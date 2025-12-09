Sáng 9-12, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Sáng 9-12, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 152,2 triệu đồng/lượng, bán ra 154,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm nay.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng đi xuống khi được niêm yết quanh 149,2 triệu đồng/lượng mua vào, 151,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC đang thấp hơn mốc đỉnh lịch sử lập hồi đầu tháng khoảng 1,5 triệu đồng/lượng. Dù vậy, giá vàng trong nước vẫn đang ở vùng cao nhất từ trước tới nay.

Giá vàng giảm trở lại vào sáng nay

Giá vàng trong nước giảm trở lại cùng nhịp với thị trường quốc tế. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 4.197 USD/ounce, tăng khoảng 7 USD/ounce so với đầu phiên sáng. So với phiên hôm qua, giá vàng đang giảm và thủng mốc 4.200 USD/ounce.

Hiện thị trường đang chờ đợi những thông tin rõ ràng hơn về cuộc họp chính sách của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) trong tuần này. Nhiều dự báo cho rằng Mỹ có thể giảm lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay. Nếu lãi suất giảm, giá vàng sẽ hưởng lợi. Chỉ số đồng USD (DXY) cũng đang giằng co quanh mốc 99 điểm – mốc thấp nhất trong hơn 1 tháng qua.

Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 133,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC hơn 20 triệu đồng/lượng.