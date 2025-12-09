HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 9-12: Vàng thế giới bị bán tháo

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay sụt giảm khi thị trường lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì quan điểm cứng rắn về chính sách tiền tệ

Giá vàng hôm nay 9-12: Vàng thế giới bị bán tháo - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay của thế giới sụt giảm

Khoảng 6 giờ ngày 9-12 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao dịch tại 4.190 USD/ounce, giảm 30 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.220 USD/ounce.

Áp lực bán tháo gia tăng sau khi xuất hiện thông tin báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 10 và 11 dự kiến công bố vào cuối tuần này, đã bị trì hoãn đến tháng 1-2026. Sự chậm trễ này làm dấy lên thêm bất ổn về triển vọng lạm phát tại Mỹ, khiến nhà đầu tư càng thêm thận trọng.

Tuần này, FED sẽ họp chính sách tiền tệ vào ngày thứ Ba và thứ Tư (giờ Mỹ). Giới đầu tư lo ngại tuyên bố sau cuộc họp và đặc biệt là phát biểu của Chủ tịch FED Jerome Powell có thể mang sắc thái cứng rắn, nhấn mạnh mối lo lạm phát vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn.

Các thị trường liên quan cũng diễn biến bất lợi cho giá vàng khi chỉ số Dollar Index tăng mạnh, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức 4,15%.

Với bối cảnh hiện tại, giới phân tích nhận định vàng sẽ còn chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn cho đến khi bức tranh chính sách tiền tệ của FED trở nên rõ ràng hơn.

Giá vàng hôm nay 9-12: Vàng thế giới bị bán tháo - Ảnh 2.

