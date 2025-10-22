Tối 22-10, giá vàng liên tục giảm rất nhanh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tối 22-10, giá vàng liên tục giảm rất nhanh

Thái Phương

(NLĐO) - Sau một ngày biến động, giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc vào tối 22-10, hướng về vùng 4.000 USD/ounce, giá vàng trong nước cũng giảm mạnh

Lúc 19 giờ ngày 22-10 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.025 USD/ounce - giảm tới 135 USD/ounce so với mức cao nhất trong ngày.

Trong vòng 2 ngày qua, giá vàng đã "bốc hơi" tới 320 USD/ounce. So với mốc đỉnh lịch sử ở vùng 4.380 USD/ounce lập vào tuần trước, mỗi ounce vàng giảm khoảng 8,8%. Đây là mức giảm sốc của giá vàng sau chuỗi tăng liên tiếp nhiều tháng qua. 

Áp lực bán tháo vàng trên thị trường quốc tế vẫn chưa dừng lại. Trong phiên hôm nay, có thời điểm giá vàng phục hồi mạnh mẽ, lên tới 4.160 USD/ounce, nhưng bất ngờ đảo chiều lao dốc trở lại vào cuối ngày.

Trong khi đó, ở thị trường trong nước, tới cuối ngày 22-10, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào 146,6 triệu đồng/lượng, bán ra 148,6 triệu đồng/lượng - giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với chiều cùng ngày.

Tối ngày 22-10, giá vàng đang giảm rất nhanh - Ảnh 1.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm rất mạnh vào cuối ngày

Tập đoàn Phú Quý mua vào vàng miếng SJC 146 triệu đồng/lượng, trong khi Công ty Bảo Tín Minh Châu mua 147 triệu đồng/lượng; mức giá bán ra bằng với giá vàng tại Công ty SJC.

Biên độ chênh lệch giá mua vào - bán ra vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp được đẩy lên từ 2-2,5 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được Công ty SJC điều chỉnh giảm về 145,4 triệu đồng/lượng mua vào, 147,9 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 600.000 đồng so với buổi chiều.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 127,8 triệu đồng/lượng.

Tối ngày 22-10, giá vàng đang giảm rất nhanh - Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC giảm trở lại vào cuối ngày


Tin liên quan

Sáng 22-10, giá vàng miếng SJC giảm hơn 6 triệu đồng

Sáng 22-10, giá vàng miếng SJC giảm hơn 6 triệu đồng

(NLĐO) – Mỗi lượng vàng miếng SJC sáng nay giảm tới 6 triệu đồng theo đà lao dốc rất mạnh của giá thế giới.

Giá vàng hôm nay 22-10: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm trở lại vào cuối ngày

(NLĐO) – Đến cuối ngày 22-10, giá vàng nhẫn và vàng miếng SJC đồng loạt giảm 600.000 đồng đến 1,2 triệu đồng mỗi lượng

Tối ngày 21-10, ồ ạt bị bán tháo, giá vàng rớt thẳng đứng

(NLĐO) – Đà bán tháo ồ ạt trên thị trường quốc tế khiến giá vàng đang rớt thẳng đứng, mốc thấp nhất giảm gần 300 USD/ounce (khoảng 7,9 triệu đồng).

giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo