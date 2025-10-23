Sao trẻ Lennart Karl tỏa sáng, Bayern Munich thắng nghiền ép Club Brugge

Với phong độ toàn thắng ở mọi đấu trường từ đầu mùa, Bayern Munich gần như không thể bị ngăn cản, và Club Brugge dù đã chuẩn bị kỹ vẫn sớm choáng váng vì bàn mở tỉ số. Trong lần đầu tiên ra sân tại cúp châu Âu, tài năng 17 tuổi Lennart Karl gây ấn tượng mạnh khi đi bóng khéo léo qua tuyến giữa rồi tung cú cứa lòng tuyệt đẹp hạ gục thủ môn Nordin Jackers.

Chân sút 17 tuổi Lennart Karl mở tỉ số bằng siêu phẩm

Ngay sau đó, Aleksandar Pavlovic suýt nhân đôi cách biệt với cú sút trúng cột dọc, trước khi Konrad Laimer thoát xuống biên phải, căng ngang để Harry Kane dễ dàng đệm bóng vào lưới nâng tỷ số lên 2-0.



Các hậu vệ Club Brugge bất lực ngăn cản Harry Kane

Sau 15 phút đầu nghẹt thở, nhịp độ trận đấu tạm lắng xuống, nhưng Bayern vẫn là đội kiểm soát hoàn toàn thế trận. Karl lại khiến khán giả phấn khích với pha solo đẹp mắt, tiếc là cú sút của anh đi sạt cột. Đến phút 31, Laimer phối hợp bật tường với Luis Díaz, trước khi tiền đạo người Colombia dứt điểm sấm sét, bóng dội xà ngang rồi bay vào lưới, nâng tỉ số lên 3-0.

Luis Diaz tỏa sáng cùng Bayern Munich

HLV Nicky Hayen của Brugge cố gắng thay đổi nhân sự sau giờ nghỉ, song thế trận không mấy cải thiện. Harry Kane bỏ lỡ ba cơ hội rõ rệt, trong đó có pha bị Jorne Spileers kịp thời cản phá cú đệm bóng vào khung thành trống.

Spileers tiếp tục cứu thua cho Brugge khi cản cú sút của Díaz trên vạch vôi, nhưng lần này Nicolas Jackson kịp ập vào đá bồi ghi bàn thứ tư cho Bayern Munich. Đây cũng là bàn thắng thứ nhì chỉ sau hai trận tại Champions League của cựu tiền đạo Chelsea.

Nicolas Jackson ghi 2 bàn sau hai lần ra sân tại Champions League

Bayern Munich duy trì thế áp đảo cho đến hết trận, và HLV Vincent Kompany có thể hài lòng với trận giữ sạch lưới thứ 5 trong 17 trận cầm quân ở Champions League. trên sân Allianz Arena. Đây cũng là trận thắng thứ 34 trong 36 trận bất bại liên tiếp của "Hùm xám" trên sân nhà ở vòng bảng UEFA Champions League.

Bayern Munich chạm tay đến các cột mốc thành tích mới

Với Club Brugge, đây là trận thua thứ hai liên tiếp, đồng thời nối dài chuỗi trận tệ hại trước các đội Đức, khi họ chỉ thắng 1 trong 13 lần chạm trán.

Chiến thắng giúp Bayern Munich giữ vững thành tích toàn thắng tại Champions League và tiếp tục thăng hoa sau trận thắng "Der Klassiker" với Dortmund cuối tuần qua, hướng tới mục tiêu nối dài mạch chiến thắng trên mọi mặt trận.