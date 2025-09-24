HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay, 24-9: Tiếp nối đà tăng

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 24-9, duy trì xu hướng tăng mạnh khi các kênh đầu tư khác như chứng khoán quốc tế, trái phiếu Mỹ kém hấp dẫn

Giá vàng hôm nay, 24-9: Tiếp nối đà tăng- Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay chưa dừng đà tăng

Tính đến 6 giờ sáng ngày 24-9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đạt 3.763 USD/ounce, tăng thêm 20 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày 23-9. Đây là mức giá cao nhất trong lịch sử, đánh dấu một cột mốc mới cho kim loại quý này.

Sự suy yếu của đồng USD, cùng với chỉ số chứng khoán Mỹ giảm điểm, đã tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng.

Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm còn 4,1% sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell nhấn mạnh về thách thức ổn định việc làm và kiểm soát lạm phát.

Theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago, vàng luôn được xem là “tài sản trú ẩn an toàn” trong các giai đoạn kinh tế khó khăn hoặc bất ổn chính trị.

Công cụ CME FedWatch chỉ ra giới đầu tư đang đặt cược vào khả năng Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong năm 2025. Cụ thể, xác suất Fed hai lần giảm thêm lãi suất 0,25 điểm % vào tháng 10 và tháng 12 lần lượt là 93% và 81%. Chính sách nới lỏng tiền tệ này có thể làm giảm sức hấp dẫn của kênh đầu tư trái phiếu, qua đó thúc đẩy dòng tiền chảy vào vàng.

Rich Checkan - Giám đốc điều hành Asset Strategies International, nhận định Fed đã đáp ứng đúng kỳ vọng của thị trường.

Việc lãi suất giảm khiến các kênh đầu tư thay thế như chứng khoán hay trái phiếu kém hấp dẫn hơn. Đồng thời, những căng thẳng địa chính trị đang tạo thêm động lực cho giá vàng.

Tại Việt Nam, cuối ngày 23-9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 135 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn bán ra 131,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, 24-9: Tiếp nối đà tăng- Ảnh 2.

