HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay, 30-9: Lập kỷ lục mới

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 30-9, lao lên hàng chục USD/ounce khi thị trường lo ngại Chính phủ Mỹ có thể dừng hoạt động, nhu cầu trú ẩn vốn an toàn gia tăng

Giá vàng hôm nay, 30-9: Giá vàng thế giới tăng rất mạnh - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay của thế giới có lúc đạt đỉnh cao 3.831 USD/ounce

Đến 6 giờ sáng 30-9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đạt mức 3.831 USD/ounce, tăng 71 USD/ounce so với mức giá mở cửa hôm trước là 3.760 USD/ounce. 

Giá vàng hôm nay tăng mạnh, lập kỷ lục mới trong 14 năm qua khi nhu cầu trú ẩn an toàn nổi lên do chính phủ Mỹ có thể đóng cửa trong vài ngày tới. Nguyên nhân chính là ngân sách hoạt động chỉ được cấp đến giữa tháng 11-2025 và dự luật chi tiêu ngắn hạn phải được Quốc hội thông qua trước ngày 1-10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm tình hình nóng lên bằng cách đe dọa "sa thải vĩnh viễn" những nhân viên "không thiết yếu" trong trường hợp chính phủ đóng cửa, phá vỡ tiền lệ - thường cho phép nhân viên nghỉ việc tạm thời quay trở lại sau khi ngân sách được nối lại.

Theo giới phân tích, giá vàng gia tăng phản ánh tâm lý lo ngại của nhà đầu tư trước biến động tại Mỹ, nơi mà việc đóng cửa chính phủ có thể ảnh hưởng đến hàng triệu nhân viên liên bang và các dịch vụ công cộng thiết yếu.

Tuy vậy, các lãnh đạo Quốc hội Mỹ đã gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng hôm nay để thảo luận về dự luật chi tiêu ngắn hạn trước thời hạn nhằm tránh việc đóng cửa hoạt động chính phủ.

Trong khi đó, đồng USD gánh chịu áp lực giảm giá do sự không chắc chắn về việc chính phủ Mỹ đóng cửa. Các thị trường quan trọng khác chứng kiến giá dầu thô giảm mạnh, giao dịch quanh mức 63,5 USD/thùng; lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,1%... cũng đã tác động đến xu hướng của giá vàng.

Trước đó, tại Việt Nam, vào cuối ngày 29-9, giá vàng miếng SJC cũng lên tới 136,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn bán ra cán mức 132,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, 30-9: Giá vàng thế giới tăng rất mạnh - Ảnh 2.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 29-9: Tăng vọt khi vừa mở cửa giao dịch

Giá vàng hôm nay 29-9: Tăng vọt khi vừa mở cửa giao dịch

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay tăng tiếp cả ở thị trường trong nước và thế giới.

Giá vàng hôm nay 28-9: Đồng loạt dự báo tăng tiếp

(NLĐO) – Cả giới phân tích lẫn chuyên gia đều dự báo giá vàng thế giới tăng tiếp trong tuần tới, nhưng đang thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 15 triệu đồng.

Sáng 27-9, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại

(NLĐO) – Giá vàng trong nước tăng trở lại theo đà đi lên của giá thế giới và đang hướng tới mốc đỉnh lịch sử ở 135,8 triệu đồng/lượng

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng nhẫn giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo