Việt Nam tinh hoa đầy ấn tượng

Việt Nam tinh hoa: bản phác họa đầu tiên về một Việt Nam giàu bản sắc

Tối 2-12, giải thưởng Tinh hoa Việt 2025 vừa chính thức công bố teaser của MV chủ đề "Việt Nam tinh hoa", mở ra những khung hình giàu biểu cảm về văn hóa Việt trong một cấu trúc nghệ thuật hiện đại.

Teaser "Việt Nam tinh hoa" vừa được ra mắt đã gây ấn tượng bởi cách tái hiện bản sắc Việt qua những hình ảnh vũ đạo, phục trang và mỹ thuật đậm màu truyền thống.

MV quy tụ Kaity Nguyễn, Hồ Thu Anh, Lâm Thanh Nhã và Nguyễn Hùng, mở ra kỳ vọng về một tác phẩm kết nối tinh hoa văn hóa với nghệ thuật đương đại.

Teaser khởi đầu bằng hình ảnh các nghệ sĩ trong những tạo tác phục trang nhuốm màu ký ức văn hoá. Chuyển động của họ là sự pha trộn giữa vũ đạo đương đại và các hình thái biểu đạt dân gian, từ múa cung đình, múa dân gian, nghệ thuật tuồng, hát bội đến chất bụi của võ dân tộc; từ nón lá, áo tứ thân đến nét duyên miền Bắc - Trung - Nam được tinh tế trong từng động tác.

Những gam màu đỏ, vàng, nâu đất bao trùm không gian, kết hợp cùng lớp đồ họa phác thảo lấy cảm hứng từ mỹ thuật truyền thống, tạo nên một bối cảnh thị giác gợi nhớ nhiều thế kỷ văn hóa Việt mà vẫn giữ trọn sự mạch lạc của nghệ thuật đương đại.

Điểm nhấn của Việt Nam tinh hoa

Kaity Nguyễn rất cuốn hút

Sự xuất hiện của Kaity Nguyễn trong teaser trở thành một điểm nhấn đầy bất ngờ. Sau dấu ấn mạnh mẽ từ bộ phim "Tử chiến trên không", Kaity tiếp tục theo đuổi các dự án mang tinh thần dân tộc, và "Việt Nam tinh hoa" là bước tiếp nối rõ ràng trong hành trình đó.

Sự góp mặt của cô kết hợp cùng Hồ Thu Anh - gương mặt tạo dấu ấn trong "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" và hai diễn viên trẻ Lâm Thanh Nhã, Nguyễn Hùng của "Mưa đỏ" đã tạo nên một đội hình dung hòa giữa biểu tượng văn hóa và sức trẻ.

Bốn đại diện đến từ ba bộ phim điện ảnh lịch sử - chiến tranh - sử thi nổi bật nhất năm 2025 nay hội ngộ trong cùng một dự án âm nhạc, làm gia tăng chiều sâu cho câu chuyện mà MV mong muốn kể lại: rằng tinh hoa dân tộc không nằm ở quá khứ xa xôi, mà sống trong từng con người mang khát vọng sáng tạo.

Một sản phẩm đầy chất lượng của đạo diễn Kawaii Tuấn Anh và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong

Đứng sau dự án là hai cái tên quen thuộc của làng nghệ thuật đương đại: Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và Đạo diễn Kawaii Tuấn Anh. Âm nhạc của Nguyễn Hải Phong dẫn dắt cảm xúc như một dòng chảy mềm mại nhưng dứt khoát, có tầng sâu và mang hơi thở Á Đông.

Hình ảnh của Kawaii Tuấn Anh lại là sự kết hợp giữa tính điện ảnh, mỹ thuật dân gian và tinh thần thử nghiệm đương đại vốn đã tạo nên dấu ấn riêng cho anh qua nhiều dự án trước đây. Khi hai ngôn ngữ này gặp nhau, "Việt Nam tinh hoa" không chỉ còn là một MV, mà trở thành một không gian nghệ thuật nơi bản sắc Việt được gợi mở bằng những chất liệu mới mẻ.

Tinh hoa Việt là giải thưởng Văn hóa - Nghệ thuật với quy mô Quốc gia do Báo Đại Đoàn Kết - Cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - phối hợp cùng công ty TNHH Truyền thông Sáng tạo ZOA tổ chức thường niên.