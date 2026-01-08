Ngày 8-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản – Rửa tiền", khởi tố bị can đối với Trần Đức Giang (SN 1986, trú tỉnh Phú Thọ) về tội "Rửa tiền".

Trước đó, tháng 9-2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tố giác tội phạm của ông M.T.H. (trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) về việc bị các đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 5,3 tỉ đồng thông qua hình thức đầu tư vàng trên không gian mạng.

Tống đạt lệnh khởi tố đối với Trần Đức Giang

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng triển khai các biện pháp xác minh, truy xét.

Qua đó xác định tài khoản ngân hàng VPBank số 432288633, đứng tên Công ty TNHH Đầu tư Meden Luimier, do Trần Đức Giang làm Giám đốc, là một trong những tài khoản trung chuyển dòng tiền bị chiếm đoạt.

Làm việc với cơ quan Công an, Giang khai nhận đã quen biết qua mạng xã hội với một đối tượng có biệt danh "68", được thuê đứng tên thành lập doanh nghiệp, mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp để phục vụ việc nhận, chuyển tiền.

Giang đã mở 12 tài khoản ngân hàng tại nhiều ngân hàng khác nhau và cung cấp toàn bộ thông tin đăng nhập cho đối tượng này để hưởng tiền công.

Đầu tháng 7-2025, Giang bị lôi kéo sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch để làm việc cho một công ty do người nước ngoài điều hành. Tại đây, Giang trực tiếp thực hiện các giao dịch nhận và chuyển tiền qua các tài khoản đứng tên mình theo chỉ đạo, kể cả các giao dịch giá trị lớn phải xác thực sinh trắc học.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7-2025 đến tháng 10-2025, Giang đã thực hiện hàng trăm lượt giao dịch nhằm luân chuyển, che giấu nguồn gốc dòng tiền do các nạn nhân bị lừa đảo, trong đó có số tiền hơn 5,3 tỉ đồng của ông M.T.H.

Theo nội dung tố giác, vào đầu tháng 6-2025, ông M.T.H. bị các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo tham gia đầu tư trực tuyến trên một nền tảng mạng.

Ban đầu, các đối tượng cung cấp tài khoản "đầu tư thử" với tiền ảo, liên tục hướng dẫn thao tác và tạo ra lợi nhuận cao nhằm tạo lòng tin. Khi nạn nhân tin tưởng, các đối tượng yêu cầu lập tài khoản riêng, nạp tiền thật để đầu tư, đồng thời đưa ra nhiều lý do như yêu cầu tài khoản phải đạt mức trên 100.000 USD để tham gia "nhóm đầu tư quốc tế", buộc nạn nhân tiếp tục nộp thêm tiền.

Trong quá trình giao dịch, khi phát sinh thua lỗ, các đối tượng giả danh bộ phận chăm sóc khách hàng, hướng dẫn cho vay tiền để "đóng phí", hứa hẹn hoàn trả sau khi rút được tiền.

Tuy nhiên, khi nạn nhân thực hiện lệnh rút, hệ thống liên tục đưa ra các thông báo yêu cầu hoàn trả khoản vay, đóng thêm tiền với nhiều lý do khác nhau.

Đến cuối tháng 9-2025, dù đã nộp đủ số tiền theo yêu cầu, tài khoản vẫn bị khóa với lý do "không hợp lệ"; lúc này, nạn nhân mới nhận ra mình bị lừa và làm đơn trình báo cơ quan Công an.