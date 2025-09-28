HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Sáng 29-9, HĐND TP HCM họp xem xét tái lập Sở Quy hoạch và Kiến trúc

PHAN ANH

(NLĐO)- Một trong những nội dung tại kỳ họp này là UBND TP HCM sẽ trình lên HĐND TP HCM tờ trình về việc thành lập Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM

HĐND TP HCM vừa có thông tin đến báo chí về kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, kỳ họp diễn ra ngày 29-9 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, TP HCM.

Tại kỳ họp, UBND TP HCM sẽ trình lên HĐND TP HCM tờ trình về việc thành lập Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM, trên cơ sở chuyển một số chức năng, nhiệm vụ từ Sở Xây dựng TP HCM sang.

Sáng mai 29-9, HĐND TP HCM họp xem xét lập lại Sở Quy hoạch và Kiến trúc, cùng nhiều nội dung khác - Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 3 HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: NGUYỄN PHAN

Bên cạnh đó, HĐND TP HCM sẽ xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết về quy định về tên, đối tượng và tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương của TP HCM.

Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc phạm vi quản lý của TP HCM từ năm học 2025 – 2026; mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thuộc các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trên địa bàn TP HCM từ năm học 2025 - 2026.

Quy định phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn TP HCM; một số chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao TP HCM.

Quy định hỗ trợ tiền ăn đối với Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng và Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố; chính sách, chế độ đối với người làm việc ngoài chi tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước thời điểm ngày 1-7-2025.

Quy định các tiêu chí để quyết định đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại khoản 27 Điều 79 Luật Đất đai trên địa bàn TP HCM.

Kỳ họp lần này còn thực hiện công tác nhân sự.

Trước đó, tại hội nghị Thành ủy TP HCM lần thứ 4 (mở rộng) ngày 15-9, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho hay Thường trực Thành ủy TP HCM đồng ý thực hiện việc tách Sở Quy hoạch và Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, việc này cơ chế cho phép và đúng thẩm quyền của thành phố.

Nghị định 45/2024 của Chính phủ cho phép TP HCM và Hà Nội được phép tổ chức riêng Sở Quy hoạch và Kiến trúc để tham mưu, giúp UBND TP HCM quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng và kiến trúc.

Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết thời điểm sáp nhập Sở Quy hoạch và Kiến trúc vào Sở Xây dựng có thể chưa tiên lượng được hết khó khăn và tầm vóc của TP HCM sau sáp nhập.

Bây giờ trước quy mô TP HCM mới, Thường trực Thành ủy TP HCM nhận thấy cần có cơ quan chuyên môn có đầy đủ sức mạnh, năng lực, trình độ để giải quyết câu chuyện quy hoạch của thành phố.


