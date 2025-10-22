Tối 22-10, giá vàng liên tục giảm rất nhanh

Lúc 19 giờ ngày 22-10 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.025 USD/ounce - giảm tới 135 USD/ounce so với mức cao nhất trong ngày.

Trong vòng 2 ngày qua, giá vàng đã "bốc hơi" tới 320 USD/ounce. So với mốc đỉnh lịch sử ở vùng 4.380 USD/ounce lập vào tuần trước, mỗi ounce vàng giảm khoảng 8,8%. Đây là mức giảm sốc của giá vàng sau chuỗi tăng liên tiếp nhiều tháng qua.

Áp lực bán tháo vàng trên thị trường quốc tế vẫn chưa dừng lại. Trong phiên hôm nay, có thời điểm giá vàng phục hồi mạnh mẽ, lên tới 4.160 USD/ounce, nhưng bất ngờ đảo chiều lao dốc trở lại vào cuối ngày.

Trong khi đó, ở thị trường trong nước, tới cuối ngày 22-10, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào 146,6 triệu đồng/lượng, bán ra 148,6 triệu đồng/lượng - giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với chiều cùng ngày.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm rất mạnh vào cuối ngày

Tập đoàn Phú Quý mua vào vàng miếng SJC 146 triệu đồng/lượng, trong khi Công ty Bảo Tín Minh Châu mua 147 triệu đồng/lượng; mức giá bán ra bằng với giá vàng tại Công ty SJC.

Biên độ chênh lệch giá mua vào - bán ra vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp được đẩy lên từ 2-2,5 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được Công ty SJC điều chỉnh giảm về 145,4 triệu đồng/lượng mua vào, 147,9 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 600.000 đồng so với buổi chiều.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 127,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC giảm trở lại vào cuối ngày



