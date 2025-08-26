HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Sáng sớm nay, TP HCM mưa lớn kèm dông mạnh

ÁI MY - THÁI HÙNG

(NLĐO) - Sáng nay (26-8), từ khoảng 6 giờ 30 phút đến hơn 8 giờ, nhiều nơi ở TP HCM xuất hiện mưa vừa đến mưa to kèm dông.

 Mưa lan rộng và tăng cường độ trong khung 7 giờ 30 đến 8 giờ, ghi nhận gió giật từng lúc. Tại các trục giao thông chính giờ cao điểm, mưa dày khiến tầm nhìn hạn chế, dòng xe di chuyển chậm.

Đến sau 8 giờ, mưa giảm dần, còn rải rác vài nơi; bầu trời vẫn nhiều mây, đường đông do dồn phương tiện. Lực lượng điều tiết giao thông có mặt tại các giao lộ lớn để phân luồng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi mưa dông: hạn chế dừng đỗ dưới tán cây, bảng hiệu, lưu thông chậm; kiểm tra nắp che thiết bị điện, ổ cắm ngoài trời…

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ, nguyên nhân mưa lớn ở TP HCM sáng nay do khu vực tồn tại hình thái thời tiết của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc và Trung Trung Bộ nối với hoàn lưu cơn bão số 5 đang suy yếu trên đất liền. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh.

Sáng sớm nay, TP HCM mưa lớn kèm thêm dông mạnh - Ảnh 1.

Mưa trút xuống TP HCM sáng nay khoảng 7 giờ

Sáng sớm nay, TP HCM mưa lớn kèm thêm dông mạnh - Ảnh 2.
Sáng sớm nay, TP HCM mưa lớn kèm thêm dông mạnh - Ảnh 3.
Sáng sớm nay, TP HCM mưa lớn kèm thêm dông mạnh - Ảnh 4.

Người dân tham gia giao thông vất vả, di chuyển chậm trong cơn mưa

Sáng sớm nay, TP HCM mưa lớn kèm thêm dông mạnh - Ảnh 5.

Mưa trên địa bàn phường Long Trường, TP HCM

Sáng sớm nay, TP HCM mưa lớn kèm thêm dông mạnh - Ảnh 6.

Khu vực phường Chánh Hưng mưa lớn khoảng 15 phút thì tạnh dần

Hơn 6 giờ, vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên nhiều nơi như khu vực Phường Vũng Tàu, Phường Tam Thắng, Phường Rạch Dừa, Xã Phước Hải, Xã Long Hải, Xã Đất Đỏ, Xã Hồ Tràm, Xã Xuyên Mộc, Xã Bình Châu, Xã Hòa Hội, Xã Hòa Hiệp, Xã Xuân Thới Sơn, Xã Hóc Môn, Xã Củ Chi, Xã Phú Hòa Đông, Xã Tân An Hội, Xã Bình Mỹ, Xã Nhuận Đức, Xã Thái Mỹ, Xã An Nhơn Tây, Phường Tây Nam, Xã Tân Phú, Xã Phú Lâm.

Cũng theo dự báo, vài giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác.

Lượng mưa phổ biến từ 5-30 mm, có nơi trên 30 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17 m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Video mưa ở TP HCM sáng nay

Người dân di chuyển chậm khi tham gia giao thông trong mưa

Gió rích mạnh trong cơn mưa sáng nay

Người dân lưu thông trong cơn mưa 

Nhiều nơi trời tối sầm, mưa lớn

Cao điểm mùa mưa

Dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão, miền Nam vẫn trong giai đoạn cao điểm mùa mưa. Tại TP HCM, Cần Thơ, An Giang và Cà Mau, mưa rào và dông tiếp diễn hầu hết các ngày trong tuần.

Lượng mưa phổ biến 20-50 mm/ngày, dễ gây ngập úng cục bộ ở khu vực thấp trũng và nội đô.

Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch.

Tin liên quan

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó với mưa lũ sau bão, bảo đảm tính mạng cho nhân dân

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó với mưa lũ sau bão, bảo đảm tính mạng cho nhân dân

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ có công điện 147 ngày 25-8 về tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão.

Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mưa lớn tiếp diễn ở nhiều địa phương

(NLĐO) - Sáng sớm 26-8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão số 5 di chuyển sang Trung Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 5 đang quần thảo trên đất liền khu vực Nghệ An, mưa to, gió rít liên hồi

(NLĐO) - Mưa to, gió lớn đang diễn ra tại nhiều địa phương ở Nghệ An khi bão số 5 vào đất liền.

