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Giáo dục

Sáng nay 11-6, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước thi môn ngữ văn cần lưu ý gì?

Yến Anh

(NLĐO)- Sáng nay 11-6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào ngày thi đầu tiên, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn ngữ văn.

Buổi sáng thi môn ngữ văn (120 phút); giờ phát đề cho thí sinh 7 giờ 30 phút; giờ bắt đầu làm bài 7 giờ 35 phút.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước hồi hộp làm bài môn ngữ văn - Ảnh 1.

Thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM. Ảnh: Hoàng Triều

Buổi chiều, thí sinh thi môn toán (90 phút); giờ phát đề cho thí sinh 14 giờ 20 phút; giờ bắt đầu làm bài 14 giờ 30 phút.

Bộ GD-ĐT lưu ý mỗi buổi thi, các thí sinh có mặt tại điểm thi, phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của điểm thi và hướng dẫn của giám thị. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự buổi thi đó.

Thí sinh phải tuân thủ các quy định của Bộ GD-ĐT trong phòng thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, phải ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình; xuất trình Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu, giấy báo dự thi khi có yêu cầu của Giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước hồi hộp làm bài môn ngữ văn - Ảnh 2.

Sáng nay 11-6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào ngày thi đầu tiên, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn ngữ văn.

Trước khi làm bài thi, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của mình vào đề thi, giấy thi, Phiếu TLTN, giấy nháp; Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kĩ số trang, chất lượng các trang in và mã đề thi ở từng trang bảo đảm thống nhất (đối với các môn trắc nghiệm); nếu phát hiện đề thi thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ phải báo cáo ngay với Giám thị, chậm nhất 05 (năm) phút từ thời điểm bắt đầu tính giờ làm bài.

Trong thời gian ở phòng thi phải giữ trật tự; báo cáo ngay cho giám thị khi người khác chép bài của mình hoặc cố ý can thiệp vào bài của mình; không được trao đổi, bàn bạc, chép bài của người khác, cho người khác chép bài, sử dụng tài liệu trái quy định để làm bài thi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận; nếu muốn có ý kiến thí sinh phải giơ tay xin phép giám thị, sau khi được phép, thí sinh đứng trình bày công khai ý kiến của mình. Không được đánh dấu hoặc làm kí hiệu riêng, không được viết bằng bút chì, trừ tô các ô trên Phiếu TLTN; chỉ được viết bằng một màu mực (màu xanh hoặc màu đen);

Đối với buổi thi tự luận, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sau 2/3 (hai phần ba) thời gian làm bài và phải nộp bài làm, đề thi và giấy nháp trước khi rời phòng thi, khu vực thi;

Đối với bài thi trắc nghiệm, thí sinh không được phép ra khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi và thời gian giữa hai môn thi của bài thi tự chọn; nếu thí sinh nhất thiết phải tạm thời ra khỏi phòng thi thì giám thị phải báo cho Giám sát phòng thi để phối hợp thực hiện; việc ra khỏi phòng thi, khu vực thi của thí sinh trong trường hợp cần cấp cứu phải có sự giám sát của công an cùng giám sát phòng thi cho tới khi hết giờ làm bài của buổi thi và do trưởng điểm thi quyết định.

Để phục vụ quá trình làm bài thi, thí sinh được mang vào phòng thi, gồm: Bút viết; thước kẻ; bút chì; tẩy chì; êke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ;

Cấm mang vào phòng thi/phòng chờ: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi.

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(NLĐO)- Bộ GD-ĐT cho biết tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT chiều 10-6 là 1.208.968 em, đạt tỉ lệ 98,79%.

thi tốt nghiệp ngữ văn thí sinh
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