.

Tuy vậy, eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng địa chính trị ảnh hưởng đến cả thị trường năng lượng, lãi suất và kim loại quý. Sự giảm bớt phần nào phí bảo hiểm rủi ro sau thông tin Mỹ và Iran đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Eo biển Hormuz phải là tuyến đường thủy quốc tế, không bị thu phí.

Hiện tại, giá dầu thô ổn định quanh mức 96,3 USD/thùng. Sự suy yếu của giá năng lượng đã kéo cổ phiếu ngành dầu khí đi xuống nhưng lại hỗ trợ tích cực cho thị trường chứng khoán chung.

Tổng thể, thị trường vàng hiện đang được hỗ trợ từ giá dầu thô giảm, lãi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt còn 4,6%. Điều này cũng góp phần làm dịu bớt lo ngại lạm phát, tác động đến lãi suất ngân hàng có thể làm cho giá vàng biến động khó lường.

Trong nước, sáng nay, các doanh nghiệp vàng lớn niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 159,4 triệu đồng/lượng, bán ra 162,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng rớt trở lại khi được các doanh nghiệp niêm yết quanh 158,9 triệu đồng/lượng mua vào, 161,,9 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn 1,1 triệu đồng.