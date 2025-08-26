Sáng sớm nay, TP HCM mưa lớn kèm dông mạnh

Mưa lan rộng và tăng cường độ trong khung 7 giờ 30 đến 8 giờ, ghi nhận gió giật từng lúc. Tại các trục giao thông chính giờ cao điểm, mưa dày khiến tầm nhìn hạn chế, dòng xe di chuyển chậm.
Đến sau 8 giờ, mưa giảm dần, còn rải rác vài nơi; bầu trời vẫn nhiều mây, đường đông do dồn phương tiện. Lực lượng điều tiết giao thông có mặt tại các giao lộ lớn để phân luồng.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi mưa dông: hạn chế dừng đỗ dưới tán cây, bảng hiệu, lưu thông chậm; kiểm tra nắp che thiết bị điện, ổ cắm ngoài trời…
Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ, nguyên nhân mưa lớn ở TP HCM sáng nay do khu vực tồn tại hình thái thời tiết của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc và Trung Trung Bộ nối với hoàn lưu cơn bão số 5 đang suy yếu trên đất liền. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh.
Người dân tham gia giao thông vất vả, di chuyển chậm trong cơn mưa
Hơn 6 giờ, vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên nhiều nơi như khu vực Phường Vũng Tàu, Phường Tam Thắng, Phường Rạch Dừa, Xã Phước Hải, Xã Long Hải, Xã Đất Đỏ, Xã Hồ Tràm, Xã Xuyên Mộc, Xã Bình Châu, Xã Hòa Hội, Xã Hòa Hiệp, Xã Xuân Thới Sơn, Xã Hóc Môn, Xã Củ Chi, Xã Phú Hòa Đông, Xã Tân An Hội, Xã Bình Mỹ, Xã Nhuận Đức, Xã Thái Mỹ, Xã An Nhơn Tây, Phường Tây Nam, Xã Tân Phú, Xã Phú Lâm.
Cũng theo dự báo, vài giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác.
Lượng mưa phổ biến từ 5-30 mm, có nơi trên 30 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17 m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.
Video mưa ở TP HCM sáng nay
Người dân di chuyển chậm khi tham gia giao thông trong mưa
Gió rích mạnh trong cơn mưa sáng nay
Người dân lưu thông trong cơn mưa
Nhiều nơi trời tối sầm, mưa lớn
Cao điểm mùa mưa
Dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão, miền Nam vẫn trong giai đoạn cao điểm mùa mưa. Tại TP HCM, Cần Thơ, An Giang và Cà Mau, mưa rào và dông tiếp diễn hầu hết các ngày trong tuần.
Lượng mưa phổ biến 20-50 mm/ngày, dễ gây ngập úng cục bộ ở khu vực thấp trũng và nội đô.
Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch.
Bình luận (0)