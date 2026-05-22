HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 22-5: Tiếp tục nóng lên

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay chưa dừng đà tăng khi giá dầu thô giảm, lãi suất trái phiếu Mỹ đi xuống.

Giá vàng hôm nay 22-5: Tiếp tục nóng lên - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay đi lên

Khoảng 6 giờ ngày 22-5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch ở mức 4.544 USD/ounce, tăng 54 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua là 4.490 USD/ounce.

Tuy nhiên, nếu so với mức giá cùng thời điểm hôm qua là 4.543 USD/ounce, giá vàng hôm nay gần như đi ngang.

Theo các nhà phân tích, sức nóng của giá vàng hôm nay đến từ hai yếu tố chính: giá dầu thô giảm mạnh và lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống. Những động thái này đã bù đắp phần nào cho sức mạnh của đồng USD, giúp vàng vẫn giữ được sức hút nhà đầu tư.

Tuy vậy, eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng địa chính trị ảnh hưởng đến cả thị trường năng lượng, lãi suất và kim loại quý. Sự giảm bớt phần nào phí bảo hiểm rủi ro sau thông tin Mỹ và Iran đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Eo biển Hormuz phải là tuyến đường thủy quốc tế, không bị thu phí.

Hiện tại, giá dầu thô ổn định quanh mức 96,3 USD/thùng. Sự suy yếu của giá năng lượng đã kéo cổ phiếu ngành dầu khí đi xuống nhưng lại hỗ trợ tích cực cho thị trường chứng khoán chung.

Tổng thể, thị trường vàng hiện đang được hỗ trợ từ giá dầu thô giảm, lãi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt còn 4,6%. Điều này cũng góp phần làm dịu bớt lo ngại lạm phát, tác động đến lãi suất ngân hàng có thể làm cho giá vàng biến động khó lường.

Trong nước, sáng nay, các doanh nghiệp vàng lớn niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 159,4 triệu đồng/lượng, bán ra 162,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng qua. 

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng rớt trở lại khi được các doanh nghiệp niêm yết quanh 158,9 triệu đồng/lượng mua vào, 161,,9 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn 1,1 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 22-5: Tiếp tục nóng lên - Ảnh 2.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 21-5: Tăng mạnh trở lại

Giá vàng hôm nay 21-5: Tăng mạnh trở lại

(NLĐO) – Sau một phiên sụt giảm, giá vàng thế giới đã bật tăng trở lại khi đồng USD suy yếu và các tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ - Iran.

Sáng 21-5, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại 2 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đi lên theo đà phục hồi của giá thế giới.

Ngăn tận gốc vàng lậu

Việc thu hẹp khoảng cách chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới sẽ góp phần giảm tình trạng nhập lậu vàng

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới Mỹ giá vàng nhẫn Iran Hormuz
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo