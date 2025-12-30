HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 30-12: Đột ngột giảm rất sâu

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 30-12, sụt giảm rất mạnh - tới 217 USD/ounce so với đêm qua - khi các nhà đầu tư đồng loạt chốt lời sau đợt tăng giá kỷ lục

Giá vàng hôm nay 30-12: Giá vàng thế giới giảm 2 - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay giảm rất sâu

Thị trường vàng thế giới chứng kiến phiên giảm giá sâu nhất trong nhiều tháng qua, khi các nhà đầu tư đồng loạt chốt lời sau đợt tăng giá kỷ lục.

Giá vàng hôm nay lúc 6 giờ ngày 30-12 (giờ Việt Nam) rơi xuống mức 4.333 USD/ounce - giảm mạnh tới 217 USD so với đỉnh cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.550 USD/ounce.

Đợt giảm giá này được các nhà đầu tư xem là hiển nhiên vì từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng đã tăng hơn 70%. Nguyên nhân chính đến từ nhu cầu trú ẩn an toàn giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở một số khu vực, sức mua từ ngân hàng trung ương toàn cầu và kỳ vọng FED tiếp tục cắt giảm lãi suất năm 2026.

Giới phân tích nhận định mức giá hiện tại của vàng sẽ trở thành đáy phản ứng mới. Do đó, diễn biến trong 2 ngày giao dịch cuối cùng của năm 2025 (30 và 31-12) sẽ mang tính quyết định, định hình hướng đi của giá vàng trong những tuần đầu năm 2026.

Trên các thị trường tài chính quốc tế khác, chỉ số đô la Mỹ nhích nhẹ lên, giá dầu thô tăng và giao dịch quanh mức 59 USD/thùng. Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm ở 4,1% cũng tác động đến giá vàng hôm nay.

Giá vàng hôm nay 30-12: Giá vàng thế giới giảm 217 USD - Ảnh 1.


Bao nhiêu ngân hàng, doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng?

Bao nhiêu ngân hàng, doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng?

(NLĐO)- Các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất vàng miếng sẽ được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp phép nhập khẩu vàng.

Giá vàng hôm nay 29-12: Biến động mạnh khi vừa mở cửa

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay tăng giảm liên tục khi vừa mở cửa tuần giao dịch mới, vàng miếng SJC giảm lùi sâu 160 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 28-12: Vàng miếng, vàng nhẫn cùng tăng

(NLĐO) – Dù giá vàng hôm nay đang ở vùng đỉnh lịch sử nhưng Goldman Sachs dự báo giá vàng sẽ giảm về khoảng 4.200 USD/ounce trong ngắn hạn

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng
