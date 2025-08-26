Sáng sớm nay, TP HCM mưa lớn kèm dông mạnh

Mưa lan rộng và tăng cường độ trong khung 7 giờ 30 đến 8 giờ, ghi nhận gió giật từng lúc. Tại các trục giao thông chính giờ cao điểm, mưa dày khiến tầm nhìn hạn chế, dòng xe di chuyển chậm.

Đến sau 8 giờ, mưa giảm dần, còn rải rác vài nơi; bầu trời vẫn nhiều mây, đường đông do dồn phương tiện. Lực lượng điều tiết giao thông có mặt tại các giao lộ lớn để phân luồng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi mưa dông: hạn chế dừng đỗ dưới tán cây, bảng hiệu, lưu thông chậm; kiểm tra nắp che thiết bị điện, ổ cắm ngoài trời…

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ, nguyên nhân mưa lớn ở TP HCM sáng nay do khu vực tồn tại hình thái thời tiết của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc và Trung Trung Bộ nối với hoàn lưu cơn bão số 5 đang suy yếu trên đất liền. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh.

Mưa trút xuống TP HCM sáng nay khoảng 7 giờ

Người dân tham gia giao thông vất vả, di chuyển chậm trong cơn mưa

Mưa trên địa bàn phường Long Trường, TP HCM

Khu vực phường Chánh Hưng mưa lớn khoảng 15 phút thì tạnh dần

Hơn 6 giờ, vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên nhiều nơi như khu vực Phường Vũng Tàu, Phường Tam Thắng, Phường Rạch Dừa, Xã Phước Hải, Xã Long Hải, Xã Đất Đỏ, Xã Hồ Tràm, Xã Xuyên Mộc, Xã Bình Châu, Xã Hòa Hội, Xã Hòa Hiệp, Xã Xuân Thới Sơn, Xã Hóc Môn, Xã Củ Chi, Xã Phú Hòa Đông, Xã Tân An Hội, Xã Bình Mỹ, Xã Nhuận Đức, Xã Thái Mỹ, Xã An Nhơn Tây, Phường Tây Nam, Xã Tân Phú, Xã Phú Lâm.

Cũng theo dự báo, vài giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác.

Lượng mưa phổ biến từ 5-30 mm, có nơi trên 30 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17 m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Video mưa ở TP HCM sáng nay

Người dân di chuyển chậm khi tham gia giao thông trong mưa

Gió rích mạnh trong cơn mưa sáng nay

Người dân lưu thông trong cơn mưa

Nhiều nơi trời tối sầm, mưa lớn